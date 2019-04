L'horoscope du 9 avril 2019

publié le 09/04/2019 à 06:15

Bélier

Vous serez pétillant, drôle, à la fois superficiel et grave, bref vous serez séduisant et recevrez mille petits messages sympathiques si c'est votre anniversaire. Et même si ça ne l'est pas, d'ailleurs. Le échanges seront en vedette, Mercure domine, mais attention à rester bien clair dans vos propos et à ne pas dénigrer certaines personnes juste pour faire rire ceux qui vous entourent. Né autour des 26, 27 mars, apparemment vous serez très sollicité pour divers travaux.

Taureau

Vos affaires d'argent seront au centre de vos préoccupations et plus vous y penserez, plus vous vous ferez du souci mais bien inutilement 1er décan. Certes, il faut peut-être réclamer une somme, mettre le poing sur la table, ou répondre à une demande : un proche veut peut-être vous emprunter une petite somme, et ce sera aussi une préoccupation sauf si vous avez de l'argent devant vous, bien sûr. Un achat inévitable peut aussi faire partie de vos contrariétés.

Gémeaux

Chez vous, la Lune accentue votre côté primesautier, spontané et drôle. 1er décan, sa dissonance avec Mars risque de faire de votre humour une arme tranchante, et bien entendu cela ne manquera pas de blesser quelqu'un ; mais ce sera peut-être involontaire de votre part. Dans la soirée, la Lune sera en dissonance avec Vénus et vous manquerez d'assurance ; vous ne serez pas sûr de plaire, ou vous inquiéterez des sentiments de l'autre que vous trouverez bizarre et pot de colle.

Cancer

Pourquoi vous en vouloir d'avoir été trop gentil encore une fois avec l'un de vos proches ? S'il/elle n'en fait qu'à sa tête, dites-vous que c'est son problème ! Évidemment, vous ne pouvez pas réagir par l'indifférence s'il s'agit de l'un de vos ados, au contraire. Mais lui faire la leçon n'est pas non plus la solution... En revanche, lui expliquer calmement ce qu'il vous fait ressentir, pourrait le ou la faire réfléchir. Mais c'est vraiment du domaine de l'hypothèse...

Lion

Enthousiaste, mais impatient, vous traverserez cette journée à très vive allure, ce qui ne vous empêchera pas de vous faire quelques alliés au passage. Des alliés professionnels, ou carrément des admirateurs si vous êtes du 3e décan ; vous êtes dans une période où vos talents, quels qu'ils soient, sont mis en avant et loués par ceux qui vous entourent. Leur intérêt pour vous et pour vos travaux (artistiques ou non) semble être décuplé en ce moment.

Vierge

Né en août, la dissonance Lune/Mars de ce matin risque de vous mettre en colère contre l'un de vos proches dont vous supporterez mal la désinvolture. Vous détestez qu'on prenne les choses à la légère, ou qu'on bâcle un travail, une obligation... Mais vous passerez rapidement à autres chose car ce n'est pas bon pour vous de rester sur une colère ; ça ne fait du mal qu'à vous, l'autre s'en fiche totalement alors tournez vite la page.

Balance

Un bon début de semaine, vous vous apprêtez peut-être à prendre des vacances et rien que le fait de les préparer dans votre tête vous fait vous sentir en vacances. Vous êtes déjà en train de faire votre valise mentalement, peut-être même de noter ce que vous ne devez pas oublier, bref c'est comme si vous étiez sur le point de partir. Une parenthèse très agréable, même si vous ne partez pas : quelque chose vous permettra à vous évader agréablement de votre quotidien.

Scorpion

Les négociations et transactions en tout genre sont au premier plan de ce mardi. Vous serez très habile et obtiendrez ce que vous voulez, surtout 2e décan. Vous bénéficiez en effet d'une harmonie de Vénus et Neptune, conjointes en Poissons, ce qui décuple leurs influx, positifs pour votre signe. Il n'est pas exclu que vous ayez aussi un moment fort sur le plan amoureux, un moment de fusion intense avec l'être aimé et d'amour inconditionnel (né vers le 10 novembre).



Sagittaire

Vénus et Neptune ne sont pas en phase avec vous, alors ne prenez pas vos désirs pour une réalité, 2e décan né après le 7 décembre, vous seriez très déçu. Déjà que vous avez probablement déchanté à propose d'une personne que vous avez longtemps admirée et jamais critiquée... ou que vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez nourri une illusion. 1er décan, un rapport de force pourrait être au programme, adoptez un compromis si possible.

Capricorne

Vous aurez l'impression d'être débordé, d'en faire plus que d'habitude, et ce sera probablement la réalité. Mais une réalité un peu augmentée tout de même ! Il est rare qu'un Capricorne se laisse dépasser et votre sens de l'organisation dans le travail fait partie des qualités que l'on vous reconnaît. Peut-être que vous aurez à gérer des tâches très différentes les unes des autres et que cela vous donnera l'impression de vous disperser à droite et à gauche.

Verseau

Né en janvier, vous utiliserez toute l'énergie que vous avez en vous pour convaincre un interlocuteur que vous avez raison, que votre idée est la bonne. Et il semble que vous y parviendrez, probablement lors d'un rendez-vous professionnel ou avec votre banquier. Maintenant, s'il est question d'amour, ce sera un peu moins facile parce que vous aurez face à vous quelqu'un qui fuira le dialogue et vous obligera à lui courir après pour vous faire entendre.

Poissons

Vénus et Neptune se retrouvent dans votre signe, 2e décan né après le 6 mars, une configuration troublante, qui peut vous voir ébloui par l'amour qu'on vous porte. Disons que c'est dans le meilleur des cas, parce que cette configuration peut aussi être très décevante et créer une belle désillusion ; tout dépend de votre thème de naissance. Certains peuvent aussi être dans une relation où l'autre a tout pouvoir et agit un peu comme un tyran ; il faudrait lui poser des limites...