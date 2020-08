L'horoscope du 10 août 2020

publié le 10/08/2020 à 05:30

Bélier

Le projecteur est braqué sur vous, et ça ne sera que du positif pour ceux nés entre le 30 mars et le 9 avril. Vous aurez l'art de vous faire les bonnes relations, que vous soyez en vacances ou au boulot. Et même en allant faire vos courses, vous croiserez des gens sympas.

Taureau

Une conjoncture un peu sèche pour ceux nés fin avril, début mai. Une information concernant quelqu'un de la famille risque de vous sidérer momentanément. Ce sera vraiment très rapide, car il s'agit d'un aspect Mercure/Uranus et Mercure sera déjà ailleurs demain.

Gémeaux

2ème décan, né entre le 31 mai et le 10 juin, un rapide aspect de Mercure va décupler votre humour et votre sens de la répartie. Vous aurez les rieurs de votre côté. Du coup, vous serez content de vous et vous passerez de bons moments dont vous garderez le souvenir.

Cancer

C'est compliqué pour le 3ème décan, comme je vous l'ai dit hier, mais ça boume pour ceux de juin. Les flèches de Cupidon pourraient bien vous atteindre... Et si vous êtes en couple, vous retrouverez la passion de vos débuts. Célibataire, ayez l'oeil, vous pourriez faire une rencontre.

Lion

Une semaine à toute allure, vous serez dynamique, positif, en compétition avec tout le monde tant vous aurez besoin de gagner, de vous sentir au-dessus des autres. De penser que vous valez mieux qu'eux, en remportant vos combats ou vos paris. Parce que mine de rien, vous êtes joueur.

Vierge

Une bonne semaine pour les natifs d'août, grâce à la présence d'un ou une ami.e cher.e à leur cœur, ou parce qu'ils auront des projets qui leur changeront les idées. Vous aurez besoin de nouveauté, ou d'un renouveau dans votre couple et la vie répondra à vos attentes.

Balance

Le 3ème décan est encore à la peine cette semaine, tout ça à cause d'une opposition de Mars qui rend les relations avec les autres plus compliquées que jamais. Mars est encore en dissonance avec Pluton et vous êtes face à une situation où vous vous sentez impuissant.

Scorpion

Essayez de profiter à fond des influx de Vénus, 1er décan. Elle vous dit d'être en confiance avec vos proches, de ne pas les surveiller et donc de vous détendre. Il est vrai que certains natifs de début novembre sont en vigilance, guettant le moindre signe de désamour...

Sagittaire

En principe pour vous aussi, signe de Feu, c'est une semaine top où tous vos désirs, toutes vos volontés seront respectées, notamment votre besoin d'exister à fond ! Vous pourrez montrer que vous comptez et que vous êtes destiné à vous imposer dans n'importe quel domaine.

Capricorne

Ça continue encore et encore pour ceux nés après le 9 janvier, en revanche pour ceux de décembre, c'est la meilleure période pour faire de chouettes rencontres. Vénus et Uranus seront en phase, surtout après jeudi, et vous pourriez avoir une bonne surprise !

Verseau

La semaine démarre cahin-caha pour ceux de début février, il y a pas mal de stress, mais ça va vite se calmer. Quant au 2ème décan il peut s'attendre à une proposition. Toutefois, il n'y a pas que ça : vous pouvez aussi conclure un accord, ou signer un contrat.

Poissons

Né fin février, début mars, au contraire du Verseau, la semaine démarre en fanfare avec un bon aspect Vénus/Uranus qui peut vous faire sauter de joie. Une joie liée à votre vie affective, ou à votre rôle de parent, un enfant pouvant faire son apparition.