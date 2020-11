L'horoscope du 14 novembre 2020

publié le 14/11/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 10 avril, heureusement vous avez de la ressource car la conjoncture est contrariante dans un premier temps, puis attristante dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'après s'être frottée à Pluton et avoir mis de la jalousie en lumière, la vôtre ou celle de votre conjoint, Vénus sera en dissonance avec Saturne, ce qui crée généralement de la tristesse ou de la frustration. Et vous y serez très sensible car toutes ces planètes sont dans des secteurs importants de votre zodiaque.

Taureau

Pour vous, 3ème décan, la conjoncture indique une possible évolution dans votre travail, une mutation peut-être, mais cela semble être compliqué par un collègue. Quelqu'un qui est probablement jaloux de vous et qui tente de vous mettre de sérieux bâtons dans les roues. Toutefois, les planètes (dont Pluton) sont en phase avec vous et vous vous sortirez de cette situation par le haut. Vous ne risquez pas de voir vos chances s'envoler et pourtant vous serez inquiet.

Gémeaux

Contrairement à ce que vous pouvez croire aujourd'hui, le changement de poste qu'on vous impose ne vous rétrogradera pas, vous saurez en faire quelque chose. Il est vrai que les influx de 2021 sont très bons pour les Gémeaux du 3ème décan : de février à mai puis de nouveau à partir d'août, Jupiter sera en bon aspect avec votre décan et c'est la planète de la chance, des opportunités à saisir. Vous serez peut-être perturbé, mais cela ne vous empêchera pas de saisir vos chances quand elles passeront.

Cancer

Les planètes étant en dissonance avec vous, 3ème décan, prévoyez des ennuis venant des décisions des autres ou de l'attitude d'un partenaire affectif ou professionnel. Cela va s'étaler sur la semaine à venir, Vénus sera en dissonance avec Pluton, puis avec Saturne et vous ne supporterez peut-être plus l'attitude de l'autre. Il ou elle continue à vous rabaisser et vous êtes probablement arrivé à un point de non-retour. Si on vous harcèle, portez plainte immédiatement.

Lion

L'incidence des aspects qui se mettent en place devrait être minime pour votre signe. Il y aura peut-être un souci au travail, avec un collègue ou un fournisseur. Ça c'est pour tout de suite, c'est même déjà en cours à mon avis. Mais après il y aura la dissonance Vénus/Pluton, puis Vénus/Saturne et là c'est l'un de vos proches qui sera le souci. Il ou elle est déprimé/e, malade, a besoin de soins et vous ne devez pas être son soignant mais l'adresser à quelqu'un qui prendra le relais.

Vierge

Vénus va former des dissonances pendant une semaine depuis votre secteur d'argent. Il est possible qu'un achat à faire soit un problème pour vous. Soit parce que vous n'avez pas les fonds, soit parce que quelque chose en vous (que vous ne contrôlez pas) refuse de sortir de l'argent pour cet achat. Il va de toute façon falloir faire un choix et le dernier aspect de Vénus avec Saturne indique que vous refuserez de faire ce choix, ou en tout cas que vous le retarderez.

Balance

3ème décan, Vénus étant chez vous, vous ne serez pas heureux de ses dissonances. Mais il faut dire que vous aurez tendance à exagérer les problème ce week-end. Par la suite, les dissonances étant plus fortes, vous aurez l'impression d'être dans une impasse, que vous ne pouvez rien faire, ce qui sera décourageant. Mais dites-vous que cette conjoncture se terminera samedi prochain et qu'à partir de mi-décembre, deux planètes importantes se mettront à votre service : Jupiter et Saturne.

Scorpion

Ce week-end sera marqué par le début d'une dissonance entre Vénus, Jupiter et Pluton. Ça ne sera pas du gâteau, mais cela ne vous touchera pas personnellement. C'est plutôt dans votre communauté ou dans le pays qu'il peut y avoir des exagérations et des exaspérations surtout. Vous les ressentirez, mais ça n'aura pas du tout le même effet que si quelque chose vous arrivait à vous ou à l'un de vos proches. En outre, Jupiter et Pluton sont en harmonie avec le 3ème décan !

Sagittaire

Vous ne serez pas non plus impacté par les dissonances, en tout cas pas personnellement mais il se peut que l'un de vos amis ait des ennuis. Ils peuvent être juridiques ces ennuis, ou plus ennuyeux encore. L'important est que vous soyez là pour lui/elle et que vous lui remontiez le moral. C'est quelque chose que vous savez très bien faire, votre optimisme naturel aidant. Cet aspect durera jusqu'à samedi prochain et peut aussi, la semaine prochaine, produire de la tristesse.

Capricorne

Les dissonances de Vénus, qui vont durer toute la semaine, touchent uniquement votre 3ème décan, qui devra faire face aux tourments d'un de ses proches. Vous ne saurez pas trop quoi faire, sauf si vous en êtes responsable ! Aussi, si vous voulez vous dégager d'une relation, prenez des gants pour le faire. Cela dit, même si vous prenez des gants, il n'est pas exclu que l'autre refuse catégoriquement la décision que vous avez prise ; allez-y doucement si vous le pouvez.

Verseau

3ème décan, vous serez mécontent des choix qui sont faits, que ce soit par vos proches ou par l'exécutif. Votre jugement pourrait même être très sévère. Vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'ondes et ne voyez pas du tout les choses de la même manière, c'est ce que montrent les dissonances de Vénus qui vont durer jusqu'à samedi prochain, et provoquer aussi de la tristesse ou de la frustration (à partir de mardi).

Poissons

Très peu de répercussions de la conjoncture sur votre signe. Juste, peut-être, si vous êtes du 3ème décan, quelques craintes fondées sur l'état de votre compte en banque. Mais ce sera plus la semaine prochaine... quoique... Si vous êtes un vrai Poissons, généreux à l'extrême, vous avez souvent des problèmes avec votre banquier. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est dans votre nature, d'aider vos amis qui ont des ennuis, et donc de dépenser votre argent pour les autres, pas pour vous.