L'horoscope du 18 décembre 2019

publié le 18/12/2019 à 05:30

Bélier

Je me trompe où vous aurez tendance à être légèrement baratineur aujourd'hui ? En tout cas vous serez volubile, il faudra faire un tri dans tout ce que vous direz. Il y aura du vrai et du faux, probablement parce que vous voudrez absolument convaincre que vous avez raison. La conjoncture (dissonance entre Mercure et Neptune) va durer jusqu'à samedi, donc essayez de canaliser vos propos pendant ces quelques jours ; si vous les concentrez, on vous écoutera davantage.

Taureau

Vous pourriez vous apercevoir d'une erreur dans vos comptes ou dans ceux de la banque. Ne vous angoissez pas, vous règlerez le problème très rapidement. Il s'agit d'une dissonance entre Mercure et Neptune, or cette dernière est en bon aspect avec vous. Il s'agit probablement d'un oubli sans conséquence et que vous pourrez réparer facilement, que l'erreur vienne de vous ou des autres. Mais ne signez rien, ne vous engagez dans rien sous cette conjoncture (jusqu'à samedi).

Gémeaux

2ème décan, vous pourriez prendre certaines paroles pas très flatteuses pour argent comptant. Mais demandez-vous pourquoi vous y croyez aussi facilement ? Probablement parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous, ou alors parce que vous l'êtes trop et que quelqu'un, qui ne vous apprécie pas, veut vous rabattre votre caquet. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 7 juin et qui subissent le même genre de situation depuis longtemps.

Cancer

La relation avec l'un de vos collègues, ou avec un supérieur, n'est pas très claire ces jours-ci. Vous ne savez pas s'il/elle vous taquine ou s'il/elle est sérieux/se. C'est une des interprétations de la dissonance entre Mercure et Neptune, qui n'est pas très forte pour vous. Il se peut également que vous sentiez qu'un proche essaye de vous cacher quelque chose, et vous ne saurez pas comment lui faire " cracher " le morceau. Restez en observation jusqu'à samedi.

Lion

Vous feriez mieux de ne pas discuter d'argent ces jours-ci, enfin jusqu'à samedi. Avec Mercure et Neptune fâchées, rien ne sera décidé, tout restera dans le vague. Dans ces cas-là, mieux vaut reporter et attendre que le mauvais temps passe ! Par ailleurs, il n'est pas exclu que vous égariez votre portefeuille ou que vous ne trouviez plus quelques billets ou un objet que vous avez rangés quelque part ; oui, mais où ? Ne cherchez pas pour le moment, attendez samedi.

Vierge

Vous pourriez avoir quelques frissons annonciateurs d'un rhume, à moins que ça ne soit un proche qui vous fasse frissonner en vous racontant des histoires. Mais pas des histoires drôles, plutôt des bobards ! Le mieux que vous ayez à faire, c'est de remettre en question tout ce qu'on va vous dire et qui vous paraîtra exagéré ou louche d'ici samedi. Après, l'aspect responsable (Mercure vs Neptune) se défera et vous pourrez de nouveau faire confiance à vos interlocuteurs.

Balance

Même au travail, laissez par moments votre imagination vous emmener très loin. Vous aurez besoin de ces pauses pour vous rafraîchir l'esprit, y voir plus clair. En réalité, vous serez probablement un peu fatigué, parfois sans raison apparente, juste cette nuit qui n'aura pas été très réparatrice éventuellement. Ne vous imaginez pas tout de suite que cela cache une maladie grave, c'est tout simplement une passagère baisse d'énergie.

Scorpion

Vous pouvez à la fois être un ange et un démon, mais je pense qu'aujourd'hui c'est l'ange qui se montrera dans la mesure où vous rendrez service à un ami. Vous ferez ce que vous pouvez avec ce que vous avez, mais vous estimerez que ce n'est pas assez, que vous devriez faire davantage... Encore une fois, vous serez trop exigeant avec vous-même : ce que vous ferez sera largement suffisant et montrera à l'autre que vous vous préoccupez de lui/elle. C'est le plus important.

Sagittaire

Vous risquez de faire une erreur aujourd'hui, un lapsus par exemple, mais vous pouvez aussi avoir affaire à des objets qui dysfonctionnent mystérieusement. Mercure et Neptune entrent en dissonance jusqu'à samedi, aussi soyez vigilant ces quelques jours. Vous pourriez également vous retrouver face à quelqu'un de menteur, de manipulateur et si vous êtes né autour du 9 décembre il n'est pas sûr que vous y voyiez clair dans son jeu. Aiguisez votre sens critique.

Capricorne

Vous ne serez pas très sensible à la dissonance Mercure/Neptune, il se pourrait juste qu'une personne avec qui vous avez rendez-vous se trompe d'heure. Ou que vous-même oubliiez d'appeler quelqu'un ou de faire quelque chose. Bref, un simple oubli, dans un sens ou dans un autre. Et cela ne concerne, en principe, que ceux du 2ème décan. En revanche, né vers le 18 janvier, votre rendez-vous sera à l'heure, ou vous aurez un bon contact avec quelqu'un.

Verseau

Vous serez éventuellement un peu trop optimiste, et parfois même dans l'utopie avec la dissonance Mercure/Neptune. Essayez de ne pas trop décoller de la réalité, en tout cas si vous sentez que vous voyez les choses trop en rose ou que votre optimisme est une réaction à des propos que vous avez entendus ou lus et qui sont de nature catastrophiste. On nous submerge un peu de ce côté-là et on peut légitimement se demander dans quel but.

Poissons

Ne prenez pas ce qu'on vous dit au premier degré, surtout 2ème décan. De toute évidence on cherchera à vous faire croire en des choses qui n'existent pas, ou en tout cas pas de la manière dont on vous les présente. N'adhérez pas au catastrophisme ambiant, essayez de vous faire votre propre opinion, bien que ça ne soit pas facile avec le déluge d'information que nous recevons tous ! Demandez leur avis à ceux que vous croiserez aujourd'hui.