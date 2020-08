L'horoscope du 13 août 2020

publié le 13/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez besoin de parler, de vous débarrasser d'un trop-plein d'énergie de cette manière, mais il faut vous canaliser car vous pourriez souler votre entourage ! Il est vrai que Mars est encore dans votre signe, en dissonance avec Pluton et que vous avez besoin de " sortir " quelque chose (3ème décan).

Taureau

Il y a du mouvement ces jours-ci, la visite de l'un de vos proches pour les uns, un petit déplacement dans un endroit familier pour les autres, 2ème décan surtout. Par ailleurs, Jupiter reforme un bon aspect avec vous mais il ne sera actif qu'après le 13 septembre. Vous obtiendrez alors une autorisation, une validation.

Gémeaux

Chez vous, la Lune est en phase avec Mercure, ce qui ne peut qu'accentuer votre côté blagueur, baratineur, tchatcheur. C'est de cette manière que vous séduirez ! Si vous n'en faites pas des tonnes, bien sûr. Essayez de ne pas être lourd et de ne pas vous montrer vexant pour faire de l'humour.

Cancer

Né fin juin-début juillet, vous pourriez être de plus en plus attiré par une forte personnalité, quelqu'un qui vous semble très différent/e des autres. Il y aura donc du coup de foudre dans l'air ce week-end ou alors un total rafraîchissement de votre relation de couple.

Lion

Vous serez très joueur aujourd'hui, soit des jeux entre amis, cartes, pétanque, etc. Soit vous vous amuserez à jouer la comédie et à impressionner votre entourage. En tout cas, c'est votre nature ludique qui sera mise au premier plan par la Lune en Gémeaux et le Soleil dans votre signe (2ème décan).

Vierge

2ème décan encore, Jupiter revient vers vous mais en mode rétrograde jusqu'au 13 septembre. Ce que vous attendez ou préparez sera un succès après cette date. Vous serez content de vous et vous sentirez valorisé par ce qui vous sera accordé, que vous l'ayez demandé ou que ce soit cadeau.

Balance

Au tour du 2ème décan de se sentir des ailes et d'être optimiste, mais à moitié pour ceux d'entre vous qui ont un problème juridique ou administratif sur le dos. Cela ne va pas durer au-delà du mois d'octobre mais vous aurez alors affaire à forte partie, il faudra vous défendre.

Scorpion

2ème décan, soyez en confiance aujourd'hui, c'est à cette seule condition que vous aurez des échanges satisfaisants et plutôt enrichissants avec les autres ; ne doutez pas d'eux. La méfiance dont vous faites souvent preuve ne vous sera d'aucune utilité aujourd'hui, au contraire.

Sagittaire

Certes vous serez bien entouré, mais ce qui peut vous ennuyer c'est de vous sentir dépendant des autres, c'est-à-dire que vous devrez peut-être suivre le mouvement. Ce n'est pas vous qui aurez décidé des réjouissances, ou de tout ce que vous pourriez faire à plusieurs, alors que vous aimez bien décider.

Capricorne

Il se peut que votre journée soit très occupée, vous aurez plusieurs activités à mener de front et vous aurez tendance à vous énerver. Soyez moins perfectionniste. Ne vous imposez pas tout un agenda, surtout que vous n'êtes probablement pas au travail, cette semaine étant la plus inactive de l'année.

Verseau

Le ciel est toujours très bienveillant à votre égard, surtout né après le 5 février. Il se peut que vous receviez une invitation ou une proposition qui sera flatteuse. Avec le Soleil et Mercure face à vous, vous pouvez aussi rencontrer et échanger avec quelqu'un de très intéressant, de brillant même.

Poissons

C'est beaucoup mieux pour ceux de février qui seront gâtés par les astres jusqu'à la semaine prochaine. Un seul conseil, ne vous retournez pas sur le passé. Au contraire, faites confiance à l'avenir, il peut vous réserver de bonnes surprises (né fin février surtout, et début mars aussi).