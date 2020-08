L'horoscope du 11 août 2020

publié le 11/08/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 10 avril, ça coince. La crise est probablement passée par vous et tous les efforts que vous fournissez ne suffisent pas à vous remettre d'aplomb. Vous êtes à la fois découragé et très en colère... Mais vous avez des tonnes de courage et le vent va tourner en 2021.

Taureau

Dès la mi-septembre Jupiter reprendra du service et si vous êtes du 2ème décan, vos chances de promotion ou de mutation seront de nouveau à leur maximum. Notamment si vous êtes né autour du 7 mai ; à terme, tous les Taureaux du 2ème et 3ème décans seront favorisés.

Gémeaux

Vous êtes dans la rivalité et la confrontation, 3ème décan, mais cela ne vous réussit pas en ce moment. Votre intérêt est de gommer vos côtés trop agressifs. Mars est certes à votre service et vous avez envie de gagner, mais sa dissonance avec Saturne vous gêne.

Cancer

2ème décan, si vous avez une demande à faire, financière ou autre, c'est le bon moment ; vous aurez des arguments malins et obtiendrez ce que vous voulez. Mercure sera au service de vos besoins matériels jusqu'à samedi, profitez-en ! Même chose si vous avez un achat à faire.

Lion

Un sérieux motif de satisfaction grâce à vos activités si vous êtes du 2ème décan. Ce n'est pas encore concret, mais ça le sera beaucoup plus après le 13 septembre. C'est la date où Jupiter reprendra sa marche directe dans votre secteur 6 des activités, qui gère aussi le travail quotidien.

Vierge

De très belles énergies vous habitent et grâce à elles, vous serez content de vous et de ce que vous accomplirez pour les autres : ce sera assez gratifiant. C'est-à-dire qu'on vous remerciera ou qu'on vous fera des compliments la façon amicale dont vous vous comportez.

Balance

À votre grande déception, vous sentez qu'il y a de la jalousie autour de vous ; vous ne comprenez pas pourquoi votre partenaire ou ami est en rivalité avec vous. Ce n'est pas une rivalité affichée clairement, mais des sous-entendus qui ont pour but de vous faire douter.

Scorpion

Certains sont mieux servis que d'autres, ceux nés autour des 10 et 11 novembre par exemple. Vous allez avoir, ou avez eu une idée qui va sûrement faire des petits. Ne vous impatientez pas, les choses seront plus faciles à mettre en place après le 13 septembre, avec Jupiter directe.

Sagittaire

Vous avez de l'énergie à revendre en ce moment et il faut que vous fassiez attention à ne pas agir sans réfléchir, ni mesurer les conséquences de vos actes. Cela concerne surtout le 3ème décan (et né autour du 15 décembre) qui risque de vouloir passer en force.

Capricorne

Ce n'est pas le nirvana pour le 3ème décan, en revanche pour le 2ème il y a de belles promesses au programme de la rentrée. Une promotion à venir peut-être. En tout cas, Jupiter reprendra une marche directe le 13 septembre et des portes pourront alors s'ouvrir.

Verseau

Vous découvrez, 2ème décan, que vous êtes plus attaché au passé que vous ne le pensiez mais qu'il faut peut-être le balayer si vous voulez pouvoir évoluer. Mine de rien, sans que vous vous en rendiez compte, ce passé vous tire en arrière (surtout né début février).

Poissons

Une bonne journée encore et ça va continuer pour le 1er décan. Mais né après le 10 mars il est possible, que vous ayez une grosse contrariété financière ces jours-ci. Mars occupe votre secteur d'argent et se trouve en mauvais termes avec Pluton ; vous cherchez des fonds ?