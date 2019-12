L'horoscope du 13 décembre 2019

publié le 13/12/2019 à 15:22

Bélier

L'opposition Lune/Jupiter amplifie tous vos émois mais vous réagirez très bien à cet afflux émotionnel, vous ferez le nécessaire pour rester de marbre. Si vous vous laissez aller, sachez que cela peut perturber ceux qui vous entourent et qui ne sauront pas comment vous aider ; il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous ! 3e décan, Vénus est à présent au zénith, vous invitant à vous mettre d'accord avec quelqu'un, à trouver un terrain d'entente.



Taureau

1er décan, vous aurez affaire aujourd'hui à un interlocuteur qui va vous souler de paroles, heureusement vous saurez le/la remettre à sa place, c'est indispensable. Sinon, il/elle finira par vous persuader de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ou par accepter l'une de ses idées dont vous savez, instinctivement, qu'elle n'est pas bonne. 2ème décan, né autour des 5, 6, 7 mai, vous pourrez désamorcer un rapport de force, un éventuel conflit.



Gémaux

Vous avez un côté panier percé, en tout cas si votre signe domine votre zodiaque. Et aujourd'hui encore, vos dépenses risquent de ne pas être raisonnables. Cela partira certainement d'une bonne intention : un ou des cadeaux à faire pour des proches que vous voulez gâter pour Noël, mais est-ce que vous serez capable de respecter les limites imposées par votre budget ? L'opposition entre Lune et Jupiter révèle que vous aurez beaucoup de mal à les respecter.



Cancer

La Lune, maître de votre signe, s'oppose à Jupiter sous l'oeil de votre 1er décan. Né en juin, évitez toute forme de négligence qui pourrait vous retomber dessus. Face à une demande administrative, par exemple, vous vous direz que vous avez du temps pour répondre, que ce n'est pas très important... Ou alors, vous risquez, au contraire, d'accorder une importance démesurée à quelque chose qui, somme toute, est plutôt dans le registre du banal.



Lion

Les excès jupitériens sont gérables, grâce à sa présence de la planète en Capricorne, le signe le plus maitrisé du zodiaque. Respectez l'ordre des choses et tout ira bien. Surtout 1er décan, vous avez été très perturbé par Uranus en 2019, ce sera encore passagèrement le cas en 2020, aussi préparez-vous à avoir encore des imprévus à gérer. Mais justement, la position de Jupiter n'étant plus la même, vous savez maintenant comment faire face à ces imprévus et les intégrer.



Vierge

La conjoncture, c'est du gâteau pour vous ! La période des vaches maigres est loin, vous êtes en plein renouveau et la réussite semble être au rendez-vous, 1er décan. Bien sûr, tout dépend de votre thème natal, mais a priori les bons influx de Jupiter, activés aujourd'hui, ne peuvent que valoriser vos projets et vous donner une force intérieure qui vous permettra de dépasser tout ce qui peut vous freiner. Et en particulier la peur, votre vieille compagne.



Balance

Il ne sera pas question de vacances aujourd'hui, mais de vos objectifs professionnels, plus difficiles à atteindre parce que vous êtes moins concentré. Il se peut en effet, si vous êtes du 1er décan pour le moment, que quelque chose du passé se répète et capte toute votre attention ; cela concerne probablement l'un de vos proches qui ne va pas bien et vous vous faites du souci pour lui/elle, mais de manière un peu exagérée ; gardez une légère distance.



Scorpion

Tout baigne si vous êtes né en octobre, début novembre. Uranus rétrograde et Jupiter vous invite à diversifier vos activités, à ajouter une corde à votre arc. C'est le bon moment pour le faire et d'ailleurs, c'est probablement déjà en cours. Je ne vous cache pas qu'Uranus sera de nouveau active à partir du 11 janvier et jusqu'en juillet : chaque membre du décan recevra de nouveau tour à tour son opposition. Mais rien de nouveau, c'est une situation que vous connaissez et qui va se régler.



Sagittaire

En général, quand vous avez un dilemme, vous le réglez en deux temps, trois mouvements. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez pas de solution satisfaisante. Vous passerez d'une idée à l'autre et ne parviendrez pas à vous fixer sur un choix. La faute à la Lune en Cancer qui est d'humeur changeante, et de l'opposition entre Lune et Jupiter (votre maître) qui vous rend un peu négligent : vous ne faites pas de choix parce que cela vous ennuie prodigieusement, par exemple.



Capricorne

Vous qui êtes si pondéré de nature, vous serez sensible à l'opposition Lune/Jupiter qui vous portera à l'exagération. Vos émotions prendront une certaine ampleur, vous ne pourrez pas mettre de filtres comme vous le faites d'habitude. Mais peut-être que la présence de Jupiter chez vous (1er décan) indique qu'il se passe quelque chose de spécial, un souci qui peut vous prendre la tête et créer une sorte de désordre en vous, ce qui n'est pas fréquent !



Verseau

Le travail ainsi que vos habitudes quotidiennes seront un peu bousculés, 1er et 2ème décan, vos horaires ne seront pas les mêmes et vous en serez un peu perturbés. Certes, vous semblez être protégé des gros soucis (1er décan surtout) mais cela n'empêche pas que vous êtes vulnérable en ce moment et que certains détails du quotidien, qui passeraient inaperçus en temps normal, prennent une importance qu'ils ne devraient pas avoir.



Poissons

La conjoncture est excellente pour vous car vous vous sentirez apprécié à votre juste valeur. Peut-être parce que l'un de vos projets fera l'unanimité. Il peut s'agir d'un projet professionnel ou privé et d'une manière comme d'une autre, votre idée plaira ; cela vous donnera l'impression d'être important (surtout 1er décan), de pouvoir aider, de vous rendre utile... Mais certains pourraient aussi avoir un projet culturel ; aller voir une expo, un film, une pièce par exemple.