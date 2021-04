L'horoscope du 10 avril 2021

publié le 10/04/2021 à 05:30

Bélier

La Lune passe le week-end dans votre signe, votre besoin d'action sera à son maximum, votre énergie aussi, il vous est conseillé de mouiller la chemise, de la dépenser dans le sport, ou dans toute activité qui nécessitera des efforts ! En effet, si elle s'accumule, vous aurez tendance à vous énerver, à être susceptible et finalement à provoquer des disputes avec vos proches. Cela concerne surtout les natifs de mars, mais pour les autres tout baigne et surtout 3ème décan ; et ce sera encore mieux demain.

Taureau

Un petit round d'observation ce week-end, restez spectateur du monde qui vous entoure, et prenez de la hauteur de manière à ne pas trop en voir les défauts. Vous aurez en effet, malgré vous, l'esprit assez critique et rien n'échappera à votre regard aiguisé. Et surtout pas les défauts des autres, ni ceux du gouvernement ou de la vie actuelle. Mais vous pourriez aussi être un peu moins en forme que d'habitude, juste parce que vous aurez mal dormi ; la nouvelle Lune est en formation !

Gémeaux

Vous avez probablement d'excitants projets pour ce week-end, d'ailleurs ce sont les vacances et vous pourriez éventuellement changer d'air, si c'est possible, vous en avez besoin. Ce serait comme d'ouvrir grand les fenêtres de manière à en renouveler l'air : vous avez besoin de vous sentir " renouvelé " et un changement de lieu vous serait bénéfique. A moins que ce que vous avez prévu avec des amis pour ce samedi ne soit quelque chose de totalement nouveau, qui vous change bien les idées.

Cancer

Vous serez obligé d'être ferme, de faire preuve d'autorité, sinon les enfants et même votre conjoint feront n'importe quoi. Cela vous donnera hélas le mauvais rôle, celui du gendarme qui fait respecter la loi, mais il faudra que vous canalisiez tout le monde. Toutefois, cela correspondra bien à la conjoncture, avec toutes les planètes qui circulent en Bélier et la future nouvelle Lune, vous aurez besoin de faire de l'autorité et de faire régner la loi. Mais n'oubliez pas d'être juste et équitable, ce sera une protection contre ceux qui voudraient se rebeller.

Lion

Un bon week-end en perspective, vous pourrez probablement vous évader réellement ou en pensée. Essayez d'adopter un rythme de vacances si possible, et même si vous ne partez pas, vous devriez pouvoir décrocher de vos problèmes et vous intéresser à des sujets qui justement peuvent vous faire voyager et vous changer les idées. Un bon documentaire, un film, un livre, tout ce qui peut vous empêcher de vous prendre la tête sera comme un baume apaisant.

Vierge

Oui, c'est vrai, tout ne sera pas nickel, vos habitudes seront un peu bousculées, mais inutile de vous mettre la rate au court-bouillon. Essayez de rester zen si possible ; au besoin faites des exercices de relaxation, de manière à ne pas vous énerver sur des détails sans réelle importance. C'est peut-être un départ en vacances qui vous mettra dans cet état : vous aurez peur d'oublier quelque chose, de ne pas avoir fermé le gaz par exemple... Nombreuses sont les Vierge qui ont des petits " tocs ".

Balance

Quatre planète en Bélier feront pencher la balance en faveur des autres et vous aurez tendance à vous oublier. Essayez de penser un peu plus à vous ! Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens parce qu'à la longue, à force de vous oublier, vous vous réveillerez un jour en vous demandant si vous existez vraiment ! Vous aimez vous occuper des autres, c'est un fait acquis, mais il faut que vous parveniez à créer un équilibre entre vos besoins et ceux de vos proches. Aucun ne doit dominer.

Scorpion

2ème décan, vous vous poserez beaucoup de questions ce week-end, vous vous demanderez comment réparer un lien affectif qui semble être très fragilisé. Né autour des 4, 5 novembre, Saturne ne vous montre pas son côté le plus positif en ce moment et c'est probablement avec quelqu'un de la famille que le problème se pose. L'un de vos enfants aurait-il coupé les ponts avec vous ? A moins que vous ne soyez perturbé par un retour inopiné du passé et que vous ne sachiez pas comment gérer la situation.

Sagittaire

C'est un week-end sympathique, qui va beaucoup vous plaire, plusieurs planètes occupent un secteur qui braque les projecteurs sur vous. Vous êtes au top ! Certains vous mettent sur un piédestal, ce que vous acceptez volontiers car il est vrai que vous le méritez, d'autres se sentent aimés pour ce qu'ils sont, surtout 3ème décan. Profitez-en, cela ne va pas durer toute la vie... et profitez aussi de vos loisirs si vous êtes de ceux qui prennent des vacances. La vie est belle, non ?

Capricorne

Vous qui ne semblez jamais pressé ou énervé, vous ne serez pas tout à fait vous-même ce week-end tant vous aurez à faire et personne pour vous aider. Vous ne pourrez compter que sur vous, ce qui n'est pas nouveau, mais quand même il y aura quelque chose d'un peu excessif que vous pourrez combattre en accélérant volontairement le mouvement, en acceptant d'être pressé ou impatient de vous débarrasser de toutes vos tâches. Il faut juste bien gérer vos énergies.

Verseau

De la passion et des frissons au menu pour ceux du 3ème décan, qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui vont retrouver quelqu'un qui leur a plus dans le passé. En tout cas, l'harmonie entre Vénus et Jupiter parle d'amour et s'il ne se passe rien de concret, c'est qu'il y a certainement un obstacle à franchir. Et ce n'est pas ce qui vous arrête en général : plus il y a d'obstacles, voire d'interdits (Vénus en dissonance avec Pluton) et plus cela joue le rôle de stimulant pour vous.

Poissons

Surveillez vos dépenses ou votre consommation de chocolat ce week-end, vous aurez grand besoin de vous faire plaisir, en tout cas si personne ne le fait pour vous. Cela dit, vous pourriez déplacer ces énergies en étant vous-même celui ou celle qui fait plaisir aux autres, qui offre des petits cadeaux, un bon repas, etc. 3ème décan, hélas Mars et Neptune sont encore dissonantes alors, comme je vous l'ai dit, ne vous fiez ni aux apparences, ni aux trop beaux discours de toute nature.