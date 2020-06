L'horoscope du 13 juin 2020

publié le 13/06/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, c'est après le 19 juin que vous allez pouvoir de nouveau profiter d'une agréable relation avec quelqu'un dont vous vous étiez beaucoup rapproché en avril. Une personne avec laquelle vous aviez probablement échangé beaucoup de petits messages, voire de coups de téléphone, mais les choses en étaient restées là ou s'étaient beaucoup ralenties depuis la mi-mai. Ça va repartir la semaine prochaine.

Taureau

Même si les affaires ont repris, l'argent ne rentre pas assez vite, en tout cas pour le 2ème décan ; il y a d'intéressantes perspectives, mais ce sont des promesses à concrétiser. Même si cela vous rend nerveux, en particulier né fin avril, donnez du temps au temps, surtout que la planète d'argent est rétrograde en ce moment et cela va durer jusqu'à fin juin. Il faut donc être un peu plus patient, ça va venir.

Gémeaux

Ce n'est pas facile pour le 3ème décan, mais le 1er décan peut se préparer à de beaux jours puisque Vénus va stationner chez vous et donner de l'élan à vos sentiments. Soit vous vous sentirez aimé, soit vous tomberez amoureux, soit encore Vénus peut jouer un rôle sur votre argent et vous valoir une belle rentrée. Les mieux servis seront ceux nés entre le 25 et le 29 mai. Vous profiterez d'un petit cadeau du ciel.

Cancer

Mercure va stationner à présent dans votre 3ème décan. Né vers les 5, 6 juillet vous pourriez avoir un travail particulier à faire, et qui est en relation avec votre mémoire. En tout cas, il faudra vous servir de votre mémoire, dont on sait qu'elle est excellente, parfois même la meilleure du zodiaque. Mais une autre interprétation de la conjoncture est possible : vous avez quelqu'un à réconforter, vous êtes inquiet pour lui/elle.

Lion

Le Soleil a enfin dépassé sa dissonance avec Neptune, vous y voyez certainement plus clair si vous êtes du 3ème décan ; disons que vous devez être moins dans le doute. Et comme Neptune occupe votre secteur des finances, on peut penser que c'est votre situation dans ce domaine qui vous semblait extrêmement confuse ; comme si vous aviez subi une sorte de raz-de-marée puisque Neptune était conjointe à Mars.

Vierge

Non seulement vous allez retrouver une meilleure entente avec votre conjoint ou vos proches, mais vous allez également récupérer votre force intérieure, 3ème décan. En effet, la conjonction Mars/Neptune qui s'opposait à vous se termine et Mars va à présent former un bon aspect avec Pluton destiné à " réparer ". Ces deux planètes en harmonie créent un champ énergétique très fort, mis au service de votre " moi ". Vous vous affirmerez.

Balance

Une question d'argent peut vous tracasser jusqu'au 25 juin mais vous pouvez être sûr qu'elle se règlera après cette date. Il faudra peut-être patienter encore quelques jours car Vénus, qui gère ces questions d'argent, reprendra une marche directe le 25 mais elle sera encore très lente. Cela concerne le 1er décan et en particulier ceux qui sont nés autour du 28 septembre et qui profiteront au maximum des bonnes choses de la vie.

Scorpion

3ème décan, si vous avez un problème d'argent il n'y a pas de cas où cela ne s'arrangera pas, parce que vous aurez de bonnes idées, ou que vous suivrez des conseils avisés. Adressez-vous à des personnes compétentes et elles trouveront la solution si vous ne la trouvez pas tout seul. Vous pourriez même avoir de la chance en Bourse (ou au jeu) si vous êtes né autour du 12 novembre et cela fait plusieurs jours que cela dure.

Sagittaire

Vous commencez, à partir d'aujourd'hui à être moins dans la confusion, 3ème décan, mais il faut espérer que vous n'avez pas pris de décision hasardeuse ces derniers jours. Je vous reparle de la conjonction Mars/Neptune, qui était en dissonance avec vous et qui se termine aujourd'hui. Si vous êtes né autour du 12 décembre, plus que les autres vous sentirez peu à peu que l'ambiance, ou votre ressenti intérieur, change.

Capricorne

Mercure entame une station face à vous 2ème décan, une discussion pourrait évoluer vers un accord, mais sachez qu'il vaudrait mieux vous entendre avant vendredi prochain. En effet, ce jour-là, Mercure adoptera une marche rétrograde et les choses ne se passeront plus aussi facilement. Il y aura des obstacles (mineurs la plupart du temps) mais cela vous retardera. Et sachez que Mercure ne redeviendra directe que le 12 juillet.

Verseau

Né en janvier, Uranus termine sa dissonance pour l'instant et Vénus vous envoie de bons influx qui vous font rayonner. Est-ce grâce à l'amour ou grâce à une réussite ? En tout cas, si ce n'est pas en ce moment que vous vous sentez aimé ou sur la voie d'un succès, cela ne va pas tarder. Il se passera quelque chose entre le 25 juin et le 11 juillet, Vénus reprenant une marche directe le 25 et restant en phase avec le 1er décan jusqu'au 11/7.

Poissons

Mars et Neptune commencent à se séparer, les nuages devraient se dissiper pour le 3ème décan et laisser très bientôt la place à un beau soleil et donc à une énergie renouvelée. Vous vous sentirez davantage en possession de vos moyens et votre volonté sera au top, alors qu'avec la conjonction Mars/Neptune qui a marqué votre ciel depuis le 29 mai, vous n'aviez plus aucune volonté, tout partait en sucette.