L'horoscope du 5 avril 2019

publié le 05/04/2019 à 05:57

Bélier

Une nouvelle Lune pleine de promesses si vous êtes né aujourd'hui, et des promesses qui vont se concrétiser cet été ou à la rentrée. Vous êtes verni ! Et c'est parce que Jupiter, la planète de chance, qui s'occupe actuellement du 3e décan (un peu moins verni à cause des freins saturniens), donc Jupiter va reculer et stationner en regard de cette nouvelle Lune. Les occasions de vous " envoler " vont se multiplier, mais plus ou moins selon votre thème.

Taureau

Elle peut avoir un côté un peu magique cette nouvelle Lune, dans la mesure où vous allez très rapidement trouver une solution à un problème financier. Cela concerne le 2e décan, qui est en relation avec cette NL, et qui semble patauger dans quelque chose qui n'est pas aussi ennuyeux que vous pouvez l'imaginer. Simplement, en période Bélier, vous accordez soudain plus d'attention à des détails et ils deviennent des montagnes infranchissables.

Gémeaux

2e décan, la chance semble s'inviter dans votre vie ; vous profitez d'une nouvelle Lune qui donne un coup de fouet à tout ce que vous entreprenez de nouveau. Que ce soit un projet personnel ou professionnel, en tout cas, vous avez de grandes chances de le voir se développer. Mais attention à ne pas voir trop grand et à tout ce qui pourrait passer pour de l'utopie ; n'oubliez pas que Neptune n'est pas loin et que c'est la maîtresse des grandes illusions.

Cancer

Si votre carrière a stagné, 2e décan, c'est normal Saturne s'opposait à vous. Mais la conjoncture évolue et la nouvelle Lune va vous voir évoluer dans votre job. Un nouveau travail, ou une progression de vos activités actuelles ? Tout est possible, on peut même vous confier un poste à responsabilités et vous avez tout intérêt à vous y montrer, non pas autoritaire, mais humain ! C'est-à-dire à privilégier les meilleures ressources de chacun et non à leur imposer vos process à vous.

Lion

Vous n'avez pas gagné le gros lot, mais presque ! Cette nouvelle Lune est riche en opportunités, qui donneront leur plein rendement cet été ou à la rentrée. Des portes s'ouvrent mais vous le savez bien, rien n'est instantané ! Bien que, sous l'égide du Bélier, vous avez envie de tout et tout de suite. Mais quelque chose en vous, une forme de doute, vous freine un peu et c'est une bonne chose. Vous devez d'abord faire vos preuves, peut-être, montrer ce dont vous êtes capable.

Vierge

Voilà une bonne nouvelle Lune qui va stimuler en vous un esprit de compétition qui est parfois absent, ou que vous n'aimez pas utiliser par peur de déplaire. Mais, en la circonstance, vous gagnerez à accepter qu'il y ait une rivalité, ou même un conflit : ce sera un puissant stimulant pour parvenir à vos fins (2e décan). Votre objectif étant de changer dans le domaine relationnel, de ne plus être soumis à des codes ou même à une personne qui tire sa force de vos faiblesses.

Balance

La nouvelle Lune vous fait face et oppose votre volonté, vos désirs et votre vision du monde des affaires à celle des autres. Pas de doute, il faut vous imposer. Vous allez y gagner, peut-être pas tout de suite, mais les idées que vous êtes en train de développer sous l'influence de Neptune sont des idées qui peuvent valoir de l'or. Vous m'en donnerez des nouvelles cet été ou à la rentrée ; vous verrez alors vos activités prendre un essor que vous n'osez même pas espérer (chacun à son niveau).

Scorpion

Il peut y avoir un conflit au programme de cette nouvelle Lune, mais ce n'est pas nouveau. Évitez, si possible, de pousser les autres dans leurs retranchements. Si conflit il y a, c'est à propos de votre rémunération en comparaison de celle de l'un de vos collègues (par exemple) ; à moins qu'on ne veuille tailler dans votre budget, mais vous êtes habile, c'est le moins qu'on puisse dire, et certains trouveront le moyen de retourner la situation à leur avantage.



Sagittaire

En ce qui vous concerne, la nouvelle Lune est très valorisante et vous attire l'admiration de ceux qui vous entourent. Et encore, ils n'ont rien vu ! C'est-à-dire que d'ici quelque temps, cet été et à la rentrée, vous allez donner la pleine mesure de vos talents dans le domaine dans lequel vous exercez. Ou peut-être que vous allez disposer d'un formidable facteur chance (2e décan), mais attention à ne pas tout gâcher en voulant le beurre et l'argent du beurre.

Capricorne

Une nouvelle Lune un peu trop portée sur les émotions à votre goût. Mais vous ne pourrez pas les éviter et je dirais même qu'il ne faut surtout pas les éviter. Toute émotion se doit d'être accueillie et tant pis si elle dérange : si vous la refoulez, elle va se transformer en gêne, voire en douleur dans votre corps. Ou alors ce sont vos proches qui feront tout pour que vous ressentiez des émotions à travers eux : ils ne le feront pas exprès, bien sûr, ce sera inconscient.

Verseau

La nouvelle Lune s'adresse au 2e décan, le plus chanceux cette année et confirme la belle progression de l'un de vos projets, ou d'une relation plus qu'amicale. C'est-à-dire, comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, que vous pourriez avoir rencontré quelqu'un qui vous soutient (dans votre travail), qui croit en vous et en votre potentiel. Il peut s'agir d'un mentor pour les plus jeunes, de quelqu'un qui les guide, et d'une bonne alliance professionnelle pour les autres.

Poissons

La nouvelle Lune risque d'accentuer ce dont je vous parlais hier, c'est-à-dire vos besoins, des besoins matériels qui sont comme un puits sans fond, 2e décan. Certes il se peut que vous gagniez bien votre vie en comparaison avec d'autres, mais aussi vite l'argent est rentré, aussi vite il sort. Sauf si vous êtes ascendant Taureau ou Vierge, dans ces cas vous avez le sens de l'économie qui manque le plus souvent au vrai Poissons. Ne succombez pas à des dépenses impulsives aujourd'hui.