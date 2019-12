L'horoscope du 11 décembre 2019

publié le 11/12/2019 à 05:30

Bélier

Surveillez vos paroles, parce qu'il est possible que vous en disiez trop, que vous parliez sans réfléchir et surtout sans faire attention à la sensibilité de l'autre. Vous serez très fort pour baratiner, Mercure étant bien alignée avec vous, et vous aurez également un sens de l'observation très pointu. Utilisez tout ça dans votre travail et non pour mettre les autres mal à l'aise et vous faire des ennemis. Vous en avez assez comme ça (2ème décan en ce moment).

Taureau

Une dépense à faire vous mettra dans la confusion, d'un côté vous aurez envie de faire un petit cadeau, de l'autre votre sens de l'économie vous hurlera à l'oreille. Vous êtes ainsi, très généreux à certains moments et regardant à la dépense à d'autres. Cela nous est indiqué par la position de votre secteur d'argent : il est en Gémeaux, signe double, et vous pouvez donc avoir des attitudes contradictoires en ce qui concerne l'utilisation de vos économies.

Gémeaux

La Lune s'installe chez vous, ce sera la pleine Lune demain et déjà vous devez être dans une situation qui vous laisse très perplexe. Mais cela dure depuis des mois, voire des années. Vous vous êtes peut-être un peu laissé mener par le bout du nez, certains ont pu vivre un harcèlement, et vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui se passe, de la faiblesse dont vous avez fait preuve et surtout du fait qu'une certaine personne en a profité (fin 2ème décan, début du 3ème).

Cancer

Votre imagination n'aura pas de limites aujourd'hui, attention à ne pas vous croire investi d'une mission ou à ne pas vous persuader qu'on est amoureux de vous. Avant de croire aux images ou à ce que vous ressentez, dites-vous bien que cela peut être pure invention de votre part. Mais en même temps, vous aurez envie de vous laisser aller à vos fantasmes car, c'est vrai, il vous font du bien au moral, surtout si vous êtes né autour des 10 et 11 juillet ; mais c'est valable pour tous !

Lion

Vous produirez une grande quantité d'idées, de début de projet, de spéculations sur l'avenir, mais il vous est conseillé de faire un tri pour éviter les utopies. Vous risquez en effet de quitter le terrain solide de la réalité pour vous perdre dans les dédales de votre imagination, très fertile en la matière. 2ème décan, né autour des 6, 7 août, la colère pourrait monter face à l'attitude d'un membre de la famille... Mais des travaux chez vous peuvent aussi provoquer votre ire.

Vierge

Vous n'êtes pas du genre à vous surestimer, en revanche certains d'entre vous surestiment quelqu'un en ce moment et sont trop indulgents avec cette personne. Vous avez de l'admiration, peut-être de l'amour pour elle ou lui et ce quelqu'un abuse de votre gentillesse, vous êtes sur le point de vous en rendre compte ! 3ème décan surtout, le 1er et le 2ème ont déjà payé pour voir. Nous en parlerons souvent en 2020 car Jupiter va activer cette configuration (opposition de Neptune).

Balance

Ce n'est vraiment pas le moment de manquer de confiance en vos compétences, alors que vous allez atteindre votre but d'ici quelque temps, natif du 1er décan. Ce sont peut-être des compétences récemment acquises, mais elles sont solides et la preuve en est que vous allez avoir (à partir de Mars mais vous le sentirez avant), un bon aspect de Saturne qui va vous assurer d'une plus grande et plus solide renommée dans ce que vous faites.

Scorpion

Vous êtes souvent dans le contrôle mais la conjoncture dit que vous avez intérêt à lâcher prise et à exprimer davantage vos sentiments, surtout 2ème et 3ème décan. Certains, nés autour des 10, 11, 12 novembre reçoivent un bon aspect de Neptune qui les engage à vivre pleinement leur amour pour leur partenaire, ou pour un enfant, sans exercer le moindre contrôle. Mais c'est quelque chose de très difficile pour le Scorpion et si vous y parvenez, vous pourrez être fier de vous !

Sagittaire

Une décision ou l'attitude de quelqu'un vous plongera dans l'incertitude, à moins qu'une situation instable que vous connaissez bien ne revienne au premier plan. Nous en avons souvent parlé et il est vrai que la pleine Lune de demain remet de la lumière dessus. Apparemment vous en êtes responsable, c'est la suite de mauvais choix que vous avez faits, mais vous avez longtemps été persuadé qu'ils étaient les bons. Force est de constater que non, surtout né autour des 11, 12 décembre.

Capricorne

Un petit cafouillage dans vos rendez-vous, un oubli inhabituel, rien de très important, mais ce sera le signe que vous êtes un peu moins dans le contrôle, et c'est une bonne chose. En tout cas pour votre bien-être personnel et votre attitude vis-à-vis de votre entourage. Vous êtes moins rigoureux avec vos proches et c'est tant mieux. Mais vous pouvez aussi découvrir que vous avez beaucoup plus d'intuition que vous ne le pensiez : faites-lui confiance au lieu de douter.

Verseau

On flattera votre ego aujourd'hui, cela fait toujours plaisir, mais en même temps vous sentirez qu'il y a un brin de flagornerie et vous n'y croirez pas vraiment. Vous êtes très sensible à ce genre de choses, d'autant plus que généralement les flatteries vous gênent, les compliments aussi même s'ils sont sincères. Vous seriez bien incapable d'expliquer pourquoi... Peut-être parce que, au fond de vous, vous ne vous estimez pas digne de ces compliments ?

Poissons

Si vous avez une décision à prendre vous serez dans le brouillard et plus influençable que d'habitude. Aussi, observez un statu quo pour le moment. Laissez passer la pleine Lune de demain et après vous pourrez faire tout ce que vous voulez sans risquer de vous tromper, ou d'être mal conseillé. A priori cela ne concerne que ceux qui sont nés autour des 9 et 10 mars, mais on ne sait jamais tout le signe pourrait avoir des échos de la dissonance Lune/Neptune du jour.