L'horoscope du 12 décembre 2018

publié le 12/12/2018 à 05:54

Bélier

Vous apprécierez le retour de Mercure en Sagittaire car vous pourrez prouver que vous avez raison et qu'on vous a fait, récemment, un mauvais procès. On s'est même peut-être montré injuste à votre égard, on a dit des contre-vérités sur vous, et vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure. Sinon, vous pourriez aussi avoir une bonne nouvelle (semaine prochaine) d'une affaire qui pourrait vous demander d'aller à l'étranger ou de travailler avec l'étranger.

Taureau

De nouveau, 1er décan pour l'instant, vous allez devoir parler d'argent. Les uns pour fixer le prix d'une vente, les autres parce qu'il faut répartir un héritage. C'est une des possibilités que Jupiter en Sagittaire vous offre et comme Mercure va la rencontrer la semaine prochaine, il se passera sûrement quelque chose dans ce domaine des finances. Il peut aussi être question d'un dédommagement que vous devrait une compagnie d'assurance ou du remboursement d'un trop payé.

Gémeaux

Né en mai, vous avez la possibilité de nouer un dialogue d'ici le 22 et de vous expliquer avec un proche, ou d'avoir rendez-vous avec un avocat ou un juge. En effet, Mercure qui vient de retourner en Sagittaire va former très vite une conjonction avec Jupiter et cette dernière représente (entre autres) les actions liées à la loi, à la préservation ou la défense de vos intérêts. Nous avions déjà envisagé que vous pourriez être en train de divorcer, de rompre un engagement...

Cancer

Vous pensez peut-être que vous inquiéter pour vos proches est une preuve d'amour ? Non, c'est juste la manifestation de vos angoisses personnelles. Cela n'a rien à voir avec l'amour, c'est une projection de votre propre anxiété sur ceux qui vous entourent. Et d'ailleurs, vos proches vous demandent sans cesse d'arrêter de vous inquiéter pour eux ! Franchement, vous n'en avez pas assez de vous faire du mouron ? Quelques séances avec un spécialiste pourraient vous aider.

Lion

Une très bonne conjoncture pour ceux qui sont nés fin juillet et début août. Les félicitations sont de rigueur, d'ici quelques jours, vous boirez du petit-lait. Disons que la conjoncture va dans le sens que tout Lion désire, c'est-à-dire qu'elle braque les projecteurs sur vous, sur votre créativité et sur vos talents. Vous vous sentez reconnu, chacun à son niveau, et il arrive même que vous obteniez une forme de reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps.

Vierge

Un moment de flottement pour ceux de début septembre, la future rencontre entre Mercure et Jupiter pourrait vous voir déménager, ou tourner une page. A moins que vous ne fassiez des travaux chez vous et qu'une sérieuse discussion s'engage avec un proche ou avec la personne chargée de ces travaux parce que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez (s'ils ont déjà été faits). Une affaire immobilière pourrait également être conclue dans les jours qui viennent.

Balance

sa conjoncture ne peut que vous être bénéfique, surtout dans le domaine des échanges et des affaires à conclure. Vous pourriez signer quelque chose 1er décan. Surtout si vous êtes né fin septembre et début octobre : la chance est avec vous, une occasion vous sera donnée de vous exprimer davantage et de montrer à quel point vous savez vous adapter rapidement. Mais le 2ème décan est à la peine avec la dissonance de Saturne, très bientôt compensée par Jupiter elle-même !

Scorpion

Une acquisition semble être dans l'air et pas une petite acquisition ! Les discussions et négociations pourraient durer jusqu'au 12 pour le 1er décan, surtout ceux qui sont nés fin octobre et début novembre. Difficile de définir de quoi il s'agit exactement, d'autant plus que vous avez d'autres choix pour placer votre argent : l'assurance-vie par exemple, qui pourrait vous rapporter, alors qu'un achat immobilier ne vous rapportera pas, sauf si vous acheter pour louer.

Sagittaire

Elle revient chez vous avec de bonnes nouvelles, 1er décan, étant donné qu'elle va à la rencontre de Jupiter. Une proposition pourrait bientôt vous remplir de joie. Ce sera aujourd'hui ou dans les prochains jours, la conjonction de ces deux planètes étant exacte la semaine prochaine. 2e décan, vous êtes invité aujourd'hui à vous exprimer sur l'une de vos idées ou opinions, voire sur un projet dans lequel vous êtes investi. Mais vous en parlerez encore mieux après le 22.

Capricorne

De retour dans votre 12ème secteur, Mercure aiguise votre intuition et votre réceptivité. Évitez d'être trop terre à terre ; écoutez vos petites voix intérieures. Mais il se peut aussi (1er décan jusqu'au 22) que vous tourniez en boucle dans vos pensées parce que vous ne parvenez pas à trouver une solution pour une histoire concernant votre travail ou parce qu'un voyage vous demande une certaine organisation et vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous.

Verseau

De nouveau, vous aurez des nouvelles d'un projet que vous pensiez enterré, vous étiez d'ailleurs passé à autre chose. Mais il devrait renaître en beauté, 1er décan. Il a probablement fallu le fignoler ou même, dans certains cas, chercher un investisseur. Mais à présent tout semble rentrer dans l'ordre et vos espoirs pourraient être comblés, surtout lors de la conjonction Mercure/Jupiter de la semaine prochaine, active et efficace pour ceux de fin janvier.

Poissons

La conjoncture est un peu ennuyeuse pour ceux de février, vous allez probablement devoir expliquer vos comportements à l'un de vos supérieurs. Vous n'en avez fait qu'à votre tête et vous savez très bien que vous avez eu tort, mais difficile de le reconnaître ! Lorsque vous vous retrouverez face à face, répondez aux questions qu'on vous pose, mais en vous laissant un temps de réflexion ; il ne faudrait pas aggraver votre cas en répondant trop vite et... mal.