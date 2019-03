L'horoscope du 12 mars 2019

publié le 12/03/2019 à 05:42

Bélier

Le 2ème décan est soutenu par Vénus et emballé par certains projets mais ceux qui sont nés après le 8 avril sont moins bien servis et plus pessimistes que d'habitude. On sait que le Bélier est spécialiste des hauts et des bas de l'humeur et qu'ils peuvent être vertigineux, mais là vous n'êtes pas dans l'excès ; au contraire vous êtes dans le " pas assez ". Vous savez que votre situation pourrait bouger, elle a même peut-être bougé avec Jupiter, mais à présent elle stagne et vous n'y pouvez rien !

Taureau

3e décan, vous êtes plus chanceux que le 2ème, qui est pris dans un conflit. Né après le 11 mai, pendant quelques jours, tout vous sera apporté sur un plateau. Le Soleil et Mercure sont en bon aspect avec vous et si vous avez un rendez-vous, une démarche à faire, vous tomberez au bon moment et sur les bonnes personnes ; profitez-en ! Le seul souci, encore une fois, et toujours pour le 3e décan, ce sont les affaires d'argent liées à un héritage, une donation, ou un remboursement.

Gémeaux

Vous recevez de bons influx de Vénus, 2e décan né avant le 8 juin. Vous profitez de bons moments avec votre cher et tendre car vos sentiments s'épanouissent. Vous les exprimez et on sait à quel point il est important pour vous de pouvoir parler de ce que vous ressentez et que l'autre fasse pareil. Né après le 8 juin, vous êtes dans une semaine compliquée, surtout né autour des 14, 15 juin : comme je vous l'ai dit hier, vous pourriez avoir des comptes à rendre à un supérieur ou à l'administration.

Cancer

Le 3e décan est toujours en vedette, avec cependant un petit bémol dû aux dissonances avec Jupiter. Un souci avec un collègue ou un employé. Les affaires marchent bien pour vous et c'est dommage que ce personnage vienne gâcher les bons moments. Pas de précipitation, vous ne pourrez pas régler la question tout de suite, mais préparez-vous un " dossier " et attendez début avril, vous aurez de meilleures armes pour vous défendre ou pour attaquer !

Lion

Les jaloux et les envieux voudraient vous mettre en difficulté, si vous êtes né après le 9 août et pareil pour le 3e décan, mais vous vous en sortirez avec les honneurs. Vous disposez malgré tout d'un bon aspect de Jupiter qui, en toute circonstance, vous permettra de préserver votre honneur et surtout votre image. Il faut dire que certains ont une belle situation actuellement et la plupart du temps cela provoque chez les autres un sentiment d'injustice : pourquoi lui/elle et pas moi ?

Vierge

Heureusement que Mars est en phase avec vous et que vous avez donc des armes pour vous défendre ; on voudrait faire croire que vous avez commis une faute ! Cela ne concerne, en principe, que ceux du 3e décan visés par une opposition du Soleil et de Mercure, ainsi que par Jupiter. On essaye de vous prendre en faute mais la plupart du temps, ce sera peine perdue : a priori, vous n'avez rien à vous reprocher... Peut-être que, dans le pire des cas, vous avez oublié quelque chose d'important.

Balance

Mars étant en phase avec Saturne, vous avez la force, la volonté de tourner une page, de laisser ce qui vous angoisse derrière vous et de reconstruire, 2e décan. Enfin, surtout si vous êtes né après le 9 octobre, parce que né avant vous n'avez plus (pour le moment) la dissonance de Saturne et quand elle va revenir à ses positions d'il y a quelque temps, (en juillet-août), elle sera rétrograde et donc inactive, sauf dans votre tête où vous aurez au grand maximum un bilan à faire.

Scorpion

2e décan, né après le 8 novembre en particulier, Mars s'oppose à vous jusqu'à dimanche. Rien de grave, juste un petit accrochage avec un partenaire. D'ailleurs étant donné que Mars est en Taureau, face à vous, chez " l'autre ", ce n'est pas vous qui en serez responsable ; on vous " cherchera " et la meilleure attitude à avoir - si vous le pouvez - c'est d'ignorer superbement celui ou celle qui tente de vous mettre en colère ou de vous manipuler (à sa manière).

Sagittaire

L'orage dont je parlais hier est actif jusqu'à dimanche et si la situation est délicate pour certains, vous n'en serez pas moins en position de force, donc pas de panique. Jupiter est sur votre Soleil et vous donne une absolue confiance en vous et en vos opinions : vous avez des certitudes bien ancrées et ce qui risque de vous mettre en colère, finalement, c'est qu'on vous contredise, qu'on ait des arguments qui vous obligent à réfléchir et à revoir vos positions.

Capricorne

S'il y a des Capricorne heureux en ce moment, ce sont bien ceux qui sont nés en décembre. Vous êtes plus créatif que vous ne l'avez jamais été et ça vous booste. En-dehors des inévitables aléas que la vie peut vous imposer et le Capricorne est rarement épargné, vous êtes entré dans un épisode franchement positif de votre vie ; et je ne vous dis pas quand Jupiter et Uranus seront en phase au mois de décembre prochain : vous serez en état de grâce !

Verseau

2e décan, né après le 6 février, vous en voulez à quelqu'un ou peut-être à vous-même. Heureusement, vous n'êtes pas de ceux qui ont la rancune tenace. Certes, vous n'oubliez pas mais vous savez très bien que chercher à se venger est sans intérêt et que la vie se charge de ce genre de choses beaucoup mieux que vous ne sauriez le faire ! Elle est parfois même plus cruelle que vous n'en êtes capable. Cela dit, il se peut aussi que vous ayez du mal à dormir en ce moment...

Poissons

Plus les jours passent et plus la dissonance Soleil/Mercure/Jupiter s'installe, 3e décan. Elle met l'accent sur votre art consommé de la débrouillardise. Certes vous serez face à une situation où il faudra prouver votre bonne foi, vous justifier, etc. A moins que vous ne deviez rendre visite à votre inspecteur des impôts ou quelque chose de ce genre. 2e décan, vous avez de bons atouts pour lutter contre le manque de limites lié à Neptune.