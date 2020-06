L'horoscope du 12 juin 2020

publié le 12/06/2020 à 05:30

Bélier

Mercure s'apprête à stationner et si vous êtes du 2ème décan, un problème avec un enfant risque de vous occuper à plein temps pendant quelques semaines. En réalité, en comptant large, la question sera réglée en juillet, après le 22 ! Il peut s'agir de lui trouver une nouvelle école, par exemple, ou de vous inquiéter pour son année 2021 parce que 2020 n'a pas été brillante. Cela dit, elle ne l'a pas été pour beaucoup d'enfants.

Taureau

Vous êtes plutôt verni si vous êtes du 3ème décan, la conjoncture vous sourit, mais c'est le cas depuis le début de l'année. Il semble qu'on vous fait de plus en plus confiance et que vous prenez vraiment de l'importance, que ce soit dans votre job ou au sein d'un groupe familial, ou autre. Mais il semble que ceux de fin avril et début mai se retrouvent dans une situation un peu stressante, probablement à cause d'un problème financier.

Gémeaux

Je vous en avais parlé en début de semaine, Mars et Neptune sont encore conjointes et produisent du doute, parfois une forte incertitude pour les natifs du 3ème décan. Il se peut aussi que vous ayez l'impression de trahir quelqu'un, ou au contraire que vous avez été trahi ; il y a toujours quelque chose de louche avec Mars et Neptune... La conjonction est exacte pour ceux nés les 10 et 11 juin, en espérant que les autres n'en ont pas d'écho.

Cancer

Une harmonie entre Lune et Mercure va profiter au 2ème décan, qui recevra une bonne nouvelle, une proposition, ou qui peut envisager qu'un rendez-vous se passera bien. Né autour des 5 et 6 juillet, Mercure stationne sur votre Soleil et il se peut que vous soyez plus sensible que d'autres à cet aspect : si on attend une réponse de votre part, ne traînez pas car Mercure va rétrograder à partir de jeudi prochain.

Lion

La conjonction Mars/Neptune est à son apogée aujourd'hui, aussi restez très méfiant surtout si on vous propose un placement financier, il y a de l'esbroufe dans l'air, et vous n'y verrez pas forcément très clair, justement parce qu'on vous présentera les choses sous un jour trompeur. Mais l'aspect ne sera pas aussi fort pour tous, et vous pouvez juste vous demander si vous pouvez avoir confiance en quelqu'un.

Vierge

Vous aussi, soyez très méfiant face à quelqu'un qui semble avoir beaucoup d'influence sur vous et qui prend beaucoup de place dans votre vie, en particulier 3ème décan. En outre, cette personne peut vous mener la vie dure, et même avoir un comportement un peu tyrannique. Ce sera le cas si vous avez affaire à quelqu'un de dépendant sur le plan affectif, ou alors qui souffre de dépendance à un produit, voire de dépression.

Balance

Tout en haut de votre zodiaque, 2ème décan, Mercure stationne avant de rétrograder. Il semble qu'un problème d'autorité avec l'un de vos enfants adolescents vous tracasse. Il ou elle n'est pas respectueux/se, et vous allez devoir faire preuve de fermeté dans ce que vous lui dites. Essayez de rester sur vos rails, ne pas changer d'avis et de tenir le coup face à ses " attaques " destinées à avoir le pouvoir sur vous.

Scorpion

Mars et Neptune étant en harmonie avec vous, vous développerez un charme, une séduction qui ne laissera personne insensible. Et ce, dans tous les domaines, pas juste celui de l'amour. Vous pourrez utiliser ce pouvoir également dans le domaine professionnel. Par ailleurs, pour d'autres, cette conjoncture pourrait conduire à une forme d'addiction dans le domaine du jeu. J'espère que je me trompe.

Sagittaire

Pour vous Mars et Neptune sont en dissonance, ne vous lancez dans aucune entreprise, les choses pourraient déraper très vite. Attendez la fin de la semaine prochaine, les deux planètes se sépareront et j'espère que vous n'aurez pas fait de bêtises. Cependant, selon la configuration de votre thème, il est possible que la conjoncture agisse à l'inverse, c'est-à-dire que vous soyez victime de la duplicité de quelqu'un.

Capricorne

La relation avec un frère ou une soeur, ou quelqu'un d'assimilé, est au premier plan et il y a de l'eau dans le gaz. Vous trouvez que son attitude est totalement insensée. Il est possible que vous ne vous entendiez pas depuis longtemps, ou qu'une histoire d'héritage, de partage d'un bien soit venue créer du désordre entre vous. En tout cas, la situation semble un peu sans issue pour le moment, à cause de ce proche.

Verseau

Mars et Neptune peuvent avoir une mauvaise influence sur vos finances, 3ème décan, vous avez trop dépensé, ou alors vous vous êtes fait avoir lors d'une transaction. Il y a en tout cas de la tromperie dans l'air, à moins que vous n'ayez été cambriolé, c'est possible, ça arrive tous les jours... La conjoncture est active depuis la semaine dernière et le sera encore jusqu'à jeudi prochain : prudence.

Poissons

C'est dans votre 3ème décan que se passe, la rencontre Mars/Neptune, il faudrait que vous soyez beaucoup plus réaliste et lucide si vous voulez éviter de faire une erreur. Une erreur tactique pour les uns, qui prendront une décision qui aboutira à un cul-de-sac, une erreur matérielle pour les autres, qui se feront avoir lors d'une transaction, qu'il s'agisse de vendre ou d'acheter quelque chose.