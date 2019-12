L'horoscope du 17 décembre 2019

publié le 17/12/2019 à 05:30

Bélier

Le diable se cachant dans les détails, vous serez très pinailleur aujourd'hui et perdrez de votre temps à chercher la petite bête. Chassez ces moustiques, ils sifflent à vos oreilles mais ne piquent pas ! Vous aurez également l'esprit très critique et ne vous gênerez pas pour dire aux autres ce que vous pensez de leur façon de travailler ou de s'exprimer (surtout 2ème décan). Mais ne vous étonnez pas s'ils vous répondent et tentent de vous clouer le bec !

Taueau

Vous serez parmi les plus satisfaits par la conjoncture, surtout né en avril, mais on dirait qu'il y a un domaine qui va très bien et l'autre qui est encore bancale. En effet, Uranus a repris du service et si vous êtes du tout début du signe, sa future dissonance avec Mercure en fin de semaine pourrait déjà se faire sentir. Vous vous attendez à quelque chose qui, à l'avance, ne vous plaît pas. Mais êtes-vous sûr que vous n'anticipez pas de manière négative ?

Gémeaux

La conjoncture risque d'accentuer votre tendance naturelle à la dispersion, à commencer plusieurs choses en même temps et à les lâcher en cours de route. Essayez de vous concentrer davantage, c'est ce que vous conseillent les aspects du jour ; il faudra peut-être faire des efforts mais vous en aurez des retours positifs, surtout dans votre travail = il sera la principale victime de votre difficulté à vous concentrer et à ne faire qu'une chose à la fois.

Cancer

C'est une bonne journée pour tout ce qui est de vos échanges, verbaux ou commerciaux, et surtout pour vos démarches administratives, 1er décan. Il est vrai que la Lune fraternise avec Jupiter et que cela facilite ce genre de choses ; cela dit, ce n'est peut-être pas pour vous que vous allez faire cette démarche, ça peut être pour votre conjoint ou votre patron. Mais comme les choses se passeront bien, sans anicroche, vous serez satisfait au final.

Lion

Vous serez peut-être la personne la plus utile du zodiaque aujourd'hui ! Vous aurez en effet le réel désir de rendre service ou de vous mettre au service de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il vous restera un sentiment positif, celui d'avoir fait ce que vous pensiez devoir faire. Dans un autre domaine, il se peut que vous fassiez un achat indispensable pour votre travail, notamment si vous êtes né en juillet. Vos tâches sont peut-être plus nombreuses et nécessitent un outil particulier.

Vierge

Dans votre signe la Lune est en amitié avec Jupiter et si vous êtes né en août, c'est un indice de popularité. On vous fera des compliments, on vous admirera. Bien sûr, il faut rester réservé car cela dépend beaucoup de votre thème natal, mais en tout cas sur le papier, c'est une jolie conjoncture qui va se répéter fréquemment pour le 1er décan jusqu'au 15 janvier. Vous sortirez de cette période en étant fier de vous et de ce que vous avez accompli. Une naissance, une création ?

Balance

Vous serez mécontent mais vous ne montrerez rien de ce qui vous agite intérieurement. Après, ne vous étonnez pas si vous avez mal au dos ou ailleurs ! Tout ce que vous ne " sortez " pas, peut filer dans votre corps et se manifester sous forme de douleur... Il vous est donc conseillé, en dépit de votre peur de déplaire, de dire ce que vous avez sur le coeur. Après tout, vous ne pouvez pas être constamment en phase avec tout le monde !

Scorpion

L'important aujourd'hui sera d'avoir une attitude amicale, la volonté d'aider ou de soutenir une cause. En tout cas vous pourrez vous rendre indispensable. En outre, vos liens d'amitié seront également en vedette et si vous rendez service à l'un de vos amis, il est possible que vous en ayez un retour rapide. A moins qu'on ne vous donne un sympathique coup de pouce, 1er décan, qui pourrait propulser une affaire sur laquelle vous misez depuis quelque temps.

Sagittaire

Il va falloir filer droit aujourd'hui et cela vaudra autant pour vos relations avec vos supérieurs que pour ceux qui travaillent avec vous : vous serez très exigeant ; c'est probablement une exigence que vous avez héritée de l'un de vos parents et que vous perpétuez aujourd'hui, parfois sans vous en rendre compte : vous trouvez cela normal. En réalité, la conjoncture vous demande d'être rigoureux, certes, mais surtout avec votre argent !

Capricorne

Ça devrait être un mardi au soleil, en tout cas dans votre coeur. Le bon aspect de Jupiter est activé et vous serez soudain d'un optimisme peu fréquent chez vous. Mais bon, cela restera modéré tout de même, Jupiter en Capricorne ne s'emballe pas, reste pragmatique et vous aussi. Il n'empêche que si vous êtes né en décembre, vous serez content de quelque chose et que vous regarderez l'avenir en souriant. On pourrait vous faire une offre intéressante.

Verseau

Vous serez un peu trop nerveux, un petit souci vous empêchera de vous détendre et pourtant ça ne sera rien d'important ! C'est vous qui en ferez une montagne. Peut-être même que vous vous mettrez en colère, surtout né autour du 8 février et que vous penserez qu'on s'est mal comporté, qu'on a fait exprès de vous contrarier. Ne soyez pas parano, et même si quelqu'un tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ce sera uniquement par jalousie.

Poissons

Vos rendez-vous et autres rencontres de la journée seront réjouissants pour ceux de février. Vous sentirez que vous avez pris de l'importance dans votre entreprise, peut-être même qu'on vous a proposé quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Il est possible, cependant, que ça ne soit pas pour tout de suite... 3ème décan, Saturne vous envoie de bons influx à présent, vous allez ou avez déjà trouvé une stabilité dans le domaine relationnel, et surtout amical.