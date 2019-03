L'horoscope du 15 mars 2019

publié le 15/03/2019 à 05:29

Bélier

Comme souvent avec la Lune en Cancer, vos humeurs joueront les montagnes russes et sans raison si vous êtes né avant le 6 avril. Aucune dissonance au menu. Maintenant, peut-être que votre ascendant reçoit des influx moins agréables, consultez-le pour plus de renseignements. Par ailleurs, il est possible que vous soyez mécontent d'un membre de la famille, ou de l'un de vos enfants, que vous trouvez irresponsable (probablement un enfant adolescent).

Taureau

À l'exception du 3e décan, qui doit dépasser un obstacle sans réelle importance, vous serez tous communicatifs et bourrés d'humour. Les plus sympas du zodiaque ! Vous saurez faire rire, ou rire avec les autres et même si vous êtes au travail, il y aura une agréable complicité dans l'air. Sauf peut-être si vous êtes né autour du 6 mai : Vénus est un peu dure avec vous et vous vous jugez sévèrement ; ou ce sont les autres que vous regardez d'un oeil sévère.

Gémeaux

Attention, vous serez gourmand de tout aujourd'hui, autant de friandises que de ces petites choses à acheter sur le Web parce que c'est facile et que ça va vite. Internet a été inventé pour vous (et pour le Verseau aussi), en un clic et parfois en un jour, vous avez tout ce que vous voulez. Oui mais ! Ce sont aussi des dépenses impulsives, parfois inutiles et qui vont dans le sens de votre besoin de dépenser et... de vous mettre au rouge à la banque. Restez raisonnable.

Cancer

La Lune accentue votre sensibilité et comme pour le Bélier, la labilité de vos humeurs. Mais vous êtes habitué et ceux qui vous entourent vous canaliseront Enfin, pas tous ! Né autour des 12, 13 juillet, vous recevez un bon aspect de Mars qui indique que quelqu'un va chercher à vous aider, mais de manière un peu rude. Il ou elle visera plus à être efficace qu'à tenir compte de votre sensibilité. Né autour du 16 juillet, on pourrait vous faire une proposition, mais prenez le temps de la réflexion.

Lion

Quelques petits soucis, le plus souvent irrationnels, émailleront cette journée. Le seul réel problème pour certains c'est qu'ils seront un peu trop intériorisés. Et pourtant, ce n'est pas dans votre nature ! Mais, en général, vous ne voulez pas montrer que vous vous faites du souci, vous voulez garder une bonne image, celle de celui/celle à qui tout réussit. Et vous avez raison, puisque c'est dans votre nature : il faut être soi-même... sauf si cela vous handicape socialement.

Vierge

Amicalement vôtre ! Les soutiens et les aides que vous pouvez apporter aux autres seront au premier plan, mais on peut aussi vous appuyer en cas de besoin. Cela dit, il peut aussi y avoir un côté festif à cette conjoncture : un pot amical pourrait être prévu, à moins que vous ne décidiez de faire quelque chose d'inédit avec des amis ou avec votre chéri/e. Cela dit, pour vous faire changer vos habitudes, c'est parfois mission impossible, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux !

Balance

Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée, a dit Henry James et il n'y pas d'âge pour cela. C'est ce que beaucoup de Balance sont en train de réaliser. Certains aspects planétaires vous ouvrent les yeux sur vous-même, sur vos capacités et surtout celles que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent. Il est grand temps de les vivre, elles aussi ! Mais faites-le à votre rythme, en tenant compte de la dissonance de Saturne qui ralentit tout (né entre le 12 et le 17 octobre).

Scorpion

C'est peut-être un week-end d'évasion qui s'annonce, en tout cas d'une manière ou d'une autre vous prendrez le large et c'est ce qui vous fera du bien aujourd'hui, même si vous travaillez : laissez votre imagination vagabonder par moments, laissez-la vous emmener où elle veut, vous en serez tout requinqué. Mais évitez les scénarios catastrophe si vous êtes né au tout début du signe et ne soyez pas trop impatient ; quelle que soit la situation, c'est une question de temps.

Sagittaire

Vous n'êtes généralement pas d'une nature anxieuse, mais vous vous poserez des questions existentielles et cela produira en vous de l'anxiété, mais légère ! Ce n'est probablement rien de très important mais la Lune en Cancer a tendance, aujourd'hui, à tout accentuer, à tout amplifier. Il est possible que vous soyez préoccupé par des problèmes qui touchent à la politique, dans la mesure où certaines décisions ou nouvelles lois peuvent vous affecter.

Capricorne

Votre intérêt sera de ne pas vous enfermer dans votre tour d'ivoire et de tenir compte de l'avis des autres, même si reconnaître qu'ils ont raison vous déplaît. Surtout si vous avez une décision à prendre : vous êtes généralement très ferme et efficace dans vos décisions mais parfois elles ne tiennent pas assez compte de la manière dont vos interlocuteurs, professionnels ou affectifs, vont réagir. On vous apportera la touche de sensibilité qui pourrait manquer.

Verseau

La conjoncture est bonne pour la plupart d'entre vous, vous serez juste un peu déstabilisé par une remarque que vous prendrez pour une critique négative. Mais il n'en sera rien et vous vous en apercevrez rapidement ; ou alors vous oublierez très vite les émotions que vous avez ressenties : ce sont elles qui vous dérangeront le plus. Né autour des 8, 9, 10 février, encore une fois gare aux virus et aux gestes maladroits qui pourraient provoquer coupures, brûlures, douleurs musculaires.

Poissons

À l'aise Blaise ! En toute circonstance, vous vous sentirez bien dans votre peau, dans votre tête aussi et si vous avez quelqu'un à séduire, ne vous gênez pas ! La Lune en Cancer vous aide à vous sentir au top de votre forme et elle ne s'opposera à Saturne qu'en toute fin de soirée : vous le sentirez un peu si vous êtes né autour des 9 et 10 mars. Mais en positif car Saturne est en phase avec Mars, vous serez donc empli de force et de détermination à montrer ce que vous valez.