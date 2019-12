L'horoscope du 19 décembre 2019

publié le 19/12/2019 à 05:30

Bélier

3ème décan, Saturne a entamé la dernière partie de son cycle et met l'accent sur un problème dans le travail. Vous pourriez être inquiet pour la suite de votre carrière. Certains pourraient déjà se trouver sans emploi alors que d'autres craignent de le perdre. Essayez de trouver un plan B, même s'il n'y a rien de concret : si vous sentez que le vent est en train de tourner, et pas en votre faveur, sachez anticiper et prospecter ailleurs.

Taureau

C'est probablement déjà un peu électrique pour ceux du mois d'avril et ce, jusqu'à lundi prochain. Un problème que vous connaissez bien revient au premier plan. C'est encore une fois la présence d'Uranus chez vous qui est en question avec l'arrivée demain de Vénus en Verseau, en aspect dynamique avec le Taureau. Il peut être question d'un détachement = un divorce pour les uns, un départ à la retraite pour d'autres, ou un changement d'emploi.

Gémeaux

On reste réservé sur l'arrivée du Soleil en Capricorne dimanche, mais les aspects de ce jour sont vraiment agréables et source de plaisir pour ceux du mois de mai. Quelque chose ou quelqu'un vous fera plaisir, le quelque chose pouvant être flatteur pour votre ego : l'une de vos créations plaît, ou c'est l'un de vos enfants qui marche bien à l'école et vous en êtes fier. En revanche, 2ème décan, ne pratiquez surtout pas la politique de l'autruche (jusqu'à dimanche).

Cancer

3ème décan, la nostalgie est ce qu'elle a toujours été, votre regard sur le passé étant à la fois une source de plaisir et de regret, car rien ne sera plus comme avant. C'est en tout cas ce que vous vous dites, que c'était mieux avant, mais ne seriez-vous pas un peu trop pessimiste, ou en tout cas trop réaliste ? Vous êtes un signe d'Eau, doté d'une imagination fertile, ne la mettez pas au service d'une vision un peu trop noire de la situation. Le mauvais temps laisse toujours la place au soleil...

Lion

Vous aussi, natif de juillet, vous serez plutôt énervé par l'attitude d'un supérieur ou d'un parent que vous avez pris sous votre aile et qui abuse de votre gentillesse. Mais votre sens du devoir vous empêche de réagir comme vous le feriez si vous vous sentiez libre de faire ou dire ce que vous voulez. Hélas, ce n'est pas le cas et vous enragez intérieurement. 3ème décan, aussi, vous êtes sensiblement dans la même situation, mais le contexte peut être différent.

Vierge

Vous disposez d'une profonde détermination, d'une volonté sans faille et totalement inflexible si vous êtes du 3e décan. Mais n'en abusez pas ! Comme je vous l'ai déjà dit, cette configuration qui sera active tout 2020 peut vous permettre de prendre le pouvoir, de vous installer confortablement en tant que " chef ". Soyez-en fier, mais n'en profitez pas pour avoir une emprise sur tout le monde, cela finirait par se retourner contre vous.

Balance

La Lune est chez vous et se trouve en bisbille avec Jupiter, vous serez donc plus sensible que jamais à toute forme d'injustice, d'inégalité et de manque d'équité. Faites votre possible pour que les autres soient respectueux de vos valeurs, mais vous ne pouvez pas non plus vous faire apprécier de tous. Ne vous découragez pas si vous sentez que certains n'en ont rien à faire de ces valeurs que vous défendez, de toute façon le message passera quand même.

Scorpion

Vos affaires de coeur ne sont pas vraiment au top si vous êtes d'octobre et s'il y a eu une remise en question, c'est qu'elle était nécessaire à votre évolution personnelle. Si épreuve il y a eu, elle est remise au premier plan par l'arrivée de Vénus en Verseau demain et c'est l'occasion pour vous d'analyser vos comportements, lesquels sont peut-être responsables, en grande partie, du problème que vous rencontrez. Et qui se terminera bientôt (si vous êtes d'octobre).

Sagittaire

3ème décan, donc né après le 12 décembre, vous dépensez trop d'énergie pour gérer des détails qui ne font rien avancer. Passez à autre chose, pour le moment ! Cela vous fatigue, aussi ne vous étonnez pas si vous avez des baisses de forme ou si tout ce que vous entreprenez a du mal à aboutir. Mais heureusement, cela ne durera que deux ou trois jours pour chaque membre du décan et cela se terminera quand Mars entrera dans votre signe le 28 décembre.

Capricorne

Vous pourrez vous targuer d'avoir réussi à obtenir un feu vert, 1er décan, mais il a fallu que vous preniez sur vous et ça n'a pas vraiment été une partie de plaisir. Cela dit, vous avez de beaux jours devant vous, cela va certainement vous rapporter vu que Vénus (amour, argent) entre demain en Verseau, précisément votre secteur d'argent. Cet accord pourrait vous rapporter assez rapidement, en tout cas vous mettrez tout en branle pour que cela arrive.

Verseau

Une bonne journée pour ceux du 1er décan, en premier lieu parce que vous vous sentirez mieux accepté et apprécié, et en 2ème parce que Vénus arrive chez vous ! Dès demain, plaisirs ou profits seront au premier plan et comme Vénus restera chez vous pour les fêtes, il y a fort à parier que vous passerez de très bons moments. Sauf né autour du 23 janvier, Vénus et Uranus pourraient remettre en lumière un problème difficile sur le plan émotionnel.

Poissons

3ème décan, à votre tour de bénéficier de dynamiques influx de Mars qui indiquent que vous allez redoubler d'activités, de boulot et que vous en serez satisfait. C'est probablement la dimension financière qui vous contentera. A moins que - autre interprétation possible - vous ne décidiez d'un voyage, un peu au dernier moment certes, mais il semble que vous aurez très envie de changer d'environnement et, partant de là, de vous changer les idées.