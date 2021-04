L'horoscope du 9 avril 2021

publié le 09/04/2021 à 05:30

Bélier

Une agréable fin de semaine, apparemment vous pourrez débrancher et vous ressourcer. Mais en avez-vous vraiment envie ? C'est tout le problème avec votre signe : vous aimez être dans l'action, aller au bout de vos forces, tant que vous ne ressentez pas de fatigue. Et comme vous ne vous fatiguez pas facilement... Toutefois, le corps n'est pas une machine, il lui faut du repos et si vous avez un peu de temps devant vous, profitez-en, faites une sieste par exemple.

Taureau

3e décan, il est possible que vous ayez eu, ou que l'on vous propose d'élargir votre champ d'action dans le domaine professionnel. Le point délicat étant la rémunération qu'on pourrait vous proposer (ou qu'on vous a déjà proposée) et qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Vous voulez bien en faire plus, mais pour gagner plus, ce qui est normal. Cependant, votre employeur n'a pas l'air de l'entendre de cette oreille et, apparemment, vous n'arrivez pas à le convaincre.

Gémeaux

Né après le 11 juin, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin jusqu'au 22 avril, Mars se trouve chez vous et vos interlocuteurs, c'est-à-dire votre entourage proche, personnel ou professionnel, ne sera pas en phase avec vous. C'est peut-être votre conjoint qui sera d'une humeur de dogue pendant quelques jours, ou l'un de vos enfants, voire un collègue... Quoi qu'il en soit, vous devrez les ménager, quitte à prendre sur vous pour ne pas lui reprocher des comportements difficiles à supporter.

Cancer

Les natifs du 3e décan seront en phase avec Neptune aujourd'hui et seront particulièrement ouverts aux idées généreuses, mais qui peuvent avoir un petit côté utopique. Réfléchissez bien avant d'adopter ces idées ou d'en faire la promotion, demandez-vous si elles n'ont pas quelque chose de bizarre... N'oubliez pas que plein de théories du complot sont véhiculées sur les réseaux sociaux et que certains y croient dur comme fer, alors qu'elles sont totalement fausses.

Lion

Neptune occupe votre secteur d'argent, 3e décan en ce moment, et peut autant vous voir gagner nettement plus qu'au contraire vous donner le sentiment que vous vous êtes appauvri. Il est vrai que la crise actuelle peut avoir pour effet que vos affaires marchent moins bien, mais il n'y aurait pas eu de crise, cela aurait été la même chose, dans le positif comme dans le négatif. Quoi qu'il en soit, votre intérêt est de vous poser des limites côté dépenses, quelle que soit votre situation.

Vierge

La dissonance Mars/Neptune est exacte aujourd'hui et demain. Si vous êtes né vers les 13, 14, 15 septembre ne prenez aucune décision, n'acceptez aucune proposition sous cette conjoncture qui est trompeuse : il est très possible que vous fassiez un mauvais choix, qu'on vous induise en erreur. Par ailleurs, dans un autre registre, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui cherche à vous influencer, à vous manipuler, à avoir tout pouvoir sur vous. La meilleure solution : la fuite.

Balance

Comme hier, et à cause des autres, vous aurez du mal à vous concentrer sur ce que vous faites et aurez l'impression de ne pas faire du bon boulot. Toutefois, la dissonance entre Mars et Neptune aidant, vous ne vous en apercevrez pas, mais vous en ferez finalement deux fois plus que d'habitude ; que vous travailliez chez vous ou dans un bureau. Cela dit, il est possible aussi que vous ne soyez pas dans votre assiette : vous aurez mal dormi, pas assez, bref vous ne vous serez pas reposé.

Scorpion

Ne négligez surtout pas votre apparence physique aujourd'hui, elle peut jouer un rôle important, surtout si vous avez un rendez-vous professionnel. Ce sera une marque de respect pour votre ou vos interlocuteurs et cela les influencera favorablement. C'est surtout le 3e décan qui est concerné. Le 2e, marqué par une dissonance de Saturne, vit une situation attristante ou frustrante, et pourrait être de ceux qui se négligent un peu. Même déprimé, prenez davantage soin de vous !

Sagittaire

La conjoncture est encore valorisante pour certains natifs du 3e décan, mais elle l'est moins pour d'autres qui doivent gérer une dissonance entre Mars (face à vous) et Neptune. On dirait que quelqu'un vous a trahi, ou a agi de manière à vous mettre au banc des accusés. Mais il est aussi possible que vous ayez commis une faute et que vous la rejetiez sur quelqu'un d'autre... Cela concerne surtout ceux nés autour du 13 décembre, alors que né après le 16 vous pourriez avoir une opportunité à saisir.

Capricorne

3e décan, né après le 14 janvier surtout, vous avez de la force en ce moment et elle provient apparemment d'une forte volonté de résilience. Une détermination farouche à remonter la pente que la crise a pu vous faire descendre. On ne doute pas que vous allez y arriver, tellement vous y mettrez de l'énergie. Et si vous en manquez par moments, vous ferez appel à des ressources profondes dont vous ignoriez la présence jusqu'à maintenant. Vous vous découvrez des forces supplémentaires.

Verseau

Vous êtes un peu nerveux en ce moment 3e décan, sous tension mais pour de bonnes raisons. Soit des propositions vous tombent de tous les côtés, soit vous avez plus de demandes de la part de votre employeur habituel. En tout cas, vous êtes content, même si vous avez des efforts à fournir, parce que cela va bien vous arranger financièrement. En outre, cela pourrait vous valoir une reconnaissance, quelque chose de positif pour votre image (né après le 11 février surtout).

Poissons

Ceux du 3e décan doivent rester très méfiants au moins jusqu'à vendredi prochain, on ne se conduira pas bien avec vous, ou alors on vous influencera pour que vous preniez une décision que vous n'avez pas envie de prendre. Il y a du faux, du mensonge, voire de la trahison dans l'air. Cela dit, vous pouvez aussi être beaucoup trop rêveur et vous faire des idées à propos d'un job ou d'une relation. Cela peut aussi correspondre, dans certains cas, à une forme de burn-out.