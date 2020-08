L'horoscope du 12 août 2020

publié le 12/08/2020 à 05:30

Bélier

1er décan, la franchise est une belle qualité mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas vous en servir comme d'une arme pour blesser votre interlocuteur. Essayez de prendre des gants aujourd'hui, d'enrober un peu vos propos si vous avez quelque chose sur le coeur.

Taureau

Si vous êtes né en avril, vous aurez la très agréable impression d'être utile à ceux qui vous entourent. Il est vrai que vous serez de très bon conseil pour tous ! Vous avez toujours des solutions pour tout, tant vous avez l'esprit pratique et c'est un trait de votre personnalité qui est accentué.

Gémeaux

La Lune est chez vous jusqu'à demain, natif du mois de mai, aussi suivez votre instinct, surtout si vous avez quelque chose à demander à l'un de vos proches. Ne préparez pas de discours, exprimez-vous de manière franche et directe, sans cacher quoi que ce soit.

Cancer

C'est toujours compliqué pour le 3ème décan et je ne vous cache pas qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains et réfléchir aux conséquences de vos choix. Celui que vous allez peut-être faire, et surtout ceux que vous avez faits dans le passé et qui vous pèsent aujourd'hui.

Lion

Une belle journée, surtout pour le 1er décan, vous avez d'amusants projets et il se peut que vous soyez en très bonne et amicale compagnie. Vous serez aux anges. Vous qui aimez rire, vous serez servi, vous aurez de vrais comiques autour de vous ; de bons moments en perspective.

Vierge

2ème décan, Mercure se cache dans l'ombre de votre signe, mettez vos petites cellules grises au repos jusqu'à samedi, histoire de vous détendre un peu. Vous êtes rarement totalement décontracté, à moins d'un ascendant Poissons, Taureau ou Scorpion. Et encore...

Balance

Aujourd'hui encore le 3ème décan est face à un blocage, mais ce n'est pas du tout le cas du 1er décan qui a au contraire les coudées franches dans tous les domaines. Vous vous sentirez capable de tout, et ce n'est pas souvent que vous vous laissez aller à ce sentiment de puissance.

Scorpion

Le domaine des idées est encore au premier plan et il y a vraiment quelque chose à creuser, surtout si vous êtes de ceux qui veulent monter leur propre affaire. Ceux qui reçoivent l'opposition d'Uranus y pensent peut-être (nés début novembre), mais ils sont très hésitants.

Sagittaire

Les réunions amicales ou des retrouvailles sont de l'ordre du possible aujourd'hui et demain. Et comme vous serez au centre de l'attention, vous serez ravi. Il faut dire que le Lion (signe du mois) vous gâte cette année, autant dans le domaine social que dans celui des voyages.

Capricorne

Verseau

Une très agréable conjoncture, dans la mesure où on vous fera des compliments et que vous vous sentirez valorisé par votre entourage. Surtout né en janvier. C'est votre journée et si vous voulez plaire à quelqu'un, n'hésitez pas à faire le premier pas, vous êtes en mode sans échec.

Poissons

Vous aurez besoin de vous sentir protégé, de rester chez vous ou en famille. Peut-être parce que vous serez plus sensible et plus vulnérable natif du 1er décan. Cela ne durera que quelques heures et ce sera peut-être lié au fait que vous aurez l'impression (fausse) de ne pas être bien accepté.