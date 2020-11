L'horoscope du 13 novembre 2020

publié le 13/11/2020 à 05:30

Bélier

Petite info qui intéressera votre 2ème décan, Mars stationne chez vous depuis octobre et reprendra une marche directe demain. Lentement mais sûrement, votre ou vos colères vont s'estomper car elles n'auront plus de raison d'être ; ou alors vous aurez trouvé un terrain d'entente avec la ou les personnes qui vous énervent. Et si vous avez quelque chose à démarrer, vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Mars ne sortira de votre décan que le 12 décembre et sera active tout ce temps.

Taureau

Face à votre 1er décan, la Lune rejoint Mercure ce soir et si vous êtes avec quelques amis ou de la famille, sachez que la soirée se déroulera sans aucune anicroche. Surtout si vous êtes à l'écoute de ceux qui vous entourent : montrez que vous vous intéressez à eux, posez-leur des questions, soyez un peu curieux. Par ailleurs, certains natifs du 3e décan sont susceptibles de faire des rencontres intéressantes ces jours-ci, virtuelles pour l'instant, surtout né autour du 13 mai (mais pas forcément amoureuses).

Gémeaux

Les questions de forme et de santé, vous concernant ou concernant vos proches, seront au centre de vos préoccupations dans les prochains jours, nous détaillerons cela avec la nouvelle Lune de dimanche. Toutefois, le secteur du travail est également mis en avant par la conjoncture et il est possible que vous ne puissiez pas vous reposer ou même vous distraire ce week-end, certains ayant un travail à ramener à la maison, ou des petits travaux, des rangements à faire.

Cancer

1er décan, quoi que vous fassiez en fin de journée, attendez-vous à être bien accueilli, à recevoir des compliments et même des flatteries. Vous vous sentirez très apprécié par vos collègues, vos proches, ou votre chéri/e. Et il faut dire aussi que vous serez plutôt content de vous, alors que ce n'est pas toujours le cas. 3ème décan, je vous expliquerai pourquoi demain, mais il faut vous attendre à quelques jours un peu compliqués par rapport à un problème que vous connaissez bien.

Lion

Né en juillet, le rendez-vous que vous avez ce soir pourrait être reporté et cela ne vous fera pas très plaisir dans la mesure où ce n'est peut-être pas la première fois qu'on vous décommande à la dernière minute. En revanche, ça se passe beaucoup mieux pour le 2ème décan car Mars reprend demain une marche directe et si vous aviez un problème pour vous déplacer, ou une question administrative qui restait en suspens, la situation ne tardera pas à se régler (avant le 12/12).

Vierge

Né en août, profitez de la rencontre Lune/Mercure de ce soir pour bichonner vos proches et leur donner des conseils pratiques et de bon sens comme vous savez très bien le faire. Si on vous le demande bien sûr, mais nous savons que vous êtes souvent le signe le moins intrusif du zodiaque, vous respectez la sensibilité des autres et ne vous immiscez pas dans leur intimité, le plus souvent par pudeur. Mais quand vous êtes en colère, c'est une autre affaire...

Balance

On ne peut pas dire que vous serez d'humeur joyeuse, 3ème décan, la répétition d'une situation difficile à gérer étant un peu décourageante. Mais gardez confiance, ayez foi en vous-même, ne vous dévalorisez surtout pas comme cela vous est arrivé trop souvent cette année. La roue va tourner en 2021, je vous l'assure, en particulier 3ème décan, vous qui avez vécu une année 2020 parfois épouvantable. Votre situation s'arrangera assez rapidement à partir de janvier-février.

Scorpion

Dimanche ce sera la nouvelle Lune, et déjà l'astre de la nuit entre dans votre signe ce soir et elle y rencontre Mercure. Vous aussi vous pourriez rencontrer quelqu'un par hasard, ou avoir des nouvelles d'un ami avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps. Mais il est également possible, puisque Mercure gère vos déplacements, que vous alliez passer le week-end quelque part, ou que vous ayez décidé de réunir tous vos proches pour une petite fête d'anniversaire.

Sagittaire

Une journée que vous trouverez morose, 3ème décan surtout, vos projets n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais patience, en 2021 vous trouverez que tout va trop vite ! Les planètes qui vous coincent actuellement, la plupart du temps dans le domaine de vos moyens financiers, auront terminé leurs dissonances fin décembre et leur arrivée en Verseau signera, pour vous, une année de libération ; et ce sont vos affaires qui en profiteront, votre clientèle si vous êtes commerçant.

Capricorne

La rencontre de Lune et Mercure en Scorpion ce soir peut vous valoir un coup de fil d'un ou une amie. Cela vous fera du bien de l'entendre et de pouvoir lui parler. Mais avec Mercure, il peut aussi s'agir de l'un de vos grands enfants, d'un frère ou d'une soeur avec qui les relations sont bonnes. Qui que ce soit, soyez amical, attentif, posez-lui des questions sur sa vie, ses problèmes, ses réussites. Bref, montrez-lui que vous vous intéressez à lui/elle et il/elle fera de même.

Verseau

Le rapport de force avec l'un de vos proches risque de prendre de l'ampleur dans les prochains jours, mais la bonne nouvelle c'est que l'astre responsable, Mars, reprend une marche directe demain et que même si elle traîne un peu, le problème (qui a commencé cet été) devrait être réglé en fin d'année (1er et 2ème décans). Pour le 3ème il faudra encore attendre le 6 janvier que Mars entre en Taureau. Mais là, ça ne sera pas facile pour les natifs de janvier...

Poissons

La nouvelle Lune se profile, elle aura lieu dimanche mais déjà vous serez dans son ambiance ce soir. La détente sera au programme de la soirée et des prochains jours (selon votre décan), vous vous sentirez en phase avec les autres et certains pourraient même s'évader dès ce soir, un petit déplacement pouvant être prévu. Il peut aussi y avoir une ambiance festive pour certains qui seront invités à une soirée entre amis (pas plus de 6) ou à une réunion virtuelle sur Internet.