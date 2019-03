L'horoscope du 10 mars 2019

publié le 10/03/2019 à 08:20

Bélier

Profitez de l'instant présent c'est ce dont vous avez envie et ce dont parle la conjoncture. Ne vous agitez pas, ne vous pressez pas, chaque chose en son temps. Ce sera la meilleure manière de vous reposer et de reprendre des forces. Vous pourriez aussi réfléchir à un achat que vous avez prévu de faire, mais il vous est conseillé de le retarder car Mercure est rétrograde jusqu'au 29 et vous ne seriez pas totalement satisfait de votre achat.

Taureau

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Uranus et vous chercherez le moyen de vous débarrasser des contraintes qui pèsent sur vous depuis quelque temps. Il peut s'agir de contraintes professionnelles car Uranus gère votre secteur de carrière, mais il peut aussi s'agir d'une situation déstabilisante en famille, avec des hauts et des bas qui vous fatiguent. Toutefois, le but de cette conjoncture est de vous inciter à être moins possessif et parfois moins matérialiste.

Gémeaux

Vous aviez prévu de faire la grasse matinée ? Hélas, les autres ne l'entendent pas de cette oreille et, rien à faire, vous ne pourrez pas rester tranquille au lit. Il y aura toujours quelqu'un pour vous déranger, venir vous demander quelque chose alors que vous étiez sur le point de vous rendormir... Il se peut aussi que vous ayez passé une mauvaise nuit, peut-être parce que vous avez trop mangé hier et que la digestion a été difficile : ça se répercute automatiquement sur le sommeil.

Cancer

Un bon dimanche vous est promis qu'il soit amical ou rempli de projets. Une agréable réunion, parfois imprévue, sera parmi vos choix (1er décan surtout). Vous pouvez autant être invité à la dernière minute par des amis, qu'être vous-même l'organisateur d'un déjeuner ou d'un apéritif avec des voisins et amis. Encore une fois, seuls ceux qui sont nés autour du 11 juillet sont plongés dans d'importantes réflexions et profiteront moins des bons moments prévus pour ce dimanche.

Lion

2e décan, né après le 2 août, Vénus s'oppose à vous jusqu'au 18 mars, une agréable conjoncture, propice aux réconciliations, aux rencontres, à l'harmonie générale. Bien sûr, cela dépend beaucoup de votre thème natal et de ce qu'y faisait Vénus, mais c'est généralement une bonne conjoncture qui vous incite à être plus doux, plus ouvert à l'autre et plus attentif à ses besoins. Vos besoins à vous étant que le calme règne dans votre couple ou autour de vous.

Vierge

Ça y est le Soleil a dépassé Neptune, vous êtes moins remué intérieurement et il apparaît que vous pourriez avoir l'occasion de vous évader en ce dimanche. Quoi que vous fassiez, ce sera une détente pour vous et vous ne perdrez pas une miette de ces moments de quiétude qui vous sont promis, surtout 1er décan. Il se peut aussi que vous vous passionniez pour un nouveau centre d'intérêt que vous vous êtes découvert il n'y a pas très longtemps, un an tout au plus.

Balance

Né après le 3 octobre, Vénus est votre alliée à présent. Si vous êtes un artiste, un créateur, un artisan, il est possible que votre talent soit reconnu et valorisé. La conjoncture est favorable à tout ce qui touche votre image et au fait de vous faire apprécier d'une clientèle, ou des personnes qui vous entourent. Toutefois, vous pouvez aussi avoir une séquence très agréable avec vos enfants, ou l'un d'entre eux dont vous serez fier parce qu'il/elle a réussi quelque chose.

Scorpion

Vous vous attendiez à mieux, 1er décan, il est possible que vous soyez déçu par une relation dans laquelle vous aviez placé plein d'espoir. Mais ne décidez de rien ! Ce n'est pas le bon moment, d'autant plus que les choses peuvent s'arranger ; ce sera peut-être provisoire, mais il y a encore de bons moments à prendre. D'ailleurs, vous n'êtes pas de ceux qui lâchent prise facilement et cela vaut peut-être le coup de tenir bon, même si la situation est pesante par moments.

Sagittaire

Vous êtes un signe qui a besoin d'être sans cesse en mouvement, mais il faudrait quand même vous reposer un peu, au moins faire une petite sieste réparatrice. Ce dimanche, essayez de ne rien vous imposer et de compter sur vos proches pour les tâches habituelles ; votre énergie n'est pas illimitée, vous devez l'économiser pour d'importants travaux, surtout si vous êtes du 1er et du 3e décan. 2e décan, Mars vous dynamise, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous reposer.

Capricorne

La conjoncture est souriante et valorisante, vous ne passerez pas la journée sans recevoir un compliments, agréable à entendre même s'il vient de vos enfants. Quoi que vous en pensiez, il est nécessaire à votre bien-être de savoir recevoir les compliments, or ce n'est pas votre fort. D'ailleurs vous doutez souvent des intentions de ceux qui vous complimentent, vous vous demandez s'ils n'attendent pas quelque chose de vous en retour !

Verseau

2e décan, à votre tour de recevoir la conjonction de Vénus, a priori une très bonne configuration tant pour vos amours que pour vos petits plaisirs personnels. Vous aurez l'impression d'être plus séduisant, mieux accueilli par les autres et aimé pour ce que vous êtes et non pour votre image. Il n'est pas exclu qu'il y ait un peu de ramdam la semaine prochaine car Vénus formera une dissonance avec Mars et il pourrait y avoir un désaccord avec votre conjoint ou avec un/e ami/e.

Poissons

Un doux et tendre dimanche avec un agréable petit imprévu à la clé pour ceux du 1er décan. Une visite ou un coup de téléphone que vous n'attendiez pas. Mais vous pouvez aussi beaucoup penser à de nouvelles relations que vous êtes en train de vous faire à travers votre voisinage ou au boulot et vous sentez qu'elles peuvent - et vont - faire évoluer votre vie dans le bon sens. Une liaison pourrait même vous mettre un peu la tête à l'envers... mais tout est bon à prendre !