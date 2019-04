L'horoscope du 6 avril 2019

publié le 06/04/2019 à 07:02

Bélier

D'habitude hyper-actif, vous aurez besoin de vous ressourcer aujourd'hui ; et ne négligez pas vos besoins. Au contraire, écoutez ce que vous dit votre corps. Il est vrai que le Bélier considère souvent son corps comme une machine qui doit fonctionner parfaitement ; mais si vous voulez que cela continue avec l'âge, il faut l'entretenir et répondre à ses demandes. S'il vous dit de vous reposer, il est important, pour la suite, que vous l'écoutiez.

Taureau

Dans votre signe aux alentours de 15h, la Lune se pose sur Uranus, en apparence bien sûr, et si vous êtes du 1er décan ne vous étonnez pas si vous êtes anxieux, voire parfois un peu angoissé. Suivant votre thème natal, il se peut que vous ayez à supporter des changements à la tête de l'entreprise, de nouveaux patrons qui veulent utiliser de nouvelles méthodes, resserrer les coûts évidemment et même peut-être faire un plan de départ. Et vous rejetez tout cela.

Gémeaux

1er décan, Mars est encore chez vous jusqu'au 15 et ce n'est pas une sinécure. Vous êtes plus agressif que d'habitude et c'est sur vos proches que cela retombe. Surtout ce week-end où vous vous sentirez un peu enfermé, le plus souvent en vous-même, et assiégé par des pensées confuses dans lesquelles il faudrait mettre de l'ordre si vous voulez vous sentir mieux. Essayez aussi de vous détendre davantage, vous semblez être un peu stressé.

Cancer

Un charmant week-end pour une grande majorité du signe, il y aura soit une activité nouvelle avec d'amusante perspectives, soit une réunion amicale. Vous pouvez être invité par un membre de votre clan, ou c'est vous qui inviterez chez vous. Encore une fois, seuls ceux qui sont nés autour des 12 et 13 juillet ne sont pas très favorisés par l'opposition de Saturne, laquelle est un frein à tout ce que vous avez entrepris et peut créer des difficultés dans le couple.

Lion

Vous serez préoccupé par votre combat pour un projet qui vous tient à coeur, 1er décan, ou contre des personnes, des dirigeants que vous trouvez incapables. Vous avez un jugement très dur mais réaliste et en même temps vous n'avez pas la possibilité de changer les choses ; il faudrait pouvoir vous unir avec d'autres personnes et acquérir ainsi plus de force. Toutefois, ce que vous vivez avec l'aspect d'Uranus (activé aujourd'hui), vous déstabilise malgré tout.

Vierge

Votre désir sera de profiter un peu des bons côtés de l'existence, 1er décan, mais Mars vous rappellera à vos devoirs de parent ou d'enfant, selon votre âge. Plus que d'autres signes vous êtes scrupuleux et nul besoin de vous rappeler que vous avez des responsabilités, vous en êtes toujours conscient et même parfois trop. Toutefois, ce week-end vous serez partagé car vous " sentirez " que vous avez besoin de décrocher un peu, de prendre de la distance.

Balance

En ce qui vous concerne, Mars est positive et indique que vous développez une belle énergie pour assumer de plus nombreuses tâches ; surtout 1er décan. Vous en disposerez jusqu'au 15 avril et serez également doté d'une volonté sans faille : vous imposerez vos idées sans vous sentir coupable d'agresser vos interlocuteurs, ce qui est un énorme progrès pour certains. Vous " sentirez " d'ailleurs ces changements, ces mutations qui sont en train de se faire en vous.

Scorpion

Né en octobre, vous êtes probablement en train de comprendre que le schéma relationnel sur lequel vous fonctionnez depuis toujours est devenu obsolète. Et si vous ne le reconnaissez pas pour l'instant, vous serez obligé de le faire dans les prochains mois car la question va se poser de manière insistante. L'idéal serait que vous compreniez que vos comportements trop possessifs sont du poison pour votre couple, même si vous avez affaire à quelqu'un de soumis.



Sagittaire

Vénus est en train d'entamer une relation peu agréable avec Neptune, il se pourrait que vous vous sentiez trahi par une personne proche, 2e décan. Mais tout le décan n'est pas concerné, ce sont surtout ceux qui sont nés après le 8 novembre qui vont être sensibles à cette configuration qui va durer quelques jours (jusqu'à vendredi prochain pour certains). Il se peut aussi que vous soyez dans une grande illusion et que vous vous en aperceviez !

Capricorne

Si vous parvenez à lâcher prise et à être moins dans le contrôle, vous passerez un excellent week-end. Vous pourrez vous détendre et profiter du moment présent. Je sais bien que c'est un cliché mais c'est important pour vous car c'est justement ce qui peut vous permettre de décrocher un peu, d'être moins dans le devoir. D'ailleurs, l'harmonie de Lune et Uranus indique que vous êtes dans une période où vous sentez que vous pouvez évoluer vers un allègement général.

Verseau

Ça coince un peu pour ceux de janvier, mais vous avez la parade ! Vous avez compris qu'il faut vous diversifier si vous voulez être vraiment indépendant. Or votre signe a tendance à se focaliser sur une chose : un boulot, un projet, en oubliant qu'en agissant ainsi vous vous enchaînez et que vous finissez par en attendre toujours plus car vous avez besoin d'évoluer. Changez votre fusil d'épaule et allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte.

Poissons

1e décan, Mars vous voit nerveux et un peu trop dispersé mentalement, alors que ceux qui sont nés entre le 6 et le 13 mars pourraient être dans l'illusion, ou la confusion des sentiments. Attention de ne pas tomber dans le piège tendu par celui ou celle que vous venez de rencontrer et qui semble deviner quels sont vos besoins comme par magie. Avant de vous laisser aller à vos sentiments, une période de test d'un minimum de trois mois s'impose.