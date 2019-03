L'horoscope du 11 mars 2019

publié le 11/03/2019 à 05:42

Bélier

Une bonne semaine pour le 2e décan notamment car vous allez pouvoir faire des projets, seul ou à deux, ou voir l'un de vos espoirs se concrétiser sans problème. En outre, l'amitié et l'entraide seront au premier plan, surtout mercredi, alors soyez présent si on a besoin de vous et demandez si vous sentez qu'il vous faut de l'aide. Un petit hic pour ces mêmes natifs, surtout nés entre le 6 et le 13 avril, Mars vous invite à prendre votre temps et à bannir toute impatience.

Taureau

C'est un temps fort pour ceux du 2e décan nés après le 7 mai ; Mars est conjointe à votre Soleil ces jours-ci : les uns seront trop têtus, les autres seront proactifs. Toutefois, d'autres interprétations sont possibles : un virus qui traîne et qui vous trouve à son goût, une prise de risque, ou encore une impatience qui ne vous ressemble pas et le mauvais caractère qui va avec. Rassurez-vous, il n'y en a que pour deux ou trois jours chacun.

Gémeaux

3e décan, la dissonance du Soleil et de Jupiter risque de provoquer une situation injuste, on vous fera un reproche que vous trouverez totalement inapproprié. Essayez de ne pas trop vous justifier afin de ne pas avoir l'air coupable ; donnez simplement des preuves de votre bonne foi, n'argumentez pas : Mercure (la parole) est rétrograde et cela ne ferait qu'empirer les choses, surtout jeudi et vendredi où Mercure sera elle aussi en dissonance avec Jupiter.

Cancer

C'est un climat de progression pour le 3e décan, quelque chose de bien se prépare sur le plan professionnel : vous pouvez espérer que des portes s'ouvrent enfin. C'est dans l'air et c'est une ambiance qui sera valable toute la semaine, pourvu que vous soyez né après le 13 juillet. Maintenant, la fin du 2e décan (né les 10, 11, 12 juillet) reçoit encore l'opposition de Saturne mais vous êtes soutenu par Mars et par des projets (ou un ami) qui vous incitent à ne pas remâcher vos problèmes.

Lion

Le 2e décan choyé jusqu'à présent par Vénus et donc par son ou sa chéri/e, pourrait voir la situation se dégrader un peu à cause d'une jalousie parfois excessive. Vous n'êtes pas aussi jaloux que le Scorpion ou le Taureau mais presque, surtout quand Mars se trouve en Taureau et c'est le cas en ce moment, pour ceux du 2e décan nés après le 9 août. Si vous le pouvez, gardez vos remarques pour vous, évitez d'accuser l'autre de choses qu'il/elle n'a probablement pas commises.

Vierge

C'est très chaud pour le 3e décan. Né après le 13 septembre, le Soleil, Mercure et Jupiter sont fâchées et il se peut qu'on vous dise des choses très vexantes. On tentera de vous faire sortir de vos gonds (né autour des 16 et 17 septembre en particulier) et il est possible qu'on y arrive. Selon votre thème, cela peut prendre des proportions ou cela peut rester très anecdotique, donc ne vous mettez pas la rate au court-bouillon, d'autant plus que c'est déjà dans l'air...

Balance

3e décan, votre priorité : votre travail et les indélicatesses que certains commettent et qui vous révulsent. Mais il vous est conseillé de ne pas vous en mêler. Cela risquerait de vous retomber dessus ; on sait que vous aimez jouer les justiciers, justement parce que certaines choses vous révoltent, mais franchement ce n'est pas dans votre intérêt. 2e décan, Vénus vous verra content de vous cette semaine, de votre situation, que ce soit en amour ou dans votre vie professionnelle.

Scorpion

Seuls ceux qui sont nés après le 13 novembre sont gâtés par les astres et encore. Vous avez une cause à défendre et il n'est pas dit qu'on vous écoutera. C'est d'ailleurs la seule chose qui peut vous contrarier car ce que vous avez à dire est important, selon vous, et mérite d'être entendu. Vous trouverez que les gens sont bêtes... Cela dit, ça peut venir d'un proche qui aura le toupet de remettre vos opinions en question, mais vous serez vraiment très sûr de vous !

Sagittaire

Vous êtes au centre d'un petit orage astral 3e décan, mais vous ne vous démonterez pas pour autant ; pourtant ce sont des proches qui seront critiques envers vous ! Mais vous avez un but, un " agenda " et rien ne pourra vous en détourner, surtout au sujet du travail et des conditions dans lesquelles vous effectuez votre travail. Cela dit, cet " orage " peut aller plus loin et ne pas concerner que vous : vous pourriez vous élever contre une nouvelle loi, par exemple.

Capricorne

Une bonne semaine pour vos affaires, natif du 3e décan, un nouveau client peut vous apporter beaucoup, mais vous constaterez qu'il/elle n'est pas facile. Vous aurez affaire à quelqu'un que vous aurez du mal à saisir, à comprendre, mais vous ferez des efforts parce que vous avez besoin de lui/elle. Par ailleurs, né autour des 9, 10 janvier, Saturne est conjointe à votre Soleil ; un must pour les uns (ambitions atteintes), un énorme frein pour les autres.

Verseau

Le 2e décan sera gourmand de tout et dégagera beaucoup de sensualité. Et le 3e décan a de belles chances d'atteindre un de ses objectifs grâce à une aide. On vous soutient, parfois sans que vous vous en rendiez compte, mais cela a l'air efficace. Il y a toutefois en fin de semaine une dissonance entre Soleil/Mercure et Jupiter. On pourrait vous réclamer une somme assez conséquente et si vous ne l'avez pas prévue dans votre budget, ça risque d'être un peu compliqué !

Poissons

Bon anniversaire au 3ème décan : vous recevez aspect remarquable de Jupiter cette semaine et vous pourriez bien atteindre le/#les sommets que vous visez. Ça c'est dans le cas où Jupiter serait positive dans votre thème ; vous pourriez aussi obtenir une promotion ou une mutation souhaitée depuis longtemps. En fait, plusieurs planètes s'intéressant à vous, les possibilités d'évolution sont nombreuses et il n'y a pas de freins, sauf si vous avez été négligent.