L'horoscope du 13 avril

publié le 13/04/2019 à 07:48

Bélier

Un programme très sympa pour ce week-end, vos loisirs et vos plaisirs sont au premier plan et vous serez même peut-être de ceux qui partent en vacances. Il y a en tout cas du mouvement, surtout pour le 1er décan, mais tout le signe pourrait y être sensible. Deux planètes sont encore en Poissons et vous créent un peu de tourment, 3e décan, les choses ne sont pas claires, mais elles seront en harmonie avec vous la semaine prochaine, donc essayez de décrocher ce week-end.

Taureau

La famille, la maison, l'intime sont au programme, vous aurez besoin d'être chez vous, de vous sentir protégé et en sécurité notamment si vous êtes né en avril ! Mais cela peut facilement s'expliquer, en tout cas pour ceux du 1er décan donc, dans la mesure où la dissonance d'Uranus est activée et qu'elle vous pose problème. Votre progression connaît des hauts et des bas et il arrive que la vie ne vous réserve pas que des bonnes surprises ces temps-ci. Mais ça va évoluer, bien sûr.

Gémeaux

Un bon week-end en perspective parce qu'au contraire du Taureau vous aurez besoin de bouger et que vous aurez l'occasion d'effectuer un petit déplacement. Un départ en vacances pour les uns, ou simplement une visite à un proche. D'une manière ou d'une autre vous serez satisfait, sauf 1er décan né fin mai : Mars termine son opposition avec vous, mais est toujours à l'origine de rapports de force ou alors d'un petit souci de santé ; et certains ont un choix difficile à faire.

Cancer

Né en juin, vous êtes en train de vous délivrer, ou vous vous êtes déjà délivré, de contraintes qui pesaient sur vous ; vous avez peut-être changé de travail ? Apparemment, selon votre zodiaque (et sans votre thème natal qui peut pointer un autre domaine), vous étiez dans une situation ou aviez un statut qui ne vous correspondait plus ; vous avez repris votre liberté (né au tout début du signe) et vous allez en profiter pendant de longues années.

Lion

La Lune vous rend visite ce week-end, mais s'affronte à Uranus, ce qui ne va pas plaire à ceux de juillet. Une situation contraignante crée une forte impatience, mais ce n'est pas facile de la changer, les choses ne vont pas dans le sens de votre désir et c'est peut-être vous qui accélérez et freinez à différentes périodes parce que l'avenir vous fait peur : vous n'êtes pas sûr de la manière dont cela va évoluer. En tout cas si c'est votre carrière qui est concernée (1er décan).

Vierge

Né début septembre, quoi qu'il se passe aujourd'hui, vous resterez un simple spectateur ; en revanche, 3e décan, il se peut que l'amour éclaire ce week-end. Si vous êtes en couple, votre chéri/e vous fera de tendres déclarations ou vous montrera clairement ses sentiments et si vous êtes célibataire, il y a des chances pour que vous tombiez sur quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous pourrez, éventuellement " conclure ". Cela pourrait se passer ce soir.

Balance

Vous pouvez prévoir un bon week-end, vous avez d'agréables perspectives, soit dans le domaine amical, soit dans celui des loisirs avec un départ en vacances. Vous serez sûrement dans un contexte différent et aurez vraiment, quoi que vous fassiez, l'impression de vous changer les idées. Soyez ouvert à tout ce qu'on vous propose, même si c'est une proposition de dernière minute, et n'hésitez pas ! Surtout si vous êtes né début octobre, vous avez une belle énergie !

Scorpion

Ceux qui sont nés en octobre sont face à un changement dans leurs rapports avec les autres, indispensable à leur développement personnel et professionnel. En effet, votre attitude passée vous prouve qu'à certains moments vous faites des erreurs qui font qu'on vous rejette ; et si vous ne les avez pas encore identifiées cela devrait bientôt venir car Uranus s'oppose à vous et cela va être activé à présent au moins une fois par semaine.



Sagittaire

Vos valises sont prêtes, vous ne pensez qu'à vous évader et élargir votre horizon. Si vous ne pouvez pas partir, vous trouverez le moyen de vous sentir ailleurs. C'est cet ailleurs qui vous appelle, dont vous ressentez le besoin, comme tout Sagittaire qui se respecte. Si vous voulez être bien dans votre peau, vous devriez vous réserver des journées où vous pourrez vous échapper de votre routine, juste pour satisfaire votre nature vagabonde et aventurière.

Capricorne

La pause tendresse se poursuit pour le 3e décan, malmené par Saturne et Pluton et qui peut être obligé de repartir de zéro. De chaleureux échanges vous éclairent, ils vous montrent que vous pouvez penser autrement et, peut-être, voir la situation comme une possibilité pour vous de renaître. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas tous sensibles à cette conjoncture, cela dépend de votre année de naissance (probablement le début des années 80).

Verseau

Il se peut que vous partiez ce week-end, mais il se peut aussi que vous regardiez les autres partir avec un brin de satisfaction. Auriez-vous besoin d'être seul, surtout 1er décan ? Si vous partez à plusieurs, saurez-vous vous adapter à la promiscuité ? Ce n'est pas sûr : en général vous n'aimez pas ça, vous préférez avoir votre espace personnel, ne pas dépendre des autres. Or c'est ce qui pourrait se passer et cela risque, vous le savez à l'avance, de créer une situation un peu tendue.

Poissons

Le 3e décan a la cote en ce moment, et jusqu'en fin de semaine prochaine. La rencontre Mercure/Vénus dans votre signe est propice à vos amours et à vos affections, qu'elles soient amicales ou filiales. D'ailleurs, vous pourriez partir en vacances sous cette conjoncture et être heureux de vous évader. Mais que vous partiez ou non, vos relations seront au top et il n'est pas exclu que vous fassiez une ou des rencontres et même que ce soit déjà d'actualité.