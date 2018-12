L'horoscope du jour du 10 décembre 2018

publié le 10/12/2018 à 05:52

Bélier

Mars ne sera pas chez vous avant le 31 décembre, né après le 5 avril évitez tous ceux qui pourraient vous refiler la grippe, vos défenses sont moins actives. Il est vrai qu'à la date où j'écris ces lignes (29 septembre), il n'est pas encore question de grippe, mais avec la dissonance entre Jupiter et Neptune qui arrive, il n'est pas exclu qu'elle soit virulente en 2019, ou qu'un autre virus se présente pour lequel il n'y a pas encore de vaccin efficace. C'est possible, mais pas sûr.

Taureau

Une semaine agréable pour ceux d'avril, il se peut qu'après mercredi, on vous fasse une offre que vous ne pourrez pas refuser, ou qu'on valide l'une de vos demandes. En revanche, demain mardi la dissonance entre Lune et Vénus pourrait vous faire douter de la sincérité de l'un de vos proches, à moins que vous ne ressentiez un flottement dans vos sentiments à l'égard de votre chéri/e. Rien de durable, cela passera après quelques heures, n'y accordez pas d'importance.

Gémeaux

2e décan né après le 6 juin, vous trouverez qu'on vous en demande trop et vous ruerez dans les brancards. Mais s'il vous plaît, pensez aux conséquences. On n'appréciera certainement pas que vous refusiez de faire certaines choses ou que vous quittiez le travail sans avoir terminé ce que vous faisiez, en laissant tout en plan. 1er décan, c'est bientôt la fin de l'opposition de Jupiter, mais né après le 28 mai, il y a encore des possibilités au niveau d'un engagement, d'une association.

Cancer

Si vous êtes encore inquiet pour votre relation de couple ou si un choix à faire vous contrarie natif de début juillet, cette semaine sera déterminante pour vous. En effet, Vénus entame un bon aspect avec Saturne et cela devrait vous conforter dans vos choix ou vous aider à arranger ce qui ne va pas dans votre relation. 2e décan, de bons influx de Mars vous donneront envie de vous dépasser dans le boulot, et il est vrai que vous en ferez dix fois plus que les autres. Quelle efficacité !

Lion

Né en juillet, quelqu'un risque de vous décevoir entre aujourd'hui et mercredi. N'en faites pas toute une histoire, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. C'est surtout demain, lorsque la Lune et Vénus seront en bisbille que vous risquez de voir l'un de vos proches sous son vrai jour (dans la mesure où vous idéalisez beaucoup ceux que vous aimez). Vous éprouverez une soudaine aversion pour cette personne. Mais une histoire d'argent peut aussi vous contrarier.

Vierge

Une semaine un peu agaçante si vous êtes né entre le 31 août et le 13 septembre. Mars et Jupiter vous lancent un défi et vous voient affronter un conflit passager. Ceux de fin août et début septembre reçoivent un aspect dynamique de Jupiter qui peut correspondre à un changement de statut ou à un déménagement. Les autres Vierge du 2e décan ont affaire à Mars en Poissons et donc à un personnage un peu difficile à cerner, qui vous demande beaucoup et qui agit de manière irrationnelle.

Balance

Né début octobre, après marée basse voici marée haute. Vous avez bien été tourmenté par Saturne mais avec Jupiter il y a de nouveau de l'insouciance. Et c'est effectivement ce que vous allez y gagner avec le transit de Jupiter en Sagittaire : plus de légèreté, une vie plus simple et plus axée sur la communication et les échanges. Il se peut que vous développiez une nouvelle branche dans votre travail et que ce soit une réussite ; ou en tout cas en passe de le devenir.

Scorpion

Vous ne pourrez pas dire que votre vie est pourrie, Vénus vous incite à l'aimer davantage et à profiter de tout ce qu'elle peut vous offrir comme plaisirs. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 28 octobre et le 3 novembre, et qui peuvent aussi avoir une récompense financière, ou toucher une bonne somme. Par ailleurs, né entre le 7 et le 14 novembre, Mars vous envoie un aspect dynamique pour votre libido ; vous serez très attiré par quelqu'un au tempérament doux.

Sagittaire

Dans votre signe, Jupiter entame sa première dissonance avec Neptune, qui va durer jusqu'à fin janvier. 2ème décan, vous serez tenté de voir beaucoup trop grand. Cela dit, vous aurez peut-être, comme tout le monde, une crise financière à subir : la dissonance Jupiter-Neptune peut représenter une sorte de bulle dans ce domaine, qui éclatera à un moment ou à un autre. Donc soyez très prudent si vous avez de l'argent à placer ou même s'il est déjà placé de manière un peu risquée.

Capricorne

Né en décembre, Saturne vous quitte peu à peu et Vénus sera votre alliée toute cette semaine. Vous pourrez enfin regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Ça ne sera pas un optimisme délirant, on vous connaît, mais vous regarderez devant vous sans voir d'obstacle majeur, comme ça a été le cas toute l'année. Né le 31 décembre, vous recevez encore Saturne, ce n'est pas terminé, mais pendant les fêtes elle ira s'installer dans le 2ème décan et vous pourrez faire la fête !

Verseau

Né en janvier, Mercure retourne en Sagittaire mercredi et croyez-moi, ce sera bien meilleur pour votre moral. Mais 2ème décan, restez mesuré du côté des dépenses. Vous allez avoir affaire, comme tout le monde, à la première dissonance entre Jupiter et Neptune, elle va durer jusqu'à votre anniversaire et reviendra deux autres fois en 2019. C'est un aspect d'instabilité financière, d'excès de dépenses ou alors de bulle boursière qui pourrait éclater. A moins qu'il n'y ait d'autres problèmes, liés à la montée des taux d'intérêt.

Poissons

Tout devrait s'arranger dans la semaine pour ceux de février. En revanche, 2e décan né après le 6 mars, il va y avoir un conflit et vous n'avez pas intérêt à le fuir. Mars passe par conjonction " sur " votre Soleil et peut allumer la mèche d'une grosse discorde qui s'étendra sur plusieurs semaines. C'est une possibilité, pas une certitude. La future dissonance Jupiter-Neptune, qui vous touchera si vous êtes né vers les 4, 5 mars, risque de semer la pagaille côté professionnel.