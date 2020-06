L'horoscope du 9 juin 2020

publié le 09/06/2020 à 05:30

Bélier

1er décan, vous avez un projet en ligne de mire et il en sera question aujourd'hui. Il se peut que vous lui trouviez des petites faiblesses, mais vous aurez vite fait d'y remédier. Et s'il faut faire de la pub à ce projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous, certains seront convaincus que votre idée est bonne et ils pourraient vous donner un coup de main qui sera le bienvenu. Vous êtes bien parti !

Taureau

Un problème récurrent, auquel vous ne pouvez rien et qui concerne votre avenir ou celui de la planète, sera de nouveau une source d'inquiétude (né fin avril et début mai). Il y a des moments et surtout des situations que vous ne pouvez pas contrôler ; c'est précisément ce qu'il se passe en ce moment et c'est pourquoi cela vous angoisse. Les changements que vous voyez venir sont peut-être indispensables.

Gémeaux

L'optimisme que vous ressentirez aujourd'hui ne doit pas vous aveugler sur la situation, 2ème et 3ème décan. La vie vous lance un défi, vous fixer un objectif et vous y tenir. Pour les uns ce sera de garder un job, d'arrêter les " petits boulots " et peut-être vous doter d'une formation pour enfin pouvoir trouver quelque chose de stable. D'ailleurs, reprendre vos études peut être une option pour certains d'entre vous.

Cancer

La conjonction de Mars et Neptune est toujours active pour ceux qui sont nés entre le 9 et le 15 juillet ; vos actions et décisions devraient normalement faire l'unanimité. A moins que vous n'approuviez une décision prise par le gouvernement dans l'intérêt général. En tout cas, vous ne penserez pas qu'à vous et à vos privilèges (si vous en avez), vous ferez preuve d'une belle empathie et d'une générosité qui vous honoreront.

Lion

Vous serez en total désaccord avec les décisions prises, que ce soit par vos proches ou même par les dirigeants, vous les trouverez fumeuses et destinées à vous endormir. Vous n'y voyez pas forcément plus clair que les autres (Mercure en Cancer), mais vous avez de l'intuition et elle est activée en ce moment. Elle vous dit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, ces promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.

Vierge

Vous serez un peu découragé 1er décan, une baisse très passagère de moral, probablement due au fait que votre travail n'avance pas ou que vous n'en avez pas assez à votre goût. Il se peut aussi qu'une personne de votre entourage ne soit pas en forme et que, dans votre grande bonté, vous ayez envie de lui prodiguer des soins et mille petites attentions qui seront très réconfortantes.

Balance

Aujourd'hui encore, vous êtes les élus des astres, surtout né en septembre, vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes sur le point de terminer un important travail. Vous l'avez peut-être exécuté en équipe, mais avec le confinement vous avez beaucoup travaillé de votre côté, en solitaire, ce que vous n'appréciez pas. Les choses avancent mieux et vous obtiendrez des résultats encore plus spectaculaires à la fin de l'année et début 2021.

Scorpion

Une question familiale ou immobilière sera au premier plan et provoquera une certaine anxiété chez ceux de début novembre, qui voudraient maîtriser davantage les choses. C'est la dissonance d'Uranus qui est activée aujourd'hui et crée de l'instabilité en vous, ou autour de vous. Pour la plupart d'entre vous ce n'est pas nouveau, un changement que vous n'avez pas désiré vous perturbe beaucoup, vous y pensez en boucle et avec angoisse.

Sagittaire

1er décan, Vénus rétrograde face à vous et stationnera face aux natifs du 27 novembre : un accord, une relation amoureuse, un choix à faire sont au programme jusqu'au 11/7. A priori, sauf contre-indication de votre thème natal, c'est une bonne configuration qui peut correspondre à un amour partagé ou à une promesse, un engagement qui ne peut qu'être durable puisque Vénus est en harmonie avec Saturne.

Capricorne

Que d'énergie gaspillée pour vous faire comprendre des autres, alors que ce que vous leur demandez est simple. Oui, mais peut-être que vous n'êtes pas assez explicite. Si vous voulez obtenir quelque chose de ceux qui vous entourent, quelque chose qui ne soit pas n'importe quoi, soyez le plus clair possible dans vos explications à propos de ce que vous attendez d'eux. Et ne négligez surtout pas les détails.

Verseau

Chez vous, la Lune se fâche avec Uranus. Né les derniers jours de janvier et début février c'est à votre tour d'être déstabilisé par la conjoncture, mais vous avez de la ressource. Cela peut venir, selon votre thème natal, d'un problème familial ou, plus certainement, d'un remaniement dans votre travail qui fait que vous n'avez plus votre place. Ou que vous avez le sentiment de ne plus l'avoir...

Poissons

Né entre le 1er et le 6 mars, vous êtes le plus favorisé, Mercure vous regarde et accentue votre répondant. Si vous avez quelqu'un à convaincre, n'hésitez pas à vous affirmer. Toute discussion aboutira de manière positive parce que votre sens de l'observation, votre intuition, vous permettront d'anticiper ce que votre interlocuteur va vous rétorquer. Mais attention à ne pas lui couper la parole parce que vous savez ce qu'il va vous dire : laissez-le parler !