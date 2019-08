L'horoscope du 19 août 2019

publié le 19/08/2019 à 08:10

Bélier

Vous avez une moitié de chance, avec Jupiter, d'obtenir une autorisation, un laisser-passer. Mais l'autre moitié est dépendante de Saturne et de ses lenteurs. A priori, Jupiter devrait être plus forte - et vos chances aussi - étant donné qu'elle est directe alors que Saturne est rétrograde... L'une épanouit, l'autre referme, et je ne pense pas que les deux puissent s'exprimer en même temps, sauf si leurs influx s'adressent à des domaines très différents.

Taureau

1er décan, vous qui recevez Uranus grâce ou à cause de qui tout peut arriver, vous pourrez agir de manière à reprendre les choses en main, à avoir le contrôle. C'est probablement momentané car vous avez encore du chemin à faire, mais un chemin au bout duquel vous serez obligatoirement libéré - surtout si vous êtes né autour du 27 avril ; tout le travail que vous avez effectué pour changer, progresser, peut vous être payé de retour, en tout cas en partie ces jours-ci

Gémeaux

C'est une proposition intéressante qui pourrait être dans l'escarcelle de Jupiter si vous êtes du 2ème décan. Vous en serez très excité en milieu de semaine. Il peut également être question d'un arrangement dans une affaire judiciaire (un divorce, par exemple) et cela vous permettra de clore l'affaire sous peu. 1er décan, la semaine ne sera pas vraiment un modèle de tranquillité et de sérénité, il y aura une décision à prendre ou un conflit familial à gérer. Mais rien de dramatique !

Cancer

Une semaine intéressante, surtout sur le plan financier. Certains pourront trouver acheteur pour un bien qu'ils ne parvenaient pas à vendre, par exemple. Il est vrai qu'avec Saturne qui est opposée à vous, 2ème décan en particulier mais ça peut toucher tout le monde, il est extrêmement difficile de conclure quoi que ce soit. Il faudra probablement attendre que Saturne soit de nouveau directe, après le 18 septembre, pour conclure cette affaire.

Lion

Une bonne nouvelle dans la semaine pour ceux du 2ème décan, avec Mercure et Jupiter. Une autorisation, une demande de mutation peuvent vous être accordées... Bref, vous serez très content entre aujourd'hui et jeudi (né autour du 7 août surtout), il peut y avoir aussi un voyage, un départ vers une destination inconnue... Né après le 20 août, vous avez encore la conjonction Soleil/Vénus jusqu'à mercredi, vous n'allez pas forcément baigner dans le bonheur mais presque.

Vierge

Cette semaine voit votre règne arriver, vendredi précisément, et il faut dire que votre cycle commence avec des émotions très fortes pour ceux du 1er décan. La rencontre entre Vénus et Mars dont nous parlions hier sera d'actualité à partir de mercredi, mais vous pouvez déjà en sentir les prémices : dispute, ambiance orageuse, ou alors coup de cœur qui vous bouleverse et vous dit que votre vie pourrait être remise en question (né autour du 28 août).

Balance

Vous aussi serez sensible à l'harmonie Mercure/Jupiter 2e décan, et jusqu'à vendredi. Quelqu'un vous aidera à voir l'avenir un peu plus en rose. Cet aspect combat la dissonance de Saturne, et il y a des chances pour qu'il gagne car Jupiter est en marche directe, alors que Saturne est en mode rétrograde. L'ambiance devrait donc être beaucoup plus chaleureuse grâce peut-être à un soutien ou un coup de pouce auquel vous ne vous attendiez probablement pas.

Scorpion

Les planètes vont s'amasser en Vierge dans le courant de la semaine et si vous êtes du 1er décan, un efficace coup de main pourrait vous aider à passer un cap. Né autour du 30 octobre, le problème que vous affrontez est loin d'être totalement derrière vous, mais vous avancez pas à pas, et pendant la période Vierge les soutiens ne manqueront pas, surtout en fin de semaine. Ne doutez pas de la volonté d'une personne de vous aider de manière désintéressée.



Sagittaire

Un problème rencontré dans le cours de l'année pourrait trouver sa solution cette semaine, 2ème décan, si vous n'essayez pas d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Acceptez ce qu'on vous offre, ou faites vous-même une offre et vous verrez que si vous êtes raisonnable, si vous n'allez pas au-delà des limites de votre interlocuteur, vous obtiendrez gain de cause. 1er décan, c'est ambigu, vous pourriez vous mettre d'accord avec quelqu'un, ou au contraire vous fâcher très fort.

Capricorne

De la satisfaction pour le 1er décan, soit vous partez en vacances quand les autres rentrent, soit vous reprenez le travail avec une dossier très intéressant. Ou alors des bruits courent à propos d'une éventuelle promotion pour vous, 1er décan toujours, dans les semaines à venir - avant la fin de l'année en tout cas. Mais il n'est pas exclu non plus que vous ayez un petit coup de coeur pour un lieu qui vous plaira beaucoup, sur lequel vous tomberez par hasard en fin de semaine.

Verseau

2e décan, vous ne serez pas mécontent d'une information qui vous donnera de l'espoir concernant une situation qui était jusque-là un peu contrariante. Et quand un Verseau n'avance pas, il a l'impression de reculer, ce qui ne convient pas du tout à sa nature. Ce que vous entendrez vous donnera à réfléchir de manière positive à un projet que vous aimeriez concrétiser, surtout né autour des 4, 5 février. Il semble que vous pouvez vous autoriser à y croire

Poissons

1er décan, la semaine semble un peu orageuse, mais surtout côté sentiments. Vous vous demanderez si vous devez rester ou partir, mais pas en fuyant, avec élégance. Cela dit il est très possible que vous ayez envie de fuir quelqu'un qui est un peu trop empressé à votre égard ; vous avez intérêt à ne pas trop lui ouvrir votre porte ni votre coeur, en tout cas jusqu'en fin de semaine prochaine. Mais vous pouvez aussi être fortement en rogne contre un collègue, un associé, voire votre conjoint.