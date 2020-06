L'horoscope du 14 juin 2020

publié le 14/06/2020 à 05:30

Bélier

La Lune étant chez vous jusqu'à mardi, vous serez difficile à vivre si vous ne pouvez pas dépenser votre énergie. Essayez de ne pas passer vos humeurs sur vos proches et de faire le plus possible d'exercice, de manière à ce que cette énergie ne se retourne pas contre vous. Cela concernera surtout ceux du 2ème décan, nés autour des 2, 3, 4 avril ; il se pourrait, logiquement, que l'ambiance soit à la dispute.



Taureau

3ème décan, Mars s'intéresse à vous et vous allez peut-être pouvoir concrétiser un projet, ou en tout cas y travailler davantage pour lui donner vie très prochainement. A moins que vous ne vous soyez fait une promesse et que vous attendiez le bon moment ; éventuellement la semaine prochaine et au plus tard le 27 juin. Peut-être aussi que vous préparerez votre départ en vacances si vous pouvez partir ?

Gémeaux

Une petite harmonie Lune/Vénus fera votre journée 1er décan, l'ambiance sera douce et tendre, pour une fois vous aurez plus besoin de complicité avec l'autre, que de disputes. Cette complicité est très probablement intellectuelle, vous vous intéressez tous deux aux mêmes choses et c'est l'actualité qui vous passionne par exemple. C'est précisément ce qui créera de la complicité : le partage des goûts que vous avez en commun.



Cancer

Un jugement trop prompt est souvent sans justice, a dit Voltaire, aussi veillez à ne pas vous comporter en juge avec vos proches, même s'ils ne sont pas assez coopératifs. Ils ont probablement d'autres choses en tête, ils ne peuvent pas se préoccuper de vous 24/24. Cela dit, comme l'indiquent le Soleil et Vénus en Gémeaux, votre signe d'ombre, il est très possible qu'effectivement ils ne soient pas très attentifs en ce moment.



Lion

Vous aurez la possibilité de vous évader, de changer d'horizon, ou tout simplement de faire du sport. Une activité physique, quelle qu'elle soit, vous donnera le moral. Certains se font du souci en ce moment (Mercure en secteur d'ombre), surtout nés autour des 5 et 6 août : un de leurs proches a des problèmes - pas forcément de santé mais c'est possible - à moins que l'avenir de l'un de vos enfants soit un problème.



Vierge

2ème décan, né autour des 5, 6 septembre, Mercure entame une station, en apparence bien sûr, et si vous avez un projet en cours, ne vous impatientez surtout pas. Les choses vont ralentir la semaine prochaine quand Mercure rétrogradera (jeudi), mais dès aujourd'hui la planète est quasiment immobile et ne vous permet pas d'envisager une réalisation rapide de ce que vous avez entrepris. Ce sont des détails qui bloqueront.



Balance

Vous ne serez pas en phase avec votre cher et tendre, les discussions tourneront au vinaigre et l'autre risque de dire des choses qu'il/elle ne pense pas vraiment. Mais vous y croirez, alors que c'est la situation qui l'aura poussé dans ses retranchements. Essayez de ne pas prendre trop à cœur ce qui est dit sous l'effet de la colère ou d'une volonté de vous convaincre, surtout si vous êtes du 2ème décan. Pour le 1er, tout baigne.



Scorpion

Souvent, vous vous investissez à fond dans ce que vous faites, mais évitez les excès aujourd'hui, vous pourriez vous froisser un muscle en faisant trop de sport par exemple. Même chose si vous bricolez dans la maison, si vous faites la cuisine. Certains ne se feront pas mal, ce n'est pas ça, mais ils casseront quelque chose ou accentueront un problème sur un appareil, qu'il voudront arranger eux-mêmes.



Sagittaire

C'est promis, vous passerez une excellente journée si vous vous occupez plus du bien-être des autres que du vôtre et si vous avez avant tout le désir de leur faire plaisir. Si vous avez des enfants, inventez des jeux, trouvez le moyen de les distraire tout en leur apprenant quelque chose. Ou alors faites du sport avec eux. Si vous êtes seul et que vous le pouvez, jouez sur votre ordinateur, votre tablette, mais avec les autres, en réseau.



Capricorne

Vous ne serez pas content, autant après un proche qu'après vous-même. L'origine de vos humeurs semblera ridicule aux yeux des autres et vous vous sentirez incompris. Cela ne devrait concerner que le 2ème décan, et en particulier ceux nés autour des 4 et 5 janvier. Il se peut aussi que vous n'arriviez pas à avoir un échange vrai et sincère avec quelqu'un de votre entourage, celui-ci ou celle-ci se défilant constamment.



Verseau

Évitez de trop vous focaliser sur des points de détails, vous allez vous énerver pour pas grand-chose et le pire, c'est que vous énerverez encore plus ceux qui vous entourent. Cela ne concerne pas ceux de janvier, qui sont éventuellement en pleine réflexion à propos d'une histoire de cœur ou d'une proposition tentante qu'on leur a faite. A priori, c'est le 2ème décan qui sera sensible aux influx de ce dimanche.



Poissons

Dans le 1er décan des Gémeaux et en relation avec vous, Vénus rétrograde et vous demande de bien réfléchir avant de faire un choix qui concerne votre vie amoureuse. Vous pourriez être tenté, je vous l'ai déjà dit, de faire renaître la flamme d'une ancienne relation, surtout né autour des 24, 25 février, mais est-ce une bonne idée, rien n'est moins sûr. Il va falloir attendre le 25 juin pour être un peu plus sûr de vous.