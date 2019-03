L'horoscope du 13 mars 2019

publié le 13/03/2019 à 05:42

Bélier

Vous serez peut-être de ceux qui se moqueront des Poissons et vous ne comprendrez pas leur réaction. Tout le monde n'est pas aussi blindé que vous ! C'est d'ailleurs une armure derrière laquelle vous dissimulez votre propre sensibilité et, avouez-le, vous êtes encore plus susceptible que vos voisins des Poissons. Par ailleurs, c'est une bonne journée si vous avez une information à transmettre ou une démarche à faire.

Taureau

Une rapide dissonance montre qu'un changement dans ce qui était prévu vous dérangera et que vous refuserez tout net de vous y conformer, 2e décan. Le problème c'est que ce n'est probablement pas vous qui l'aurez décidé et c'est la raison pour laquelle vous n'en voudrez pas. Mais cela ne durera que quelques heures, avec quand même votre tendance habituelle à ruminer dans votre coin. Prenez du recul, ce n'est pas si grave ! (Né autour du 4 mai en premier lieu).

Gémeaux

En passant par chez vous, la Lune se reliera à Vénus vers 17 h, vous promettant une très agréable fin de journée et peut-être même une amusante soirée à deux. Cela concerne surtout le 2e décan, qui peut, de cette manière, avoir l'occasion de s'évader d'un quotidien qui n'est pas toujours facile pendant la période Poissons (elle prend fin la semaine prochaine). En outre, 3e décan, vous pourriez être victime d'une rumeur, d'une cabale, mais veillez à ne pas en être vous-même l'artisan, ça se retournerait contre vous.

Cancer

Une nouvelle source de revenus pourrait s'ajouter à la vôtre, vous aurez l'occasion de faire quelque chose d'un peu inédit, mais vous n'en parlerez à personne. A moins que le travail ne soit déjà effectué et que vous receviez aujourd'hui la somme convenue. Ça a été quelque chose de rapide et que vous ne renouvellerez probablement pas ; en tout cas, pas sous la même forme. C'est le 2e décan, et en particulier ceux nés autour du 6 juillet qui sont concernés.

Lion

2ème décan, il se pourrait que les invitations et autres sollicitations pleuvent ces jours-ci, en privé ou au boulot. Un tendre tête à tête pourrait être au menu, toujours pour le 2e décan et en particulier si vous êtes né autour des 6 et 7 août. On vous a fait du charme ou c'est vous qui avez sorti vos armes de séduction ? En tout cas le résultat est là. Toutefois, on peut aussi vous faire une offre financière si vous êtes en négociation pour vendre quelque chose.

Vierge

La nervosité vous gagne, mais vous avez de bonnes raisons d'être sur les dents, surtout 3e décan. Vous logez peut-être un parent qui en prend à son aise, et qui met du désordre chez vous, alors qu'on sait à quel point la Vierge peut aimer l'ordre ! Si vous faites partie de ces Vierge, adeptes d'une organisation rigoureuse de la maison, des horaires, etc. vous ne pouvez qu'être très énervé si quelqu'un vient semer la zizanie, ce qui pourrait être le cas en ce moment.

Balance

Un beau ciel par-dessus les toits, vous serez enclins à voyager, réellement ou dans votre tête ou serez encore plus sociable que d'habitude 1er et 2ème décan. Vous serez en effet bien entouré et par des personnes avec lesquelles vous aurez de vrais échanges. Certes, vous aurez affaire à des bavards impénitents mais vous pourrez malgré tout caser quelques-unes de vos opinions, sans que cela fasse polémique. 2e décan, vous serez plutôt content de vous (né vers le 7 octobre).

Scorpion

La rétrogradation de Mercure vous intéresse aujourd'hui, 3e décan ; vous êtes peut-être en négociation pour l'achat d'un bien, mais ne signez rien en ce moment. D'ailleurs, il y a peu de chances que vous tombiez d'accord avec vos interlocuteurs, même s'il s'agit d'une affaire professionnelle. Les échanges commenceront à être plus productifs après le 29 mars et vous y reviendrez plusieurs fois avant d'obtenir gain de cause et ce sera après le 7 avril.

Sagittaire

Vous êtes toujours en mauvaise position, 3e décan, ; cela tient au fait que vous pensez que vous détenez la vérité et rien ne pourra vous faire changer d'avis. Même si on vous démontre par A B que vous avez tort, vous vous obstinerez en pensant qu'il faut que vous restiez sur vos rails, que c'est une preuve de force. Eh bien non, c'est juste la preuve que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ce qui est bien dommage.

Capricorne

Non seulement vous aurez votre travail à faire mais il faudra aussi vous occuper de celui d'un collègue ; vous serez inquiet mais vous vous en sortirez très bien ! Toutefois, comme souvent, vous vous demanderez si vous en êtes capable, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte de la puissance de travail qui est la vôtre et qu'on peut vraiment vous envier ! C'est pourquoi vous serez mécontent du manque de sérieux de certains de vos collaborateurs.

Verseau

Lune et Vénus vont faire votre bonheur aujourd'hui, vous serez content de vous, mais pas du tout de manière vaniteuse. Vous vous sentirez juste à la hauteur ! Le Verseau a toujours un vieux complexe qu'il cache bien, que personne ne connaît et qui est un complexe en rapport avec son image : ce qu'il est par opposition à ce qu'il voudrait être... Mais aujourd'hui, nulle trace de ce " complexe ", vous pouvez être fier de vous et de vos réussites, notamment 2e décan né vers les 2, 3 février.

Poissons

Votre hyper-sensibilité est bien connue, mais aujourd'hui vous serez également très susceptible. Certains se sentiront blessés à la moindre petite remarque. Il faut dire que vous serez peut-être entouré de personnes familières et qui auront tendance à vous taquiner, juste pour rire. Mais vous n'aurez pas envie de rire et prendrez mal ces taquineries. Toutefois, vous avez des armes pour vous défendre ! Ne restez pas sans riposter, utilisez-les et posez vos limites.