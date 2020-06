L'horoscope du 11 juin 2020

publié le 11/06/2020 à 05:30

Bélier

Il vous est déconseillé de vous mêler des affaires de vos proches, même avec les meilleures intentions du monde, votre intervention n'arrangera rien du tout. Occupez-vous plutôt de vous et si vous le pouvez, privilégiez tout ce qui peut calmer vos nerfs : méditation, relaxation, yoga, ce sont des techniques éprouvées pour vous rendre plus zen. Mais bon, un Bélier qui reste zen plus de quelques heures, c'est quand même rare.

Taureau

Vous avez envie de vous rendre utile en ce moment, aussi appelez l'un de vos amis ou un proche que vous ne voyez pas souvent, et faites-le parler, il peut avoir besoin d'aide. Quelle que soit cette personne, votre conversation sera enrichissante, vous pourrez transmettre des infos ou en recevoir. Par ailleurs, né autour du 10 mai, l'un de vos amis pourrait vous mentir ou vous manipuler. Mais vérifiez avant de l'accuser de quoi que ce soit.

Gémeaux

L'une des pires situations pour vous c'est de vous sentir ignoré, d'avoir l'impression d'être transparent ; c'est ce que certains ressentiront. Ne subissez pas, réagissez ! Manifestez-vous d'une manière ou d'une autre, mais sans pour autant énerver vos proches en critiquant ouvertement leur comportement. En outre, il est très possible qu'on ne vous ignore pas, mais qu'on ait autre chose en tête, d'autres soucis...

Cancer

Comme tout un chacun, vous avez besoin de vacances, de vous sentir libre et si vous ne le pouvez pas vous disposez de ce formidable moyen de vous évader qu'est le rêve. Les signes d'Eau comme le vôtre ont cette capacité à créer du rêve, à imaginer des situations et à les vivre comme si elles étaient réelles. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez ? C'est moins facile pour ceux qui sont terre à terre.

Lion

Le Soleil étant en dissonance avec Neptune, votre tendance à l'idéalisation est très accentuée, ne prêtez pas à certains des qualités, ou des privilèges, qu'ils n'ont pas. Vous imaginez qu'ils les ont, mais vous vous trompez très probablement ; la vie des autres n'est jamais celle qu'on croit... Par ailleurs, surveillez vos comptes il se peut qu'il y ait des erreurs, et attention à ne pas vous faire voler quelque chose.

Vierge

Le 1er décan est de nouveau à l'honneur surtout né début septembre, les influx d'Uranus étant activés vous aurez une occasion à saisir, une ouverture dans laquelle vous faufiler. A moins que vous n'ayez un projet sur les rails et qu'il progresse parce que vous aurez bien travaillé ou que vous aurez reçu un coup de main. Seul le 3ème décan n'est pas à la fête : Soleil, Mars et Neptune créent une forte confusion.

Balance

3 planètes occupent votre secteur du travail, cela signifie que vous êtes surbooké 3ème décan et que vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas les idées claires. Laissez passer ce " mauvais temps ", vous allez au-devant de jours meilleurs, il faut juste patienter jusqu'au moment où la conjoncture se défera ; après le 23, vous y verrez plus clair

Scorpion

Vous avez l'avantage, vous, de surnager quand il y a des crises et elles font même parfois vos affaires parce que vous avez l'art de les dénouer, d'y trouver des solutions. Celle que nous avons traversée et qui est peut-être encore d'actualité (prévisions écrites le 2 avril) ne vous a peut-être pas permis d'y trouver votre compte, mais on ne sait jamais : plus c'est compliqué, mieux le Scorpion parvient à s'en sortir.

Sagittaire

Ne vous emmêlez pas les pinceaux, la Lune en Poissons pendant deux jours peut créer de la confusion et vous inciter à croire en quelque chose qui est purement imaginaire. D'où une possible déception pour certains d'entre vous - voire une désillusion qui peut prendre un caractère difficile et même déprimant pour ceux nés autour des 11 et 12 décembre. La conjoncture se défera après ce dimanche, gardez confiance.

Capricorne

Ce sera plus facile de convaincre vos interlocuteurs si vous n'êtes pas en face à face avec eux ; c'est donc au téléphone que vous avez intérêt à traiter vos affaires aujourd'hui. Disons que vous serez plus à leur écoute si vous n'êtes pas perturbé par leur attitude ou leurs mimiques : vous y seriez un peu trop sensible et cela pourrait vous gêner. En tout cas si vous êtes de ceux qui ne contrôlent pas tout le temps leur sensibilité.

Verseau

Votre confort sera votre priorité, vous devez vous chouchouter aujourd'hui, qu'il s'agisse de votre confort moral ou physique. Soyez un peu plus égoïste que d'habitude. En général vous vous préoccupez plus des autres que de vous-même, même si vous êtes souvent un peu hypocondriaque, ce n'est pas du tout la même chose. Être à l'écoute des " bruits " de son corps, ne signifie pas qu'on ne s'intéresse pas aux autres.

Poissons

La Lune débarque chez vous à 11h30, et c'est un bon point pour ceux nés en février et même début mars. Vous avez appris, ou apprenez à présent à vous aimer davantage. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça pourrait vous changer la vie et surtout changer votre rapport avec les autres. En revanche, ce n'est pas du tout facile pour ceux du 3ème décan, qui sont dans une situation un peu inextricable, mais ça va se calmer après dimanche.