L'horoscope du 12 avril 2021

publié le 12/04/2021 à 05:30

Bélier

La nouvelle Lune dont nous parlions hier est sous l’influence de Mars, et en bon aspect avec cette planète. Votre semaine sera marquée par une hyper-activité. Certes, la nouvelle Lune parlait aussi d’amour impossible, mais il peut également être question de travail, de volonté d’agir, et comme Mars n’est pas en dissonance avec Pluton, vous allez peut-être pouvoir reprendre une partie de vos activités, ou vous débrouiller pour que ce que vous faites vous rapporte. Une semaine dynamique donc.

Taureau

Une bonne semaine en perspective, surtout pour ceux nés en avril parce que Vénus arrive dans votre signe mercredi et que votre nature amoureuse va s’exprimer. Ou votre nature artiste, selon votre thème... L’argent peut également être une source de satisfaction. 3ème décan, Jupiter est toujours en dissonance mais plus pour longtemps. Il n’empêche qu’un problème administratif ou légal peut vous tracasser. Mais il peut aussi être question de prendre davantage de responsabilités.

Gémeaux

3ème décan, vous êtes au top, Mars est chez vous, soutenue par Vénus, Jupiter et Mercure après mercredi. Vous n’aurez pas meilleur ciel pour prendre une décision. Et tout ce que vous entreprendrez ne peut que vous conduire à une réussite. D’ailleurs, vu la position de Vénus jusqu’à jeudi, vous serez content de vous ! Né en mai, après jeudi, Vénus en Taureau peut vous causer un souci très passager au niveau de l’argent ; il vous manque une somme, apparemment.

Cancer

Suite à la nouvelle Lune, votre semaine risque d’être contrariante si vous êtes né après le 16 juillet. Un conseil, ne prenez aucune décision dans les prochains jours. Attendez plutôt la semaine prochaine que l’influence de la nouvelle Lune et les aspects dissonants qui l’accompagnent ne soient plus qu’un mauvais souvenir très lointain. 1er décan, vous aurez droit à un bon aspect de Vénus à partir de mercredi, attendez-vous à passer d’agréables moments avec vos amis.

Lion

C’est la fin de la semaine qui vous réserve le meilleur, alors soyez patient parce que les freins seront encore puissants demain et mercredi, surtout pour le 2ème décan. Vous recevez l’opposition de Saturne et tout ce que vous entreprenez depuis le début de l’année tourne court. On vous oppose des refus, ou on vous impose des conditions qui ne vous conviennent pas. Mais le 3ème décan est mieux servi surtout aujourd’hui avec l’harmonie Mars, Vénus, Jupiter. Une réponse positive pourrait vous faire plaisir.

Vierge

Né début septembre, vous êtes le meilleur élève de votre classe et vous en aurez des preuves concrètes à partir de mercredi. Une offre pourrait vous réjouir, à moins qu’on ne vous paye plus que prévu pour un travail parce que ce que vous avez fait est très apprécié. 1er décan, Jupiter est en approche pour former une opposition avec vous qui va durer jusqu’en juillet et reviendra en fin d’année. Deux possibilités : une injustice à faire réparer, un problème administratif ou, au positif, une union/association, un gros contrat à signer...

Balance

Vous êtes sous l’influence de la nouvelle Lune, 3ème décan, elle imprègne le début de cette semaine en activant de vieilles angoisses auxquelles vous ne pensiez plus. A moins que des souvenir refoulés ne reviennent à la surface, surtout si vous êtes né autour des 19 et 20 octobre. Ces souvenirs pourraient être traumatiques pour certains et c’est donc une bonne chose qu’ils ne soient plus refoulés : vous allez pouvoir les analyser et interpréter votre situation à la lumière de ces souvenirs.

Scorpion

Une journée, une seule, ne sera pas facile pour vous c’est celle de demain, surtout 2ème décan. Vous aurez l’impression de ne pas être accepté dans votre famille, voire d’être rejeté pour une faute que vous avez peut-être commise de bonne foi et qui est, malgré tout, assez ancienne. D’ailleurs vous en payez le prix à travers un important sentiment de culpabilité ; notamment si vous êtes né autour des 4, 5 novembre. Faute avouée est à moitié pardonnée dit-on ; faites amende honorable si possible.

Sagittaire

Ouf ! 3ème décan, la dissonance Mars/Neptune est terminée et la nouvelle Lune ne vous veut que du bien. Mais il faut avant tout que vous fassiez le ménage. Que vous rétablissiez des vérités et que vous preniez en compte ce qu’on vous dit, les conseils de sagesse qu’on vous donne. Si vous ne les respectez pas, vous en aurez des retours de bâton, et dans ce domaine c’est aussi le 2ème décan qui est concerné. Tant que vous serez raisonnable, tout ira pour le mieux.

Capricorne

La nouvelle Lune est très active aujourd’hui pour ceux du 3ème décan nés autour du 16 janvier. Non, tous les moyens ne sont pas bons pour atteindre vos buts. Cela dit, vous pourriez vous heurter à un mur et il est normal dans ce cas que vous cherchiez une ou des solutions pour sortir de votre impasse. Ce qu’il serait bon de faire, c’est que vous imaginiez où chaque solution envisagée peut vous conduire dans le futur. N’agissez pas sans anticiper les conséquences de vos actes.

Verseau

2ème décan, vous êtes freiné par Saturne jusqu’au 23 mai, date à laquelle elle rétrogradera et vous invitera à vous servir du passé pour améliorer le présent. Pensez à ce qui vous est arrivé il y a 7, 14, 21 ou même 28 ans : vous êtes revenu à une situation équivalente, mais dans un contexte différent. Est-ce que vous ne seriez pas, justement, en train de terminer quelque chose, de tourner un page et de vous demander de quelle manière redémarrer dans une autre direction ?

Poissons

Une semaine chargée pour ceux du 3ème décan, du travail en trop, des émotions dérangeantes et parfois même un conflit familial qui prend de l’ampleur. C’est la dernière semaine, à partir du 22 vous serez débarrassé des problèmes qui vous tracassent à l’heure actuelle. 1er décan, la chance pourrait commencer à se manifester grâce à l’arrivée de Vénus en Taureau ; une rencontre, pas forcément amoureuse, pourrait avoir des prolongements intéressants.