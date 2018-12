L'horoscope du 9 décembre 2018

publié le 09/12/2018 à 10:46

Bélier

Né fin mars vous êtes toujours mal embouché mais restez optimiste car il n'y en a plus pour très longtemps, Saturne s'en ira et vous passerez de bonnes fêtes. Après vous avoir ennuyé pendant un an, la planète passera son chemin et vous n'en aurez plus de nouvelles avant qu'elle n'arrive dans votre signe d'ici 7 ans. 2ème décan, Saturne sera beaucoup moins exigeante étant donné qu'elle formera un bon aspect avec Neptune. Vous serez plus prévoyant et stratège que le 1er décan.

Taureau

Aujourd'hui encore le zodiaque vous traite bien, il n'y a que Jupiter pour occuper un secteur qui crée une disposition à vous faire du mouron, c'est celui de l'argent. Vous ne devriez pas trop y penser et vous faire des noeuds au cerveau étant donné que vous disposez d'un bon aspect de Saturne qui est réputé pour créer un équilibre. Vous n'allez rien perdre sous cette conjoncture (1er décan notamment), au contraire : vous ne devriez pas vous inquiéter et être plus sûr de vos investissements et placements.

Gémeaux

Né après le 16 juin, si un petit souci de santé traîne, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, consultez. Et la semaine prochaine tout rentrera dans l'ordre. D'ailleurs mardi et mercredi seront de bonnes journées pour vous " libérer " de ce qui vous gêne en ce moment et depuis plusieurs jours. 1er décan, vous allez retrouver l'opposition de Mercure très bientôt et une négociation qui était restée en plan pourrait reprendre à partir de mercredi prochain.

Cancer

Un agréable dimanche pour ceux du 2e décan, c'est-à-dire nés du 2 au 12 juillet. Vous vous sentirez en phase avec tout le monde et vos opinions seront appréciées. Si vous abordez des sujets tels que la politique ou le social, ce que vous direz sera entendu et vos interlocuteurs partageront votre position. Qu'elles soient conservatrices ou non, exprimez vos idées car elles nourriront la conversation et l'échange sera très intéressant, autant pour vous que pour les autres.

Lion

Pour l'instant, la seule planète positive dans votre zodiaque, c'est Jupiter. 1er décan né après le 28 juillet, vous pouvez vous enorgueillir d'un petit ou gros succès. Vous espériez plus ou mieux ? A mon avis vous voyez trop grand, c'est souvent l'effet que Jupiter produit. Ou alors on se croit supérieur aux autres et cela cause des problèmes relationnels. Mais vous pouvez aussi avoir l'immense joie d'être parent sous cette conjoncture, bébé arrivant ou étant en préparation.

Vierge

Un petit focus sur les natifs d'août et début septembre qui ont eu un souci avec l'administration mais tout s'arrange, vous allez obtenir très vite un accord. Peut-être avez-vous une dette aux impôts ? Vous pourrez l'étaler et en serez très soulagé. Cela n'est pas votre " faute " apparemment, c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et qui avait échappé à votre contrôle. A moins que vous n'ayez été négligent (opposition Soleil/Neptune jusqu'en 2016).

Balance

La planète du jour étant encore Saturne, on ne peut pas dire que vous serez d'un optimisme démesuré. Né début octobre, vous vous posez plein de questions, surtout sur la famille ou sur quelqu'un de la famille en particulier. Le père ou le conjoint pourrait exercer une pression et vous donner l'impression qu'il vous empêche de vous déployer et même de réussir. Parce que jusqu'à présent ça a été tout pour lui et rien (ou presque) pour vous.

Scorpion

Dans votre troisième décan, Mercure a repris une marche directe et si une énigme vous préoccupait depuis le début du mois, vous allez trouver la solution. Ce sont surtout ceux qui sont nés autour des 19 et 20 novembre qui sont concernés et qui réfléchissent depuis des jours sur un sujet lié à la communication, à l'échange (domaine de Mercure). Vous avez probablement quelque chose à dire, mais vous avez hésité ; peut-être par crainte de ne pas être entendu ?

Sagittaire

Mercure a repris sa marche directe et si quelque chose vous a pris la tête récemment, 1er décan, vous aurez une bonne nouvelle la semaine prochaine. Les rétrogradations de Mercure sont toujours casse-pied parce que cela fige une situation et que vous vous inquiétez. Celle-ci durait depuis le 17 novembre et Mercure était alors mal placée par rapport à Neptune. Né autour du 6 décembre, ça n'a pas dû être facile, pour vous il va falloir patienter jusqu'à Noël.

Capricorne

Lune et Saturne se sont croisées cette nuit, mais sous le bienveillant regard de Vénus. Né fin décembre, vous avez la possibilité de consolider une relation. Peut-être vous étiez-vous séparé de quelqu'un mais vous le viviez mal ? Il se peut que vous ayez repris l'histoire et que cela se présente bien, surtout si vous décidez tous deux de faire autrement, de changer quelque chose dans l'organisation de votre vie commune. Il ne faudrait pas reprendre les anciens schémas.

Verseau

Soit vous serez fatigué parce que vous aurez mal dormi, soit vous serez encore plongé dans vos pensées, comme hier, et donnerez l'impression d'être ailleurs. Si vous avez mal dormi, pourquoi ne pas faire une petite sieste après le déjeuner : une demi-heure sera largement suffisant et pourquoi pas aussi un peu de sport après, histoire de bien dormir ce soir ? 1er décan, Jupiter vous donne l'opportunité de développer un projet et vous faites des jaloux !

Poissons

Né en février, vous êtes sous l'influence de Jupiter, bonne pour votre progression professionnelle, moins bonne parce que vous vous affrontez avec vos chefs. Nous avons souvent parlé du côté double de Jupiter et je pense qu'il a pu s'exprimer ces derniers temps. Il semble que votre problème avec l'autorité a pu avoir des conséquences... C'est bizarre comme parfois vous vous effacez et à d'autres moments vous êtes remonté et peu conciliant.