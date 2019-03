L'horoscope du 14 mars 2019

publié le 14/03/2019 à 05:42

Bélier

La conjoncture vous est des plus favorables, surtout si vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Elles vous diront de ne prêter aucune attention aux rumeurs malveillantes. Il se pourrait qu'on vous dise quelque chose de pas gentil sur quelqu'un, dans le but que vous le répétiez et que cela lui crée des ennuis. Mais il faut espérer que vous vous apercevrez à temps de la manoeuvre et que vous ne vous prêterez pas à cette mauvaise plaisanterie. Parce que c'est ainsi qu'on vous le présentera, comme une plaisanterie.

Taureau

Mars et Saturne sont alignées au degré près et vous voient farouchement déterminé à agir comme vous l'entendez, c'est-à-dire à la loyale 2e décan. Vous ne voulez pas de ces faux-semblants, de ces mensonges ou de ces complaisances que vous voyez fleurir autour de vous ; vous n'êtes pas fait ainsi et cela vous donne encore plus envie d'être droit dans vos bottes. Mais ne soyez pas trop rigide non plus, adaptez-vous s'il le faut.

Gémeaux

Vous aurez affaire à quelqu'un d'imbuvable, qui sera persuadé de détenir la vérité et qui essayera de vous imposer ses idées. Le mieux serait de l'envoyer promener. Il vous arrive d'être influençable, surtout depuis que Neptune est en dissonance avec vous (2e décan né après le 6 juin), mais vous n'êtes quand même pas né de la dernière pluie et vous y verrez clair dans le jeu des autres, surtout si vous êtes du 3e décan, né autour des 13, 14 juin.

Cancer

Il y a un pataquès dans le zodiaque mais vous semblez y échapper, 3e décan, probablement parce que vous avez décidé que cela ne vous intéressait pas. Vous préférerez ne pas " voir " et vous désintéresser de la question qui pourtant concernera beaucoup de monde autour de vous. Il pourrait s'agir d'une manipulation à grande échelle ou parfois d'un mensonge révélé et qui peut s'avérer assez énorme. Mais vous ne voudrez pas vous en préoccuper.

Lion

Vous aurez une légère tendance à la parano, mais elle peut vous être très utile pour débusquer les menteurs et notamment ceux qui cherchent à vous manipuler ou à vous faire croire en certaines choses. Il y a comme un détournement de la vérité et c'est quelque chose qui s'est déjà produit, peut-être sous une autre forme, fin 2018 et début 2019. Cela n'est probablement pas du ressort du privé, c'est plutôt quelque chose de politique, mais vous y serez sensible comme tout un chacun.

Vierge

Vous serez sensible à la conjoncture du jour, un peu difficile pour le 3e décan. La situation vous semblera être du grand n'importe quoi, aussi prenez du recul. Plus vous aurez le nez dedans et plus vous serez susceptible de croire en d'énormes mensonges, genre théorie du complot. Toutefois, c'est là où le doute qui vous habite le plus souvent pourra vous être utile : vous ne goberez pas facilement tout ce qu'on vous dira, à moins que vous n'ayez envie d'y croire !

Balance

Vous aussi, comme le Cancer, vous ne prendrez pas certaines situations au sérieux et vous vous direz que, comme beaucoup d'autres choses, ce sera vite enterré. A moins que vous ne soyez un militant convaincu et qui a besoin de causes à défendre, vous ne vous intéresserez pas à ce qui se passe, dans la mesure où vous avez déjà vécu ce genre de situation et vous savez très bien qu'il est vain de monter sur vos grands chevaux pour ce que vous pensez être des bêtises.

Scorpion

Vous êtes un des signes qui a le plus de " flair " et vous ne serez pas dupe d'un grand coup de bluff qu'on essayera de vous faire avaler, mais sûrement en vain. Cela concerne le 3e décan, mais vous pourriez tous en avoir des échos car quatre planètes sont en dissonance entre elles, mais pas avec vous ! Vous serez donc simple spectateur, à l'esprit critique aiguisé, et vous n'aurez pas de mots assez durs pour qualifier ceux qui travestissent la vérité.

Sagittaire

3e décan, vous êtes encore en délicate position, vous aurez tendance à voir la paille dans l'oeil du voisin alors que la poutre qui est dans le vôtre vous échappera. Tout ça pour dire qu'il ne servira à rien d'accuser les autres si la situation est troublée et perturbante ; à l'origine, vous avez dit ou fait quelque chose - ou vous avez négligé certaines de vos intuitions parce que vous étiez persuadé d'avoir raison et vous ne pouvez que le regretter aujourd'hui.

Capricorne

Vous serez très habile aujourd'hui, encore plus que d'habitude et vous pourrez ainsi rapidement déjouer les pièges que vous tendront les jaloux et les envieux. A moins qu'on vous raconte des bobards, ce qui est très possible, mais que vous ne soyez pas dupe ; il faut dire que le mensonge est gros et que cela fait plusieurs jours qu'on essaye de vous le faire avaler. Mais vous avez le sens de l'analyse, de la réserve et vous prenez votre temps pour décrypter ce qu'on vous dit.

Verseau

De toute façon, avec Vénus chez vous 2e décan, et Jupiter favorable 3e décan, rien ne peut vraiment vous défriser. Au contraire, quoi qu'il se passe ça vous amusera. Vous ne prendrez rien au sérieux aujourd'hui, surtout 3e décan qui avec la Lune en Gémeaux sera dans la légèreté, voire l'insouciance. Mais cette insouciance ne sera pas pour le 1er décan, trop conscient des changements qui se préparent ou qui sont peut-être déjà là (prévisions écrites le 31 décembre 2018).

Poissons

Quatre planètes sont fâchées, la situation est troublante pour ceux qui s'inquiètent de ce qui sort de l'ordinaire, or ce n'est pas une journée comme les autres. Il se peut qu'on essaye de vous soutirer des informations, en vous faisant croire que vous avez le droit de parler, ou en vous manipulant d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, plus vous resterez discret et rationnel, mieux cela se passera. Attention aussi à toute forme de dispersion, un classique sous cette conjoncture.