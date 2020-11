L'horoscope du 17 novembre 2020

publié le 17/11/2020 à 05:30

Bélier

En dépit des dissonances, vous garderez confiance en vous et en les autres. C'est tout à votre honneur car la vie ne va pas dans le sens de votre désir en ce moment ! Je vous parlais hier de problèmes dans le domaine affectif (cf. les trois dissonances de Vénus), mais il peut aussi être question d'un partenaire professionnel qui ne veut pas continuer avec vous, ou encore de problèmes d'argent, non pas parce que vous avez trop dépensé : c'est peut-être un partenaire qui s'est mis dans la mouise.

Taureau

Il y aura encore du stress une partie de la journée pour ceux nés fin avril, mais cela s'arrangera dans l'après-midi avec l'arrivée d'une Lune très raisonnable en Capricorne. L'un de vos proches, peut-être même quelqu'un de la famille, saura vous calmer par sa seule présence. Toutefois, vous aurez toujours l'esprit de contradiction et il ou elle aura beau essayer de vous convaincre que la situation va s'arranger, vous penserez le contraire et ne l'écouterez pas.

Gémeaux

Le 3ème décan semble tirer son épingle du jeu, mais surveillez quand même une tendance à ne pas mettre de frein à vos désirs et donc à dépenser plus que de raison (ou à trop boire, trop manger, etc.). D'ailleurs, vous ferez vite marche arrière car vous prendrez conscience du fait que vous n'avez pas envie d'avoir de problèmes avec votre banque, vous en avez eu assez comme ça, ou que votre santé peut pâtir de vos excès. Et si c'était le début de la sagesse ?

Cancer

Ce sont essentiellement les autres qui vont vous casser les pieds et pas seulement aujourd'hui, dans les prochains jours aussi. Protégez-vous, mais pas en vous montrant querelleur. Plutôt en mettant une distance avec tous ceux qui pourraient être agressifs avec vous, ceux qui voudraient vous manipuler ou encore ceux qui vous rabaissent (3ème décan). Seul le 1er décan n'aura pas à se plaindre, Mercure et Uranus sont porteuses d'intéressantes informations ou de bonnes idées.

Lion

Plongez-vous dans votre travail, ou dans vos activités habituelles, ce sera la meilleure manière de vous changer les idées, 1er décan vous en avez besoin car si vous laissez toute liberté à votre mental, il vous entraînera à envisager les situations sous leur angle le plus difficile. 2ème décan, vous êtes mieux servi avec le bon aspect de Mars qui vous dit que, quoi qu'il se passe, vous prendrez les bonnes décisions (né autour des 7, 8 juillet). Et vous serez très convaincant.

Vierge

3ème décan, votre besoin de vous rendre utile semble être décuplé mais la ou les personnes que vous voudriez aider en demandent trop ou au contraire ne veulent pas de votre aide. Ne forcez rien au nom de l'amitié que vous leur portez ou au nom de l'entraide que vous aimez pratiquer. Vous ne serez efficace que si vous avez affaire à des personnes qui acceptent que vous fassiez des choses pour elles. Sinon vous dépenserez votre énergie en vain.

Balance

C'est encore le 3ème décan qui est visé par la conjoncture, avec une dissonance entre Vénus et Jupiter, qui porte aux excès. Je pense que ce n'est pas vous qui serez excessif, ce n'est pas tellement dans votre nature et le fait que Vénus soit concernée laisse penser que c'est l'autre qui sera dans l'exagération et le manque de respect à votre égard. Mais pourquoi vous laisser faire ? Au nom de l'équilibre familial que vous voulez absolument préserver ? Ce n'est pas de cette manière que vous y arriverez... Il faut vous faire respecter.

Scorpion

Le Soleil et Saturne sont en phase et si vous êtes né aujourd'hui vous avez atteint la stabilité ou le statut professionnel qui étaient votre objectif en début d'année. Après bien des aléas dus au contexte social et qui sont peut-être encore d'actualité (prévisions écrites le 6 octobre) vous avez le sentiment que vous êtes arrivé là où vous le vouliez... Cet aspect peut aussi correspondre à une stabilité sur le plan personnel, que vous soyez seul ou en couple, cela vous va.

Sagittaire

Juste pour aujourd'hui, Vénus est encore en dissonance avec votre maître, Jupiter. Évitez, si possible, d'amplifier des sentiments dont vous n'êtes pas sûr qu'ils soient vraiment sincères. Vous donnez peut-être trop d'importance à une relation qui devrait rester légère et sans conséquence. Cela ne concerne que votre 3ème décan et peut avoir un rôle, également, dans vos finances, avec une dépense qu'on pourrait qualifier d'exagérée. Enfin, vous y penserez, mais passerez-vous à l'acte ?

Capricorne

Vous allez passer par des hauts et des bas pendant quelques jours car la Lune sera dans votre signe et mettra l'accent sur la dissonance que forme Vénus avec les trois planètes qui s'y trouvent, 3ème décan). Vous aurez du mal à montrer vos sentiments et même à les éprouver (Vénus/Pluton) : vous pourriez vous blinder pour ne rien ressentir ! Cependant, aujourd'hui, la Lune sera positive parce qu'elle va activer le bon aspect d'Uranus (1er décan) et que vous sentirez l'influence bienfaisante que l'astre a sur vous.

Verseau

Vous serez encore un peu sur les nerfs aujourd'hui si vous êtes de fin janvier. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre avenir professionnel et certains ont même un choix difficile à faire. Ce choix pourrait vous demander de quitter quelque chose, un travail, une personne, pour autre chose d'attirant mais vous avez du mal à accepter de " partir ". Tout ceci étant symbolique, il faut mettre ces prévisions en conformité avec votre situation. 2ème décan, évitez toute forme d'agressivité.

Poissons

Un mardi très agréable, quel que soit votre décan. Même la dissonance entre Jupiter (un de vos maîtres) et Vénus ne devrait pas être désagréable en ce qui vous concerne, 3ème décan. Certes, vous aurez tendance à vous lâcher, à trop en faire en amour ou dans le domaine financier, mais une petite voix à l'intérieur de vous vous dira que vous feriez mieux de vous restreindre. La voix de votre intuition ira dans le sens de vos intérêts, alors écoutez-la avec attention.