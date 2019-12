L'horoscope du 10 décembre 2019

publié le 10/12/2019 à 05:30

Bélier

Vénus/Saturne trônant au plus haut de votre ciel, il se peut que vous vous sentiez en situation d'échec et que vous soyez découragé, mais pas pour longtemps. Vous aurez tendance à vous dévaloriser sous cette conjoncture ou à sous-estimer le travail que vous faites ou avez fait. Cela ne concerne pas le 1er décan, ni le début du 2ème. En fait ce sont ceux nés après le 9 avril qui sont les plus sensibles à cette conjoncture qui est aussi très privative pour certains.

Taureau

Tout baigne pour vous ! Même le 1er décan, tellement secoué cette année, retrouve son équilibre grâce à des prises de conscience positives et qui le font avancer, dépasser le problème constitué par Uranus. D'ailleurs, il ne va pas tarder à disparaître, en tout cas pour ceux du début du signe. Par ailleurs, votre maître (Vénus) est conjointe à Saturne, ce qui peut vous donner un sentiment de stabilité et de sécurité (né après le 9 mai), même si vous êtes célibataire.

Gémeaux

Des rivalités et des jalousies pourraient sortir de l'ombre, vous en ferez le constat si vous êtes du 2ème décan. Mais vos adversaires ne feront pas le poids face à vous. Surtout si vous parvenez à les rendre ridicules par le biais de votre humour et grâce aux petites remarques très moqueuses dont vous êtes spécialiste et que vous pourriez faire pour saper leur confiance en eux. Toutefois, attention à ce que ces jalousies ne soient pas le fruit de votre imagination.

Cancer

Vénus et Saturne conjointes s'opposent à vous. Cela indique un manque, un sentiment de solitude peut-être, ou une difficulté à prendre une décision. Cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 11 juillet, et l'aspect ne sera pas toujours négatif, cela dépend de votre thème natal. Certains pourraient faire une importante rencontre marquée par un obstacle : la personne n'est pas libre, ou alors il y a une grande différence d'âge.

Lion

Après bien des tribulations, le 1er décan pourrait avoir trouvé ou retrouvé du travail. Il n'est pas à la hauteur de vos attentes, mais c'est quand même mieux que rien. Et vous avez raison de penser cela, surtout si vous êtes du début du signe (né avant le 29 juillet) : Uranus va cesser de vous embêter en mai prochain. Vous me direz c'est encore loin, mais il n'y aura pas d'événement à la clé, en fait vous devez gérer les conséquences des événements passés depuis deux ans.

Vierge

Le ciel est presque à vos pieds, 1er décan, vous vous développez ou développez un beau projet. C'est aussi une bonne période pour le 3ème décan qui prend le pouvoir. Sur lui-même en parvenant à se débarrasser de certaines habitudes gênantes, ou dans le travail grâce à ses compétences. En fait, il n'y a que quelques natifs du 2ème décan qui sont encore ennuyés par l'opposition de Neptune, contrôlée un temps par Saturne, mais qui vient de reprendre du service (domaine relationnel).

Balance

La peur de perdre ou de manquer est mauvaise conseillère, 3e décan, et surtout elle peut vous conduire à adopter des comportements qui ne vous ressemblent pas. Né après le 12 octobre, ce n'est pas une période facile, vous allez devoir vous faire face et accepter l'idée que vous n'êtes pas aussi fort et puissant que vous le pensiez jusqu'à présent. Quelque chose vous pousse à régresser, mais au final, si vous parvenez à un peu plus d'humilité, vous gagnerez sur toute la ligne.

Scorpion

Il semble que vous auriez tout intérêt, 1er décan, à développer de nouveaux liens. Balayez le passé et acceptez que d'autres personnes entrent dans votre vie. Vous avez peut-être affronté une épreuve relationnelle, il est possible que ça ne soit pas tout à fait terminé, et justement vous devriez vous détacher de ce problème et décider de vous faire de nouveaux amis, de nouer de nouvelles complicités ; mais pour cela il faut dépasser votre nature trop méfiante...

Sagittaire

Jupiter, votre seigneur et maître, a entamé un bon aspect avec Uranus, il y a quelque chose qui se libère, probablement une amélioration dans votre travail. Ça peut être du côté des finances, comme cela peut être du côté de votre confort au travail, de la façon dont vous vous sentez traité, de la valeur qu'on vous accorde. De plus, avec Mercure sur votre Soleil (1er décan) il n'est pas impossible que vous ayez une bonne nouvelle, ou que vous ayez une idée intéressante.

Capricorne

Jupiter habite chez vous pour un an et son amitié avec Uranus est très significative d'une prise d'indépendance ; vous vous détachez d'un problème d'image. C'est-à-dire que vous faites peut-être moins attention au regard que les autres posent sur vous et que, pour vous, c'est une libération. Mais vous pouvez aussi libérer la part créative qui est en vous. Par ailleurs, pour certains, la rencontre Vénus-Saturne est symbolique d'une tristesse, d'une perte.

Verseau

La bonne entente entre Jupiter et votre maître, Uranus, indique que vous êtes en train de développer un projet qui peut avoir un certain retentissement. Il y aura certainement du monde pour apprécier ce que vous vous apprêtez à faire ou à sortir. A moins que vous n'ayez trouvé un travail et que celui-ci ne soit une expérience très nouvelle pour vous ; il s'agit peut-être de vous occuper d'un groupe ou de prêter main forte à une communauté, voire à un parti politique.

Poissons

1er décan, vous bénéficiez d'une très bonne conjoncture et si vous cherchez un nouveau boulot, vous pourriez recevoir une intéressante proposition. Pour certains, c'est déjà fait et il s'agit maintenant de vous intégrer à une nouvelle équipe, ou à un groupe de personne : mais il semble que cela se passera sans heurts, surtout si vous ne restez pas dans votre coin et si vous vous exprimez ; ne donnez pas l'impression que vous êtes à part.