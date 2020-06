L'horoscope du 10 juin 2020

publié le 10/06/2020 à 05:30

Bélier

Vénus revient vers vous, 1er décan, mais elle rétrograde jusqu'au 25. Soyez patient, vous allez sûrement pouvoir vous reconnecter ou même revoir quelqu'un qui vous plaît. En tout cas, vous y penserez beaucoup jusqu'au 25... Mais, il y a plusieurs interprétations à cette conjoncture : il se peut aussi que vous puissiez signer un contrat après le 25, que vous vous engagiez dans un travail qui vous plaira énormément.

Taureau

De tous les signes, vous êtes peut-être - avec le Cancer ou la Vierge - celui qui prend le plus souvent des nouvelles de ses proches. En ce moment c'est même un peu excessif, mais c'est normal si on considère que tout n'est pas totalement terminé... Et on ne peut pas dire que l'optimisme règne, surtout que la conjonction Jupiter/Pluton se reforme, comme cela a été le cas en mars dernier. On peut se poser des questions...

Gémeaux

1er décan, Vénus est de retour chez vous mais en mode rétrograde, a priori cela signifie qu'il y a une attente, un délai de réflexion avant de vous engager ou d'être engagé. Sachez que Vénus repartira en marche directe, toujours dans votre 1er décan, le 25 juin et que votre affaire de coeur (ou autre) reprendra alors son cours et que ça ne sera pas du pipeau. Ce sera quelque chose de sérieux.

Cancer

2ème décan, né entre le 4 et le 8 juillet, vous recevez Mercure et votre sens de l'observation est décuplé. Vous saurez lire entre les lignes et deviner entre les mots. Tous vos processus intellectuels sont dopés par cette présence de Mercure " sur " votre Soleil et rien ne dit que vous n'allez pas avoir aussi une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas. Vous serez également très soucieux du bien-être de vos proches.

Lion

Si vous avez un projet qu'il vous tarde de réaliser, notamment 1er décan, il faut juste être patient, vous pourrez le concrétiser après le 25, et vous aurez jusqu'au 11 juillet. Ce projet peut être en lien avec vos amours, l'espoir d'un amour, comme il peut être question d'une somme que vous attendez qu'on vous paye. En tout cas, il va y avoir de l'espoir, de l'attente et l'entrée de Mars en Bélier le 28 sera un atout de plus.

Vierge

Votre désir de tout concilier, travail, amour, enfants est accentué 1er décan, par la présence de Vénus au zénith. Mais apparemment, il y a du boulot, ce n'est pas gagné ! Surtout tant que Vénus est rétrograde, c'est-à-dire jusqu'au 25. Ensuite elle continuera à regarder le 1er décan jusqu'au 11 juillet, mais en marche directe, avec de meilleurs résultats quant à cette volonté de tout concilier.

Balance

Né début octobre, vous recevez un aspect mineur d'Uranus, actif toute l'année et qui indique que vos revenus sont irréguliers ; un mois très bons, le mois suivant moins bons. C'est ce qu'indique la conjoncture, que l'activité qui est la vôtre est aléatoire. Toutefois, il y a une autre interprétation : il se peut qu'un héritage se profile et qu'un des héritiers bloque les choses, mais de toute façon il ou elle devra céder à un moment...

Scorpion

2ème décan, surtout né entre le 4 et le 8 novembre, de bons influx de Mercure créent un courant de sympathie autour de vous et accentuent votre pouvoir de conviction. Profitez-en si vous avez une idée à placer ou si vous voulez communiquer vos opinions et qu'elles soient prises en compte. Une question autour des études de vos enfants peut aussi être évoquée, et longuement discutée (pour certains).

Sagittaire

On reparle de Mars et Neptune pour ceux nés autour des 11/12 décembre et qui ne parviennent pas à faire aboutir une quête. Et si vous aviez pris le mauvais chemin ? Il faut vous poser la question parce que, peut-être, vous avez abordé la chose sous le mauvais angle. Cela dit, vous pourriez également avoir de grosses difficultés avec quelqu'un de la famille qui semble déprimé, ou qui souffre d'une addiction.

Capricorne

2ème décan, Mercure est toujours face à vous et quasiment stationnaire. Une affaire commerciale pourrait être en cours, mais attendez-vous à ce qu'il y ait un délai. Cela ne sera pas de votre fait, mais celui de la personne ou de la société avec laquelle vous êtes en contact. Dans certains cas, un contrat pourrait être à examiner mais ne le signez pas avec Mercure sera rétrograde, c'est-à-dire à partir de jeudi prochain.

Verseau

3e décan, vous serez hyper-sensible et un brin susceptible, mais il est vrai que certains sont actuellement dans une négociation qui a beaucoup de mal à aboutir. C'est la faute de la conjonction entre Mars et Neptune, qui peut aussi éventuellement affecter certains natifs de la fin du 2ème décan ; il semble que vous ne parvenez pas à obtenir de réponse ferme et définitive à cette question qui peut concerner votre rémunération.

Poissons

Né autour du 8 mars et 3ème décan également vous pourriez, comme d'autres, être lessivé financièrement. Mais sachez que vous serez aidé pour remonter la pente. On la remonte toujours, sauf quand on est dépressif et qu'on n'y croit pas ; la vie se met alors au diapason de vos pensées. C'est pourquoi je vous engage à penser positif et à vous visualiser sorti de la crise, sans oublier de réfléchir aux moyens que vous allez employer.