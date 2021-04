L'horoscope du 13 avril 2021

publié le 13/04/2021 à 05:30

Bélier

Les derniers jours de Vénus dans votre signe ne sont pas glorieux, elle est en dissonance avec Pluton et si vous êtes né après le 15 avril, cet aspect est symbole de souffrance, de jalousie, de tourments de toute sorte. Vous pouvez aussi vous en vouloir à vous-même et vous maltraiter... Ce qui serait dommage car vous êtes plus victime que coupable. A moins que vous ne vous soyez "tiré une balle dans le pied" comme on dit de quelqu’un qui agit contre ses intérêts.

Taureau

Dans votre signe, la Lune rencontre Uranus et active la dissonance de Saturne. Né début mai, vous êtes loin de la stabilité et de la tranquillité dont tout Taureau rêve. Mais dites-vous que justement, votre caractère extrêmement stable vit beaucoup plus mal que les autres les changements que la vie vous impose et qui sont le plus souvent partagés par tout le monde. A moins qu’il ne se passe un ou des événements très spéciaux et qui n’arrivent que très rarement.

Gémeaux

Vénus étant dominante, mais pas en bon état, il vous est conseillé de rester réservé aujourd’hui, de ne rien demander à qui que ce soit et ainsi vous ne serez pas déçu. Parce que sous cette conjoncture, les autres peuvent vous décevoir. Mais attention, rien de très grave (Mars et Neptune ne sont plus actives), il est question d’une planète légère, donc ce sera éventuellement une petite déception : quelqu’un dont vous voulez attirer l’attention et qui ne vous regarde pas, par exemple.

Cancer

Que des bons aspects aujourd’hui et des aspects d’aide si vous êtes né avant le 5 juillet. En revanche, né après le 18 juillet, votre relation avec votre partenaire, affectif ou professionnel, n’est pas facile en ce moment. On peut même dire qu’elle vous crée du tourment parce que l’autre n’est vraiment pas gentil avec vous. Il ou elle vous « pompe » votre énergie, se nourrit de vous et ne vous donne rien en échange. Il/elle ne fait que « prendre ». C’est une relation dont vous devriez sortir.

Lion

Pas facile d’être un Lion du 2ème décan. Vous êtes mal servi par Saturne et Uranus, c’est-à-dire par ce qui vous tire en arrière d’un côté et par ce qui vous pousse en avant de l’autre. Vous n’arrivez peut-être pas à lâcher prise sur quelque chose du passé, qui a été important pour vous, alors que l’avenir vous fait peur parce qu’il contient beaucoup d’inconnu, d’instabilité et que personne n’aime ça. Il se peut aussi qu’on vous impose des contraintes difficiles à accepter.

Vierge

Certains d’entre vous, 2ème décan, sont sur le point de dépasser tout ce qui les a freinés jusqu’à présent, sauf que le contexte général les oblige à ralentir leur progression. Vous êtes totalement prêt à prendre le large, à vous développer, mais Saturne siège dans votre secteur du travail et les consignes en vigueur, les lois même, ne sont pas en votre faveur. Toutefois, on peut aussi se demander si quelqu’un de votre boulot ne vous met pas des bâtons dans les roues.

Balance

Les choses sont très mystérieuses dans votre travail et surtout dans ce qu’il vous rapporte. Un jour l’argent rentre facilement, et l’autre il n’y a plus rien. Ou en tout cas, pas assez ! Cette irrégularité dans vos revenus ne dépend absolument pas de vous (né début octobre surtout) et peut être due à la nature de votre travail, ou au fait que vous êtes indépendant... Mais peut-on dire que les indépendants sont aussi indépendants que ça ? Vous dépendez au contraire de tout un tas de caisses qui vous réclament de l’argent...

Scorpion

Né entre le 1er et le 8 novembre, vous pourriez avoir le sentiment qu’on vous fait volontairement du tort, mais demandez-vous si ce n’est pas une vue de votre esprit. Cela dit, dans le domaine du travail, il est très possible qu’un partenaire ou un collègue fasse tout pour vous tourmenter et vous mettre en porte à faux. Mais votre vie sentimentale peut également être impactée dans certains cas, votre conjoint vous reprochant votre attitude et surtout votre manque de communication.

Sagittaire

C’est une vraie joie de vous rendre au boulot si vous aimez ce que vous faites. Et c’est aussi un cadeau du ciel, soyez-en conscient, tout le monde n’aime pas forcément son travail, surtout quand il est alimentaire. Si vous faites partie de ceux qui aiment ce qu’ils font, considérez-vous comme un peu à part, un peu exceptionnel car ce n’est pas donné à tout le monde. Cependant, né autour des 1er et 2 décembre vous pourriez songer à changer d’emploi, ou à en arrêter un.

Capricorne

Vous avez tout bon si vous êtes né fin décembre et début janvier. Il n’y a pas meilleure conjoncture pour progresser, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Vous vous libérez de quelque chose, d’une contrainte qui vous empêchait d’être totalement vous-même. Il s’agit peut-être du regard de l’autre, qui était très pesant jusqu’à présent. Toutefois, l’arrivée d’un enfant pourrait aussi jouer un rôle dans les changements positifs qui interviennent en ce moment.

Verseau

En général, vous êtes plutôt adepte du changement, surtout quand c’est vous qui le décidez. Le problème en ce moment, natif de début février, c’est que vous n’avez pas le contrôle et que les changements se font sans que vous ayez votre mot à dire. Mais peut-être que c’est quelque chose de positif ? Que vous êtes en train de vous défaire d’une dépendance dont vous n’étiez pas conscient ? Si c’est le cas, vous pouvez être sûr d’avoir de futurs beaux jours devant vous.

Poissons

Né fin février et début mars, une belle conjoncture aujourd’hui. Le processus qui s’est mis en place depuis un an, et qui est un processus d’ouverture sur de nouveaux centres d’intérêt, est activé et vous en profitez davantage. Pour certains, il serait bon que vous acceptiez de faire une formation, quelque chose qui vous permettrait de changer d’activité, d’en avoir une meilleure et qui vous rapporterait davantage. Et ne dites pas que vous n’en êtes pas capable !