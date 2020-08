L'horoscope du 14 août 2020

publié le 14/08/2020 à 05:30

Bélier

Vous êtes un peu ou même très belliqueux en ce moment, surtout 3ème décan. Mais veillez à bien utiliser ces fortes énergies, elles pourraient se retourner contre vous. Même si vous êtes dans votre bon droit, que vous avez raison, il est indispensable que vous ne soyez pas dans la violence.

Taureau

Vous serez spectateur, 3ème décan, de conflits qui se jouent autour de vous ou au sein de votre communauté. Vous vous sentirez concerné, mais resterez à distance car vous n'aimez pas les conflits et encore moins la violence. Vous préférerez, pour vous protéger, vous tenir à distance.

Gémeaux

Né après le 13 juin, vous voulez absolument et par tous les moyens obtenir une aide ou avoir de dessus sur quelqu'un. Mais tous les moyens ne sont pas bons, réfléchissez bien à ceux que vous voulez employer, il ne s'agit pas de jouer les rouleaux compresseurs : soyez plus subtil que ça.

Cancer

Vous avez de bonnes raisons d'être en colère, 3ème décan, et il n'est pas sûr que vous puissiez éviter la confrontation avec un parent ou l'un de vos proches. Vous lui en voulez, sûrement pour de bonnes raisons, et vous refusez de vous plier à ses volontés : vous n'êtes plus un.e enfant...

Lion

Votre désir naturel de domination est accentué en ce moment, au point que sans vous en rendre compte vous risquez de créer des conflits avec vos proches. Ou même avec des étrangers ! Il est vrai que c'est dur de lutter contre soi-même, mais si vous voulez passer un bon week-end, prenez sur vous.

Vierge

3ème décan, ne laissez personne vous dicter sa loi et vous obliger à agir de manière contraire à vos principes, juste parce que vous ne voulez pas avoir d'histoire. Vous pouvez très bien le faire, le problème c'est que certains craignent la réaction de l'autre s'ils cherchent à s'imposer.

Balance

Un partenaire, affectif ou professionnel, pourrait chercher à vous rendre responsable de ses propres problèmes, 3ème décan. Ne vous laissez pas faire ! C'est un grand classique que de tenter d'accuser les autres pour ne pas se sentir responsable de ses actes. Renvoyez-le/la à lui ou elle-même.

Scorpion

Si vous vous sentez énervé contre le monde entier, trouvez à bricoler dans la maison ou au jardin, vous concentrer sur une activité vous détendra. Peut-être pas totalement (vos deux "maîtres" sont en bisbille), en particulier si vous êtes du 3ème décan. Mais essayez quand même.

Sagittaire

Ne laissez pas les aspects matériels de l'existence exercer une sorte de tyrannie sur vous ; vous vous focalisez dessus au lieu de prendre un peu de hauteur. Certes, cela peut être ennuyeux, certains sont d'ailleurs le nez dedans depuis longtemps, mais vous ne pouvez rien y faire ces jours-ci !

Capricorne

Votre besoin d'exercer un contrôle sur vous-même est accentué en ce moment, mais attention à ne pas donner l'impression que rien ne peut vous toucher. Vous luttez peut-être contre des émotions liées à un événement, alors que vous ne devriez pas les refouler. Sinon, elles seront toujours là...

Verseau

Vous pourriez avoir la désagréable impression, 3ème décan, qu'on vous bâillonne, qu'on vous empêche de vous exprimer, peut-être parce que vous êtes trop direct. Essayez d'enrober vos propos, ou de revenir dessus si vous les avez déjà exprimés ; il faut peut-être les contextualiser davantage.

Poissons

Vous avez un important projet si vous êtes né après le 12 mars, mais il demande des fonds qu'on s'obstine à vous refuser. Soyez plus obstiné que les autres, revenez à la charge, allez voir d'autres organismes, il ne faut pas lâcher prise. D'ailleurs, vous n'avez pas d'autre solution.