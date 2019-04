L'horoscope du 7 avril 2019

publié le 07/04/2019 à 07:01

Bélier

Vénus entame une dissonance avec Neptune, vous serez ennuyé parce que vous n'aurez pas, aujourd'hui, votre forme habituelle. Il faut juste vous reposer. C'était déjà l'ambiance hier, et cela continue : la conjoncture vous demande d'être moins dans l'activité et plus dans la paresse, le laisser-aller. Sauf si vous êtes né autour des 25, 26 mars : un bon aspect de votre planète maîtresse, Mars, indique que vous tenez bien le coup, mais parce que vous avez les nerfs solides !

Taureau

Un jolie conjoncture pour ce dimanche, qui vous voit fondre d'amour 2e décan, probablement pour votre chéri, mais aussi pour vos enfants si vous en avez. Disons qu'une harmonie entre la Lune, dans votre signe, et Neptune vous donnera envie d'aimer tout le monde sans distinction. Vous pouvez également éprouver une forte compassion pour certaines personnes, avec l'envie de voler à leur secours en étant présent ou en aidant financièrement.

Gémeaux

Mercure vous parle jusqu'au 17 avril si vous êtes du 3e décan. Une question de boulot ou de communication avec un collègue vous mettra sur les nerfs. Mais comme la planète sera rapide, vous ne ressentirez cet aspect qu'un jour ou deux maximum. Aujourd'hui ce sont ceux qui sont nés autour des 11, 12 juin qui sont concernés maisl il s'agira d'un proche. Il se peut aussi que vous ayez un important rendez-vous à prendre ou à gérer et vous y penserez avec un peu d'anxiété.

Cancer

De très beaux aspects se préparent, celui de Vénus et Neptune par exemple aura pour effet de vous donner envie d'aimer de manière inconditionnelle, 2e décan. Cela dit, ce n'est pas nouveau car Neptune est une planète très lente, qui s'intéresse surtout aux natifs des 9, 10, 11 juillet en ce moment. Et si elle reste si longtemps, c'est que vous avez quelque chose à en apprendre, une autre facette de l'amour probablement, plus généreuse et désintéressée.

Lion

Vous aurez les mêmes préoccupations qu'hier, 3e décan, sauf que vous n'aurez pas les idées très claires sur la question, et la semaine prochaine non plus. C'est en tout cas ce que nous indique la présence de Mercure en Poissons et qui est lente parce qu'elle sort d'une rétrogradation : elle a donc plus de poids et de pouvoir que d'habitude. Des questions concernant les finances du couple ou de votre boîte feront aussi partie de ce qui peut vous préoccuper.

Vierge

Vénus a la vedette aujourd'hui et si vous êtes du 2e décan né après le 8 septembre, il faudra gérer un ou une partenaire qui semble être trop dépendant de vous. Quelqu'un que vous avez eu envie d'aider au départ, de " soigner " et vous prenez conscience ces jours-ci de l'impossibilité d'aider quelqu'un qui ne veut pas, au fond, être aidé. Surtout ne pensez pas en termes d'échec, mais plutôt en termes de mauvais choix, probablement répétitifs.

Balance

Ça continue à être très dynamique pour le 1er décan, en revanche ceux du 2e ont du mal avec une personne proche dont ils doivent peut-être prendre soin. Et il semble que ça ne soit pas facile, cette personne étant mal dans sa peau, ou en perte de repères. De toute façon, dites-vous bien que vous faites le maximum, vous ne pouvez pas faire plus et mieux, donc oubliez toute forme de culpabilité. Vous ne manquez en aucun cas à vos devoirs.

Scorpion

Pour vous, 2e décan, Vénus a les yeux de Chimène aujourd'hui : laissez vos sentiments s'exprimer, même si vous croyez, à tort, que c'est un aveu de faiblesse. Je pense que ce serait plutôt le contraire ! Les Scorpion qui savent assumer leurs sentiments sont plus forts que les autres, justement parce qu'ils assument ce qu'ils ressentent. 3e décan né autour du 13 novembre, un bon contact aujourd'hui, soit par message, soit parce que vous aurez un rendez-vous.



Sagittaire

Le 1er et le 3e décan auront tendance à s'énerver un peu trop vite, le 1er parce que leur conjoint est de mauvaise humeur, le 3e parce qu'un déplacement les ennuie. Et que dire pour le 2e, surtout né après le 8 décembre, qui commence à sentir la dissonance entre Vénus et Neptune et se met à douter de sa relation amoureuse, ou avec quelqu'un de proche. Né autour du 10, il se pourrait que vous vous posiez des questions sur l'avenir de cette relations.

Capricorne

Vénus est vraiment très positive pour vous, 2e décan, son association avec Neptune montre à quel point vous vous êtes plus ouvert avec votre entourage. Avant, vous étiez distant, moins facilement attendri. Maintenant, vous sentez que vous êtes en phase avec certains de vos proches (cela inclut les enfants, les petits-enfants) et que ce que vous faites pour eux est important : vous avez un rôle à jouer et vous le faites parfaitement (né autour du 8 janvier en ce moment).

Verseau

2e décan, né après le 2 février, vous avez appris quelque chose de très important : à ne pas demander aux autres de prendre soin de vous. Vous le faites vous-même et comme chacun sait : on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Certes, comme tout le monde vous avez besoin de vous sentir aimé et ça, ça dépend des autres. Mais peut-être avez-vous déjà beaucoup d'amour autour de vous et que le besoin de tomber amoureux n'est pas si fort que ça.

Poissons

Dans votre signe, Vénus rejoint Neptune et autant vous pouvez être sur un petit nuage grâce à l'amour, autant vous pouvez avoir été déçu par quelqu'un. Difficile de savoir de quel côté ça penche sans votre thème natal, mais cela fait longtemps que je vous parle des influx de Neptune, accentués dans les prochains jours par Vénus. Cela peut donc correspondre à un amour naissant, comme cela peut signifier que vous avez fait un mauvais choix et que vous êtes embourbé dans votre situation.