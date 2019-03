L'horoscope du 17 mars 2019

publié le 17/03/2019 à 04:55

Bélier

Comme promis hier, c'est un bon dimanche qui vous attend ; vous serez très joueur et vous amuserez tout seul ou avec des amis, voire avec vos enfants. Quoi que vous fassiez, vous prendrez du plaisir et cela, même si vous faites partie de ceux qui se posent de sérieuses questions concernant l'avenir, ou qui ont un projet qui va leur demander beaucoup de temps et d'abnégation. Vous saurez faire abstraction de tout ce qui n'est pas le moment présent.

Taureau

Si vous avez besoin de réconfort, de vous sentir chouchouté, c'est évidemment en famille que vous serez le mieux, mais avec vos amis aussi ; ne les oubliez pas ! On sait que le Taureau est très " famille ", mais n'est-il pas vrai que souvent les amis font partie ou même sont une famille ? En tout cas, nous sommes encore en période Poissons - même si elle tire à sa fin - et vous pourrez autant compter sur la famille que sur vos fidèles amis avec qui vous serez totalement en phase.

Gémeaux

Ce n'est pas parce que vous parlerez que vous communiquerez ! Vous tchatcherez beaucoup, raconterez plein d'histoires, mais il n'y aura pas de réel échange. En fait, pour vous faire dire des choses sur vous un peu intimes, on peut se lever de bonne heure ! Dès qu'il en est question, vous tournez les situations en dérision, plaisantez dessus, tellement cela vous gêne. Ou alors vous noyez le poissons en décrivant des moments et des situations que vous n'avez pas réellement vécus.

Cancer

Hier n'était pas une partie de plaisir pour certains, aujourd'hui on récupère ! Et de manière très agréable, en étant gourmand et en vous offrant des petits plaisirs. Je pense d'ailleurs que si on se fait un petit cadeau-plaisir tous les jours, cela rend la vie plus facile, plus agréable, même dans les moments difficiles. Bon, cela ne s'adresse pas au 1er décan qui est au contraire en pleine progression, avec des projets excitants. Mais plutôt au 3e décan, à ceux nés autour du 13 juillet.

Lion

La Lune s'installe chez vous jusqu'à mardi. Votre créativité en sera dopée de même que votre sensibilité aux affaires du monde et à leur impact sur tout un chacun. Souvent, vous êtes davantage centré sur vous-même, mais pas en période Poissons et encore moins quand la Lune passe par chez vous. Les Poissons sont le signe de l'universel, ils représentent justement la communauté des humains et les comportement qu'on peut leur reprocher, ou dont on peut les féliciter.

Vierge

Ne cherchez pas ce que vous allez bien pouvoir faire aujourd'hui, restez tranquille, chez vous, avec ceux que vous aimez, vous avez besoin de vous ressourcer. Et si vous avez quelqu'un à aimer, essayez d'être un peu plus démonstratif de vos sentiments. Le plus souvent, la Vierge aime mais ne sait pas le montrer car elle est pudique. Trop. Et il est possible qu'autour de vous ont ait l'impression que vous n'aimez pas et qu'on passe après vos centres d'intérêt, par exemple.

Balance

Un très agréable dimanche, 1er et 2e décan ; vos amitiés y seront pour beaucoup, mais il se trouve aussi que vos projets marchent bien et vous vous en réjouirez. Dans certains cas on vous a, ou on va vous donner un coup de main de manière à ce que vous progressiez plus rapidement... Vous qui donnez beaucoup à vos proches, vous recevez souvent soutien et aide de personnes qui ne vous sont pas forcément proches mais qui savent ce que vous valez et vous poussent en avant.

Scorpion

C'est votre gendarme intérieur qui sera au premier plan ; il vous incitera à rester raisonnable, surtout en ce qui concerne vos excès, ceux qui sont préjudiciables. En général, il peut s'agir d'excès de boissons, ou de possessivité à l'égard de celui ou celle que vous aimez - et même de vos enfants ! Les plus sensibles à cette conjoncture sont ceux qui sont nés autour du 11 novembre et qui doivent se garder le plus possible d'un excès de jalousie.

Sagittaire

Mais où êtes-vous donc passé ? La conjoncture vous incite à vous évader, à prendre la clé des champs, mais il est vrai que c'est un période de vacances pour certains. Toutefois, même si vous ne partez pas, vous aurez un sentiment de liberté, peut-être parce que vous ne serez pas coincé entre vos quatre murs : c'est ce qui comptera le plus pour vous aujourd'hui. En outre, né autour du 11 décembre, il se pourrait que vous soyez en bonne compagnie !

Capricorne

1er et 2ème décan, vous aurez des périodes de doute au cours de la journée ; vous ne douterez pas de vous, mais de l'un de vos proches dont l'attitude sera curieuse. Quelqu'un qui a peut-être un problème avec sa mémoire : il ou elle a oublié qu'il devait vous appeler ou que vous aviez promis de venir le/la voir. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour des 7, 8 janvier et qui ne sont peut-être pas très en phase avec leur entourage ces jours-ci.

Verseau

2e décan, en particulier né autour du 7 février, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit c'est déjà fait et vous aurez l'occasion de vous revoir aujourd'hui. De toute façon, Vénus est toujours dans votre signe et vous pourriez tous être contents de voir vos sentiments prendre de l'importance. Cela dit, Vénus gère aussi votre argent et il n'est pas impossible que vous fassiez une bonne affaire si vous avez quelque chose à vendre. On vous en donnera un bon prix.

Poissons

C'est aujourd'hui ou jamais ! Si vous voulez retrouver un semblant d'ordre dans votre paperasserie et surtout mettre vos factures à jour, vous devez vous y coller. Je sais, ce n'est pas très fun pour un dimanche, mais d'abord vous serez en harmonie avec la Lune - votre moi profond - et ensuite une fois que vous aurez fini, vous aurez un très agréable sentiment de liberté. Et si vous êtes du 3e décan, vous aurez l'énergie pour vous débarrasser de tout en un temps record.