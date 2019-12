L'horoscope du 14 décembre 2019

publié le 14/12/2019 à 05:30

Bélier

Avec Mars et Neptune, il faudrait que vous canalisiez vos émotions et surtout votre tendance à la colère. Vous pourriez ainsi la transformer en énergie positive. Ne pas être dans la rancune par exemple, mais plutôt dans une action visant à prouver que vous êtes le plus fort, le meilleur. Attention aussi à ne pas provoquer une situation qui échapperait rapidement à votre contrôle : il faut que vous gardiez une maîtrise à peu près sur tout jusqu'à lundi.

Taureau

Hésitation et incertitude pour le 2ème décan qui ne sait pas quelle attitude adopter face à l'agressivité d'un proche. Demandez-lui tout simplement ce qui ne va pas. Parfois, une bonne explication suffit à remettre les pendules à l'heure : cela va toujours mieux en parlant, en communiquant. Ce n'est pas en restant dans votre coin pour ne pas affronter de conflit que les choses vont s'arranger magiquement, même si vous espérez très fort que la magie s'en mêle !



Gémaux

Vous risquez de faire une erreur dans votre travail, parce que vous agirez de manière automatique, sans réfléchir. Essayez de rester vigilant aujourd'hui, même si vous avez une grande habitude de ce que vous faites... Cela ne concerne, semble-t-il que ceux du 2ème décan, enclins aux erreurs de toute nature à cause de l'éternelle dissonance de Neptune. Vous en entendrez beaucoup moins parler l'année prochaine, promis !



Cancer

Vous aurez totalement raison de vous faire confiance et de croire en vos actions et décisions. Vous êtes sur une très bonne pente puisque Saturne s'en va, 2ème décan. Elle termine son opposition avec vous, qui vous a ennuyé toute l'année, et arrive face à votre 3ème décan : si vous en êtes, vous recevrez également Jupiter et Pluton par opposition. Vous aurez probablement pas mal de choix à faire dans les prochains mois et c'est certainement déjà le cas, mais pour le 1er décan.



Lion

La conjoncture est désarmante pour le 2ème décan. Vous aimeriez pouvoir réagir, prendre une décision, mais cela risque d'avoir des conséquences indésirables. Vous avez en effet toutes les " chances " de faire un mauvais choix ces jours-ci, parce que la décision sera prise sous l'effet de vos émotions et non de la raison. S'il y a eu un événement vexant, par exemple, attendez d'être calmé pour réagir. Vous le savez, la colère, l'énervement ne sont pas bons conseillers.



Vierge

Vous avez pris une décision 2ème décan, mais vous craignez qu'elle ne soit sans effet et que ce dont vous ne voulez plus se répète. Surtout, restez sur vos positions, ne vous laissez pas influencer, en aucune manière. C'est une situation dont nous avons souvent parlé cette année et qui est actualisée par Mars, pourtant en bon aspect avec vous. Justement, elle qui indique que vous avez bien réfléchi et que vous savez quelle décision prendre. Mais de là à la mettre en acte...



Balance

Décidément, on se comporte de manière égoïste autour de vous, on ne respecte pas vos besoins. Vous devriez mettre le poing sur la table mais vous n'osez pas ! Vous avez cette peur qu'ont la plupart des Balance, celle de ne plus être aimé si vous vous imposez de trop... Mais si on vous aime vraiment, on doit vous accepter tel ou telle que vous êtes et prendre vos besoins en considération. Et vous ne devriez même pas avoir à réclamer quoi que ce soit...



Scorpion

Chez vous, Mars s'entend avec Neptune et vous donne une confiance illimitée en vos actions et décisions, 2ème décan. C'est le bon moment pour entreprendre, pour aller de l'avant, même s'il ne s'agit que d'un petit pas... A force de petits pas, on en fait des grands ! En outre, il semble que ce que vous allez faire pourrait être lucratif, c'est en tout cas le but que vous poursuivez et que vous pourrez atteindre puisqu'aucune planète ne vous fait obstacle.



Sagittaire

Mars et Neptune sont en harmonie aujourd'hui, cela accentue votre capacité à croire, à croire en quelque chose de plus grand que vous et qui vous dépasse. Qu'il s'agisse de religion ou non, il est bel et bien question de croyance et une croyance que vous ne remettrez pas en question face aux rationalistes. Vous avez peut-être besoin de dépasser la matière et de vous dire qu'il y a autre chose, que " la vérité est peut-être ailleurs ". Des questions métaphysiques finalement !



Capricorne

Les planètes vous interrogent sur votre capacité à faire confiance. A ne pas être suspicieux avec vos proches et notamment avec vos amis. Cela vous tracasse. Auriez-vous été trahi récemment, notamment 2ème décan ? Ce n'est pas évident dans votre thème solaire mais ce n'est pas exclu, ce qui expliquerait que vous ayez du mal à faire confiance. Même si vous vous sentez porté à ne pas douter, une petite voix intérieure vous engage à la méfiance.



Verseau

Il se peut que vous soyez obligé de travailler aujourd'hui, quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de terminer hier. Mais vous ne rechignez pas au boulot ! On ne peut pas dire que le Verseau est paresseux, c'est même plutôt le contraire. Il fait rapidement ce qu'il a à faire, histoire d'en être débarrassé et de pouvoir se consacrer à autre chose, qui ne lui sera pas imposé par son sens du devoir. En principe, cela ne concerne que le 2ème décan.

Poissons

Vous retrouvez une confiance en vous que vous aviez perdue, 2ème décan né après le 5 mars. Mais l'important est de la garder, de ne plus vous laisser déstabiliser. C'est peut-être encore trop tôt, mais vous allez définitivement retrouver cette confiance qu'une situation ou une personne vous a fait perdre. Mars est également en harmonie avec Saturne, ce qui démontre que vous avez près de vous, quelqu'un (un spécialiste ?) qui sait quoi faire pour que vous trouviez votre stabilité.