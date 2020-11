L'horoscope du 15 novembre 2020

publié le 15/11/2020 à 05:30

Bélier

Vos finances seront l'objet de la nouvelle Lune, les uns ayant besoin de réparation, d'un dédommagement, alors qu'on demandera aux autres d'être plus productifs. 3ème décan, ce n'est pas le nirvana, les ennuis se sont accumulés ces derniers mois et beaucoup auraient envie de jeter l'éponge. Mais Mars est dans votre signe et accentue votre nature de battant, aussi vous ne renoncerez pas et continuerez à croire en votre bonne étoile. Avec raison, car elle sera là l'année prochaine.

Taureau

La nouvelle Lune est pile face à vous, 3ème décan et il y a un bel alignement de planètes favorable à votre évolution personnelle et surtout à votre bien-être. Vous serez moins anxieux, pas pour vous mais pour vos proches, et cela vous détendra tout en améliorant vos relations. En revanche, ce n'est pas du tout la même ambiance pour ceux d'avril, qui pourraient avoir des mots très durs ces jours-ci, vis-à-vis d'un partenaire affectif ou professionnel.

Gémeaux

3ème décan, si vous êtes sensible à cette lunaison, vous y verrez plus clair dans votre situation financière, laquelle n'est hélas pas au beau fixe depuis des mois. La NL se fait en Scorpion, un signe qui peut être aussi réparateur que destructeur et si vous êtes à bout financièrement, n'hésitez pas à demander de l'aide, il y a des chances pour qu'on vous l'accorde. 1er décan, vous pourriez recevoir un courrier vous notifiant que vous devez de l'argent à un organisme. À vérifier.

Cancer

La nouvelle Lune vous est très favorable, autant 1er que 3ème décan, elle est valorisante et même flatteuse, avec pour certains une proposition inattendue. Ou une nouvelle étape dans votre prise d'indépendance (né vers le 30 juin). 2ème décan, la planète maîtresse de cette NL c'est Mars, qui est donc très active et se trouve en dissonance avec vous (né autour du 7 juillet) : il y a de l'eau dans le gaz avec quelqu'un de la famille, ou alors avec l'un de vos supérieurs.

Lion

La situation est loin d'être stabilisée, c'est ce que vous indique la nouvelle Lune. Il semble cependant, en tout cas pour le 3ème décan, que la roue va bientôt tourner. Et vous verrez que vous aurez une importante proposition en 2021, voire une rencontre ou un mariage (nous en reparlerons). En revanche, le 1er décan va devoir attendre avril pour être définitivement débarrassé des aléas et des retournements de situation que provoque la dissonance d'Uranus, active ces jours-ci.

Vierge

Vous êtes parmi les élus d'une nouvelle Lune favorable à tout rendez-vous et toute négociation. Vous serez convaincant, 3ème décan, on ne pourra rien vous opposer. Vous aurez vraiment de quoi être fier de vous et de vos résultats, même si vous n'en montrez rien (le Scorpion est encore plus discret que vous et c'est le signe où a lieu la nouvelle Lune). 1er décan, attendez-vous à une proposition qui sera surprenante, à moins que l'un de vos espoirs ne soit sur le point de se réaliser.

Balance

Ni favorable, ni défavorable, la nouvelle Lune du Scorpion parle d'argent et ce n'est pas pour vous encourager, mais si vous avez un achat à faire, c'est le moment. Vous avez assez réfléchi comme ça, vous avez bien pesé le pour et le contre, vous n'avez donc pas perdu tout ce temps pour renoncer ! 2ème décan, quelqu'un pourrait vous réclamer une somme que vous avez déjà payée ou que vous estimez ne pas devoir. Vous vous dépêcherez de régler le problème mais ça peut traîner.

Scorpion

Votre nouvelle Lune est très forte et met l'accent à la fois sur le côté " j'y crois " et le côté " j'y crois pas " ! Votre nature doute, mais vous savez que vous devez avancer. La lunaison a lieu à 6h08 ce matin et son ascendant se trouve également dans votre signe, de même que Mercure qui s'oppose à Uranus. Né autour du 1er novembre, il peut y avoir un imprévu ou des paroles entendues qui déclencheront en vous de l'anxiété et de nombreux questionnements. Avec toujours cette notion de doute.

Sagittaire

Votre secteur d'ombre est occupé par la nouvelle Lune et plus que d'autres vous serez sensible à ce qu'on ne vous dit pas, à ce que vous lirez entre les lignes. Pour cela vous utiliserez la perspicacité du Scorpion, surtout 3ème décan, et si vous ne parvenez pas à avoir confiance en la parole des autres, ne les écoutez pas. Il y a un brin de provocation dans l'air et vous pourriez avoir le sentiment qu'on vous manipule, ce qui ne sera pas totalement faux. Les questions liées à la santé vous préoccuperont.

Capricorne

Vos relations sociales et les projets que vous avez en tête sont éclairés par la nouvelle Lune qui est positive pour vous. L'entraide vous sera très utile, ne refusez surtout pas ce qu'on vous proposera de faire pour vous seconder ou les idées qu'on vous donnera si vous avez un projet. Cette nouvelle Lune est en harmonie avec les 3 planètes qui occupent votre signe, vous avez donc tout intérêt à ne pas compter que sur vous et à accepter l'idée que vous êtes plus fort à deux ou à plusieurs.

Verseau

La nouvelle Lune ne forme que des bons aspects et pourtant, si elle permet au 3ème décan d'atteindre un but, elle place le 1er décan dans un état un peu anxieux. Vous avez peut-être un rendez-vous au cours duquel vous craignez qu'on ne vous dise pas ce que vous avez envie d'entendre et cela concernera votre travail ou une personne qui compte à vos yeux (conjoint ou parent). Il sera aussi question de santé, la crise sanitaire n'étant peut-être pas terminée (prévisions écrites début octobre).

Poissons

Une belle conjoncture pour ceux du 3ème décan, qui ont tous les avantages en ce moment. Et précisément, on pourrait vous offrir une promotion, une mutation. En tout cas, tout vous sera autorisé sous cette conjoncture et vous pourrez remercier l'une de vos relations qui a oeuvré pour que vous obteniez ce que vous voulez. 1er décan, vous êtes aussi très bien servi, vous pourriez même avoir une bonne nouvelle très rapidement, quelque chose que vous espériez.