L'horoscope du 11 avril 2021

publié le 11/04/2021 à 05:30

Bélier

C'est votre NL, elle occupe votre 3ème décan et si elle parle d'amour, parce que conjointe à Vénus, il s'agit d'un amour impossible car en dissonance avec Pluton. Il semble, si vous êtes né aujourd'hui, que vous êtes dans une impasse affective ou financière et pourtant... Pourtant, Jupiter est également en bon aspect avec cette riche nouvelle Lune et vous avez de l'espoir, un vrai espoir basé sur votre vision de l'avenir et sur votre capacité, jamais démentie, à remonter la pente.

Taureau

Votre secteur 12 est éclairé par la nouvelle Lune et elle vous incite à attendre, à ne pas agir pour l'instant mais à vous préparer à l'action d'ici la fin du mois. Quand les planètes seront dans votre signe, les choses bougeront, mais difficile sans votre thème de savoir si elles bougeront dans le bon sens ou non ! Cela dit, vous préparer c'est une chose, mais croire que ce que vous préparez va servir est une autre chose. Vous n'avez pas toute confiance et l'incertitude règne, 2ème, 3ème décan.

Gémeaux

Pour votre signe, la nouvelle Lune est signe d'espoir, d'anticipation et de fort désir de passer à l'acte. La raison vous recommande cependant de rétropédaler, de ne pas croire en tout ce qu'on vous dit, même s'il y a une part de vérité. La dissonance exacte qui se forme entre Vénus et Pluton semble être privative, à la fois au niveau des plaisirs et du confort matériel. 3ème décan, vous ne gagnez pas assez votre vie pour vous assurer des fins de mois sereines. Et l'amour n'est pas votre priorité !

Cancer

La lunaison occupe le zénith de votre zodiaque si vous êtes du 3ème décan. Elle vous donne des fourmis dans les jambes et accentue votre besoin de faire de l'autorité. C'est-à-dire, professionnellement, de diriger une équipe, de donner des ordres, bref de faire votre boulot si vous êtes de ceux qui dirigent ou qui sont indépendants. Toutefois, la nouvelle Lune est en dissonance avec Pluton et en dépit de votre besoin d'action, vous êtes plus ou moins coincé. Ce n'est pas encore ça.

Lion

La nouvelle Lune éclaire un secteur qui parle d'ouvertures, de développement, mais comme elle est coincée par Pluton, il faut attendre et peut-être se morfondre. Certes, la NL n'est pas seulement en rapport avec la planète des enfers (Pluton crée des impasses), elle est aussi en phase avec Mars et Jupiter. Il y a donc des opportunités, la possibilité de concrétiser vos attentes, mais apparemment (à cause de Pluton) ce n'est probablement pas au moment où vous le désirez ou comme vous le désirez.

Vierge

A malin, malin et demi, vous trouverez une solution pour contourner l'impasse plutonienne et pour faire rentrer de l'argent en dépit de tous les blocages. On dirait même qu'ils vous stimulent parce qu'ils vous obligent à trouver des idées, à faire travailler vos petites cellules grises, et vous aimez ça. La nouvelle Lune occupe en effet un secteur de finances, l'argent que vous produisez étant en question, mais il y a également dans ce secteur une notion de réparation, de dédommagement.

Balance

La nouvelle Lune se trouve face à vous, face à votre 3ème décan et elle peut créer chez vous une grosse colère parce que vous êtes, semble-t-il, face à un mur. C'est la dissonance de la NL et de Vénus avec Pluton qui nous révèle cette situation qui ne vous touche pas tous. Elle peut être personnelle parce que vous ne pouvez pas travailler comme d'habitude, mais elle peut aussi être vécue par tout le monde parce que vous subissez des décisions qui vous donnent l'impression de repartir pour un tour.

Scorpion

Vous serez sensible à la nouvelle Lune et à ses blocages si vous êtes né après le 12 novembre. Il se peut que vous soyez empêché de vous livrer à vos activités habituelles. Soit pour une question de santé personnelle, soit à cause de la crise sanitaire qui semble être toujours là. Mais il est aussi possible qu'une personne que vous aimez ait de grosses difficultés ; il peut s'agir de votre partenaire, comme de l'un de vos enfants. Toute votre énergie sera mobilisée pour l'aider.

Sagittaire

Dommage qu'elle soit diminuée par Pluton car cette nouvelle Lune est belle pour vous, elle pourrait marquer le début d'une entreprise, qui est donc retardé. Et c'est ennuyeux pour vous surtout sur le plan financier (qui est géré en ce moment par Pluton) si vous êtes du 3ème décan. Toutefois, la NL forme d'autres bons aspects et si vous n'avez pas d'espoir de voir les choses se décoincer dans l'immédiat, vous pouvez tout de même vous y préparer car le blocage ne durera pas.

Capricorne

Elle est très personnelle cette nouvelle Lune, elle éclaire tout le signe. Elle parle de votre vie intime, familiale et des problèmes récurrents que vous y rencontrez. Il apparaît, à la lumière justement de cette nouvelle Lune, que vous ne parvenez pas à vous débarrasser d'une situation qui se répète et qui, il faut le dire, vous pourrit un peu la vie. Et elle s'est déjà manifestée dans le passé : toute solution à votre problème est inenvisageable, de quelque côté que vous vous tourniez.

Verseau

Les affaires pourraient reprendre, les propositions ou les sollicitations affluer, s'il n'y avait pas quelque chose dans l'ombre qui vous décourage et vous coupe le souffle. Et pourtant, vous avez de l'énergie (3ème décan surtout), de la volonté, et Jupiter est chez vous pour vous aider à vous développer, tout en formant un bon aspect avec cette nouvelle Lune ainsi qu'avec Mars (le moteur). On peut cependant espérer que Pluton n'aura pas d'influence sur vous et que vous ne serez pas obligé de subir des contraintes.

Poissons

La nouvelle Lune met surtout l'accent sur l'argent dont vous avez besoin là, maintenant. Ça ne peut pas attendre et pourtant, vous serez bien obligé d'attendre. C'est en tout cas ce que dit la dissonance que forme cette NL avec Pluton, planète des impasses et qui représente la négativité. Vous n'arrivez pas à trouver de solution qui vous convienne, en tout cas en ce moment. Mais les choses vont forcément bouger, tout en restant aléatoires. C'est le style de l'année : un jour on fonce, le lendemain on régresse.