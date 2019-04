L'horoscope du 8 avril 2019

publié le 08/04/2019 à 05:45

Bélier

Une semaine au top pour ceux qui fêtent leur anniversaire, Jupiter vous traite comme des rois à qui tout est dû. Mais veillez à ne pas prendre la grosse tête. Je vous en ai déjà parlé, souvent les bons aspects de Jupiter sont tellement flatteurs qu'on peut penser qu'on est au-dessus des autres, ou que les autres sont en-dessous, ce qui revient au même. Les mieux servis sont ceux de la fin de la semaine car le bon aspect de Jupiter va s'attarder et rester chanceux.

Taureau

C'est encore une bonne semaine, surtout dans le domaine affectif et si vous êtes des 2e et 3e décan. Tout vous sourit, alors que le 1er décan est sous pression. Si vous êtes du 3e décan, ce sont vos échanges, rendez-vous, démarches qui seront tous prometteurs, et 2e décan, c'est Vénus qui donne plus de valeur aux sentiments qui vous lient à vos amis, ou à un ami en particulier. 1er décan, la vie n'est peut-être plus ce qu'elle était, mais le mieux est de vous adapter.

Gémeaux

Mars sera dans votre 1er décan encore toute la semaine, aussi essayez de maîtriser votre impulsivité et de ne pas réagir au quart de tour en cas de conflit. Laissez passer un peu de temps avant de riposter, ainsi vous n'aurez pas à regretter la façon dont vous aurez réagi. Mais cette même conjoncture est favorable aux démarrages, aussi pourriez-vous commencer un nouveau boulot, ou développer un projet. 1er décan, né après le 26 mai.

Cancer

Tout comme Vénus, Mercure sera toute la semaine en harmonie avec vous. C'est le moment d'exprimer vos idées et opinions, ou de faire une démarche, 3e décan. Quelque chose d'administratif semble-t-il, à moins que vous ne receviez une autorisation, un papier officiel, un document dont vous avez besoin pour voyager (visa, passeport ?). 2e décan, c'est Vénus qui vous gâte jusqu'à vendredi, votre générosité n'aura d'égale que votre capacité à aimer de manière désintéressée.

Lion

C'est la fête pour ceux du 3e décan, bien considérés par le Soleil et par Jupiter. La chance sera dans la boucle, et vous la devrez à votre sens de l'opportunité. Vous ne raterez pas les occasions qui passeront de vous mettre en valeur, vous ou votre travail, surtout si vous êtes un créatif. Mais le 1er décan a aussi un bon atout : Mars. Votre volonté de faire avancer l'un de vos projets est au top et vous saurez rallier certaines compétences autour de ce projet.

Vierge

Cette semaine, il va falloir retrousser vos manches et heureusement vous ne manquerez pas d'énergie pour faire valoir vos droits et les devoirs des autres. Vous serez parfois outré par l'attitude d'un partenaire, surtout si vous êtes du 2e décan et il vous est conseillé de ne pas vous laisser faire. D'ailleurs, Mars arrive bientôt (fin de semaine prochaine) pour vous obliger à prendre une décision concernant ce ou cette partenaire qui ne vous veut pas que du bien.

Balance

Né après le 13 octobre, vous avez la cote : il se peut qu'on vous fasse une proposition dont vous verrez tout de suite les développements possibles. Une offre de partenariat, un contrat, pourraient être dans la balance et vous n'hésiterez pas longtemps avant de vous décider : en fin de semaine cela devrait être plié, au plus tard lundi prochain. 1er décan, vous, c'est votre volonté et votre désir d'avancer qui seront inébranlables, et cela portera ses fruits.

Scorpion

Si vous travaillez ou si vous cherchez du travail, c'est une bonne semaine. Les uns seront félicités pour leurs compétences, les autres trouveront un boulot. Cela concerne surtout, en principe, le 3e décan car la conjoncture Bélier (qui occupe votre secteur du travail) se trouve valorisée par Jupiter. Vous auriez un petit coup de pouce du destin que ça ne serait pas étonnant. Il se peut aussi, Jupiter occupant votre secteur d'argent, que votre travail rapporte plus.



Sagittaire

Pour vous aussi, c'est le 3e décan qui a les meilleures chances cette semaine, Jupiter étant chez vous et éclairée par le Soleil. Faites feu de tout bois, des opportunités vont se présenter ou se sont déjà présentées et vous en êtes très content car elles vous permettent de vous développer, de vous agrandir ou d'agrandir la famille (un mariage ?). 1er décan, vous aurez affaire à un/e partenaire de mauvaise humeur, de mauvaise foi (né après le 27 novembre.

Capricorne

Un début de semaine chargé pour ceux de décembre. On vous sollicitera beaucoup et vous vous demanderez s'il vous est possible d'être dans les temps. Car vous ne direz pas non au travail qui se présente, sinon vous ne seriez pas Capricorne ! Les mieux servis sont ceux du 2e décan, avec une harmonie Vénus/Neptune qui abolit les limites et leur permet de donner/recevoir plus d'affection de leur entourage proche. Vous trouverez qu'ils sont "gentils".

Verseau

Le 3e décan est en pleine ascension, les portes s'ouvrent tout grand, surtout pour ceux qui sont nés autour du 13 février ou qui sont ascendant Verseau. Et si vous avez de la chance, ce n'est rien en comparaison des chances qui seront les vôtres grâce à Jupiter en 2021 ; je sais, cela vous paraît loin, mais ce qui fait la réussite ne se construit pas du jour au lendemain, cela se prépare longtemps à l'avance et c'est peut-être ce que vous faites en ce moment qui vous portera en 2021.

Poissons

Bonne semaine pour le 3e décan, surtout dans le domaine des échanges ; vos rendez-vous vous apporteront ce que vous en attendez, allez-y en confiance. Vous avez de beaux atouts dans votre manche, utilisez-les sans vous demander si cela va plaire ou pas. 2e décan, la conjonction de Vénus et Neptune pourrait vous faire croire en une illusion que vous cherchez à entretenir pour l'instant, surtout si vous êtes né autour du 8 mars.