L'horoscope du 12 décembre 2019

publié le 12/12/2019 à 06:25

Bélier

Croyez-moi, il vaut mieux dialoguer vous dit la pleine Lune qu'agir sans prévenir ; votre but étant de ne pas avoir à vous justifier sur les décisions que vous prenez. Mais il est vraiment nécessaire, parfois, de s'expliquer, de faire de la pédagogie en quelque sorte, afin que les autres - qui ne sont pas aussi rapides que vous - comprennent où vous voulez en venir et où vous les menez - si vous avez une position de chef. Ce n'est pas le tout de " cheffer " !

Taureau

La question qui se pose c'est de savoir si vous pouvez faire confiance à une personne avec qui vous êtes en affaire, qui veut vous acheter quelque chose. Vous serez un peu désemparé parce que vous ne saurez pas s'il ou elle ne va pas vous planter à terme. Mais il peut aussi être question d'établir un budget pour vos dépenses de fin d'année et de ne pas le dépasser... C'est un " problème " qui risque de beaucoup vous prendre la tête.

Gémeaux

Partenaire de la pleine Lune, vous pourriez être invité à participer à quelque chose de festif, un pot, un anniversaire, ou alors à une sorte de convention, de congrès. Bref, vous aurez l'attention des autres et vous participerez à tout, ce qui est souvent important à vos yeux parce que beaucoup de Gémeaux ont parfois l'impression de compter pour du beurre... Cela vient de l'enfance et souvent des relations avec les frères et soeurs.

Cancer

Les secteurs concernés par la pleine Lune vous incitent à vous faire du souci pour des détails auxquels vous accorderez une importance qu'ils sont loin d'avoir. Vous avez tendance à vouloir protéger ceux que vous aimez, ou à leur demander de vous protéger, de vous aimer de manière exclusive : vous aurez le sentiment qu'on vous critique et vous vous demanderez ce que vous avez fait de mal... Rien du tout, c'est votre imagination qui vous trompera, gardez les pieds sur terre.

Lion

Quelle agréable pleine Lune ! Vous serez apparemment entouré d'amis ou d'alliés professionnels qui n'auront qu'un désir, vous aider à réussir vos entreprises. Même le 1er décan, souvent balloté par Uranus, sera satisfait de la conjoncture et des compliments qu'il reçoit ou qu'il a reçus récemment. Le 2ème décan, qui reçoit la pleine Lune doit cependant lutter, se défendre ou attaquer pour s'imposer : vous avez l'impression que votre statut est menacé.

Vierge

Ne vous laissez pas perturber par vos émotions ; certaines risquent d'échapper à votre contrôle, 2e décan, et vous en serez perturbé. Laissez-les s'exprimer ! A force de les refouler, vous vous faites plus de mal que de bien, et tant pis si vous êtes un peu remué. Là, il pourrait s'agir d'un événement du passé auquel vous ne pensiez plus et qui revient à la surface parce que quelqu'un ou quelque chose vous y fait penser.

Balance

La pleine Lune vous parle de changer d'air, de partir quelque part et de vous sentir dépaysé. Et pourquoi pas, les vacances commencent la semaine prochaine ! Vous sentez que cela vous fera du bien de vous changer les idées et il est vrai que c'est important pour votre signe de pouvoir bouger, voyager, que vous alliez loin ou non ! Le principal c'est de pouvoir changer d'ambiance, cela a toujours un effet positif sur vos relations avec votre chéri/e et/ou vos enfants.

Scorpion

Mars dans votre signe sera plus forte que la pleine Lune. Vous êtes, 2ème décan, dans un séquence où agir et vous battre est plus important que de réfléchir. Pourtant, vous n'êtes pas de ceux qui agissent sans tout prévoir, mais il se trouve que vous êtes dans une séquence où il faut peut-être parer au plus pressé. Mais évitez tout de même de prendre le risque de vous fâcher avec quelqu'un ou de vous mettre en danger parce que vous agirez en réaction.

Sagittaire

La pleine Lune oppose votre signe et les Gémeaux, vous serez tous plus sensibles que d'habitude aux attentions de vos proches, surtout si c'est votre anniversaire. Vous serez dans le partage, dans la volonté de faire régner la paix autour de vous et aurez besoin d'une certaine émulation intellectuelle, notamment si vous faites partie des Sagittaire qui ont le désir de se cultiver ; vous êtes nombreux à être plus intellectuels que physiques (quoique, certains sportifs de haut niveau sont Sagittaire).

Capricorne

Les secteurs concernés par la pleine Lune sont des secteurs qui gèrent votre forme et surtout l'énergie que vous mettez dans votre travail, très intense ces jours-ci. Vous avez sûrement atteint un but, ou êtes en train de l'atteindre, et certains ont pu aussi mettre un projet sur des rails (2ème décan) en ayant foi et confiance en leur idée, surtout nés vers les 6, 7 janvier. Apparemment, il serait dans votre intérêt de ne pas travailler seul, l'entraide vous aidera à progresser plus vite.

Verseau

Vous ne manquerez pas d'humour, de répartie, d'idées, bref vos atouts séduction seront au premier plan avec la pleine Lune. Faites du charme, ça marchera. La PL s'adresse en particulier au 2ème décan (mais tout le signe y est sensible) qui reçoit par ailleurs un aspect dynamique de Mars, lequel vous donne beaucoup de travail et place un petit obstacle sur votre route. Utilisez vos outils de séduction et surtout votre rapidité d'esprit pour le contourner.

Poissons

Que faire ? Attendre qu'on vous propose un boulot, ou partir à la conquête du poste ou de la mission dont vous rêvez ? Ne vous posez même pas la question ; il faut foncer, faire feu de tout bois, d'autant plus que vous disposez des énergies de Mars (2ème décan). Certes, Mars et Neptune étant en phase, vous pourriez être un peu trop confiant et croire en des promesses qui vous ont été faites et qui, de toute évidence, ne seront pas tenues.