L'horoscope du 4 avril 2019

04/04/2019

Bélier

Ça va barder ! Avec la Lune dans votre signe, vous serez plus émotif et réactif que les autres jours et personne n'aura intérêt à vous refuser quoi que ce soit ! Cette hyper-sensibilité ne durera pas, vous avez peut-être été énervé par quelqu'un, ou par un événement et sans vous en rendre compte, cela a un impact sur vous. Mais il semble que tout aura un impact sur vous aujourd'hui et si vous ne prenez pas un peu de distance, vous réagirez à tout de manière un peu excessive.

Taureau

Est-ce à vous que vous en voulez ou à quelqu'un d'autre ? En tout cas, vous aurez tendance à ruminer aujourd'hui et communiquer avec vous sera compliqué. Vous aurez l'air fermé, occupé ailleurs et même parfois indifférent. En réalité, il y a une histoire de jalousie derrière ça, on a peut-être fait exprès de vous rendre jaloux. Toutefois, certains pourraient se sentir patraques à la suite d'une petite indigestion par exemple, ou à cause d'un mal de gorge.

Gémeaux

Essayez de mettre de l'ordre dans vos idées, surtout dans ce que vous voulez dire, parce que ça va se bousculer dans votre tête et vous ne serez pas très clair. Vous aurez plein de choses à dire et couperez la parole aux autres, probablement par peur que ce que vous voulez dire vous échappe. Mais vous donnerez l'impression d'être nerveux, instable, et vous avez intérêt à vous pondérer, à attendre que l'autre ait fini de parler. Et surtout, lisez vos messages jusqu'au bout !

Cancer

A la baguette ! Ceux qui travaillent avec vous ne devront pas prendre de libertés : tout devra passer par vous, sinon vous montrerez un vif mécontentement. Ce côté un peu autoritaire et directif fait partie de votre personnalité et s'exprime tout le temps chez les uns, et de manière aléatoire chez les autres : cela dépend des situations. Vous aurez tendance aussi à juger les autres un peu sévèrement, ou à ne pas être très tendre avec vous-même !

Lion

Vous serez parmi les mieux servis, tout simplement parce que vous serez positif et ne verrez que le bon côté des autres. Votre optimisme sera communicatif, aussi n'hésitez pas à l'afficher, même s'il est parfois un peu " sur-joué ". Ça fait du bien quand même d'entendre des propos positifs, c'est encourageant pour ceux qui vous entourent et qui ont peut-être besoin d'une bonne dose de votre optimisme. Les natifs de juillet et ceux du 3e décan le recevront encore plus que les autres.

Vierge

Il semble que vous avez un petit obstacle sur votre route, si vous êtes du mois d'août. On vous refuse quelque chose ou on vous demande de faire un choix. De plus, pour certains il se peut qu'une fois encore on vous donne plus de travail et que vous vous demandiez si vous allez y arriver. Mais faites-vous confiance, plus vous douterez, plus cela vous ralentira. Né autour des 2, 3, 4 septembre, il est possible qu'on vous fasse une proposition, ou que vous concluiez un accord.

Balance

Vos relations avec les autres risquent d'être un peu orageuses aujourd'hui, juste parce que vous ne vous laisserez pas faire. Vous répondrez du tac au tac. Non mais ! Vous avez la niaque grâce à la présence de Mars en Gémeaux et cela vous permet d'aller au-delà de ce qui vous freine habituellement, surtout si vous êtes né en septembre. Mais chaque Balance à son tour aura droit aux aspects dynamiques de Mars. En ce moment, c'est le 1er décan qui est concerné.

Scorpion

Vous aurez un peu trop le souci du détail et vous prendrez la tête sur tout, mais bon, le perfectionnisme peut autant être une qualité qu'un défaut, non ? Un défaut quand il dépasse les limites et oblige à tout vérifier plus d'une fois. Une qualité quand, justement, on ne laisse pas passer des détails qui pourraient être importants. Il se peut aussi que l'un de vos collègues vous agace ou que vous soyez en rivalité avec lui/elle, ce qui vous stimulera plus qu'autre chose !



Sagittaire

Vous ferez usage de vos armes de séduction si vous êtes de novembre, mais évitez de trop en faire car il semble que cela dérangera ceux à qui vous vous adresserez. Bizarrement, ils pourraient se sentir agressés, alors que ce n'est pas ce que vous voulez, bien sûr. Toutefois, il est aussi possible qu'on tente de vous séduire et que vous vous sentiez un peu harcelé car la façon de faire manquera de tact et de délicatesse.

Capricorne

Vous exigerez beaucoup de vous-même par crainte du jugement d'autrui. C'est généralement le point faible du Capricorne, ce qu'on pourrait penser de lui. Plus que d'autres, vous êtes sensible à l'opinion des autres, alors que vous n'avez pas toujours une bonne opinion de vous-même ; c'est justement ce qui fait que vous accordez tant d'importance à l'image qu'on a de vous. Et si vous essayiez de ne pas vous en préoccuper autant ? Vous vous sentiriez plus libre...

Verseau

Vous êtes au top, en tout cas côté énergie et volonté de multiplier vos activités. Il faudrait trouver le moyen de faire parler de vous et de ce que vous produisez. Jusqu'à présent, la planète de la communication n'était pas très positive et il faudra encore attendre la semaine prochaine, voire celle d'après pour qu'il soit plus facile pour vous de communiquer sans tomber sur des gens qui font des promesses qu'ils ne tiendront pas...

Poissons

Ne vous précipitez pas sur le chocolat, sur les jolies choses ou sur ceux que vous aimez ; vous serez un peu trop gourmand aujourd'hui et ça peut énerver ! C'est la Lune en Bélier qui peut vous inciter à vouloir tout instantanément, sans réfléchir au fait que les autres ne sont peut-être pas sur la même longueur d'ondes que vous. Prenez le temps, si vous avez une pulsion (dans quelque domaine que ce soit) de réfléchir à la suite des événements, à ce que cela peut produire.