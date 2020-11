L'horoscope du 16 novembre 2020

publié le 16/11/2020 à 05:30

Bélier

Une semaine tristounette, mais rien que pour le 3ème décan, qui a pourtant déjà bien dégusté cette année. Bonne nouvelle, vos projets se réaliseront en 2021 ! Surtout si vous êtes du 3ème décan d'ailleurs, comme quoi la roue tourne toujours ! Mais il est vrai que les dissonances qui vont toucher Vénus cette semaine pourraient impacter vos relations affectives, que ce soit avec votre conjoint ou avec l'un de vos parents. Ce dernier pourrait avoir un inquiétant souci de santé.

Taureau

1er décan, vous serez comme une pile électrique aujourd'hui et demain, vous ne supporterez pas qu'on vous impose quoi que ce soit et rembarrez tout le monde. Mais, je vous l'ai déjà dit, c'est votre besoin d'indépendance qui est en cause, ça fait longtemps que ça dure et je suppose que beaucoup d'entre vous ont pu régler le problème. Et si ce n'est pas fait, la date limite est fixée à mars 2021, Uranus terminant à ce moment-là la dissonance entamée il y a deux ans.

Gémeaux

Le point positif de la semaine, c'est que Mars a repris une marche directe et ne fait aucune dissonance, vous allez donc pouvoir avancer sur vos projets, 2ème décan. Mais je pense que tout le monde sera sensible à ce dynamique aspect, qui sera beaucoup moins positif dans la deuxième quinzaine de décembre, lors de sa dissonance avec Pluton, mais ce sera très transitoire et si vous avez un problème relationnel à ce moment-là, il se règlera très vite.

Cancer

Le 1er décan est vraiment en position de force pour discuter, négocier, imposer ses idées les plus novatrices, surtout en début de semaine. 2ème décan, pas de décision hâtive, même si Mars vous y pousse, accordez-vous le temps de la réflexion. Surveillez aussi une tendance à faire de l'autorité, ou à vouloir crier plus fort que les autres ! 3ème décan, cette semaine ne sera pas la meilleure de l'année, mais vous êtes blindé, vous en avez déjà vu des vertes et des pas mûres.

Lion

Si vous arrivez à vous changer les idées en début de semaine, 1er décan, vous serez moins sur les nerfs, moins sous tension. Promis, le ciel se dégage en fin de semaine avec l'arrivée du Soleil en Sagittaire, qui redonnera leur superbe aux natifs de juillet, malmenés depuis des mois par Uranus et qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, probablement dans le domaine professionnel. Vous pourrez trouver de bonnes idées début décembre pour vous en sortir.

Vierge

Les bonnes ondes viendront de Mercure cette semaine, votre planète forme de bons aspects, il faut donc croire en vous, en vos idées, en la qualité de votre travail. Vous avez de bons atouts en main, surtout aujourd'hui et demain si vous êtes du 1er décan : vos échanges seront créatifs, positifs et vos idées ou vos demandes seront bien accueillies. 3ème décan, les bons influx solaires accentueront votre influence sur ceux qui vous entourent et surtout la bonne image qu'ils ont de vous.

Balance

Vénus étant dans votre 3ème décan, votre semaine ne sera pas à marquer d'une pierre blanche, votre situation affective ou financière n'est pas au top. Mais comme cela dure depuis longtemps et qu'il s'agit de quelque chose de répétitif, vous avez des armes pour vous défendre, dont la prise de distance. Si vous avez un gros problème familial, par exemple, vous mettre en retrait, ne pas intervenir est la meilleure chose à faire. N'ayez pas peur, les choses vont s'arranger en 2021.

Scorpion

Vous perdrez bientôt votre leadership, aussi profitez des derniers feux du Soleil dans votre signe, ses aspects sont favorables à votre besoin de pouvoir, 3ème décan. C'est de votre pouvoir d'influence dont il est question, même si vous n'en êtes pas conscient, vous essayez le plus souvent d'inciter les autres à prendre la même direction que vous, surtout votre conjoint ou ami/e, car c'est votre vision de l'amour et du couple : il faut penser, agir, décider, vivre de la même manière.

Sagittaire

Attendez que le Soleil soit dans votre signe en fin de semaine, ce que vous prévoyez de faire ces prochains jours pourrait être reporté à une date ultérieure. En effet, Vénus (maître de vos projets) fait d'affreux aspects cette semaine et cela pourrait même toucher votre vie amicale, avec des complications à prévoir. A moins que quelqu'un, un artiste que vous aimez bien, ne disparaisse. Et, 2ème décan, ne soyez pas trop exigeant avec ceux que vous aimez, conjoint ou enfants.

Capricorne

3ème décan, vous ne serez pas gâté jusqu'à samedi, que ce soit dans le domaine amoureux ou financier, il faudra mobiliser toutes vos énergies et vous battre. Dans le domaine de l'argent, vous risquez d'avoir à payer quelque chose que vous pensiez avoir déjà payé, et sur le plan amoureux il se peut que votre partenaire ne soit pas du tout en phase avec vous ; peut-être refusez-vous de voir qu'il ou elle a changé et que ses besoins ne sont plus les mêmes. Et vous ne vous y adaptez pas.

Verseau

Un début de semaine un peu anxiogène pour ceux de fin janvier, mais pas d'affolement, il se peut que vous imaginiez une situation qui n'arrivera pas. Vous envisagerez le pire alors que ce n'est pas dans votre nature, mais il est vrai que depuis 2018, rien ne vous aura été épargné ; la vie vous a poussé vers un changement que vous ne pensiez pas avoir à faire et vous avez été, et êtes encore pour certains, au pied du mur. Cela se termine en mars prochain, mais janvier sera dur.

Poissons

Malgré les dissonances sur la vie matérielle du 3ème décan, la semaine sera agréable. Ceux qui en profiteront le plus sont ceux de février qui auront une bonne nouvelle. C'est maintenant, en début de semaine, que vous pourriez être surpris par une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais on peut se demander si vous l'accepterez ! En ce moment, vous êtes bien comme vous êtes et l'avenir vous semble tout tracé, vous ne voulez pas que cela change.