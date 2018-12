L'horoscope du 11 décembre 2018

publié le 11/12/2018 à 05:36

Bélier

Si vous savez vous faire des alliés et vous créer des réseaux relationnels, en revanche vous vous emballez parfois pour des personnes inintéressantes. Soyez attentif et surtout un peu plus sélectif, surtout que vous pourriez faire de nouvelles connaissances en ce moment. Cela dit, vous avez souvent un instinct qui fonctionne parfaitement et vous renseigne sur ceux que vous rencontrez. Essayez de garder votre première impression dans un coin de votre tête.

Taureau

Vous pourriez découvrir qu'un collègue ou un partenaire professionnel vous cache des choses ou vous fait une mauvaise publicité. Rétablissez vite la vérité. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire cela dit, mais là il s'agit de quelqu'un en qui vous aviez confiance, ou dont vous ne doutiez pas (né en avril). Sinon, il est possible aussi que votre chéri/e fasse des mystères et que cela vous contrarie. Mais n'a-t-il (elle) pas le droit à son jardin secret ?

Gémeaux

Votre optimisme sera communicatif si vous êtes du 1er décan et cela, même si Jupiter vous crée quelques tracasseries dont vous vous passeriez bien. Mais peut-être faut-il vous en prendre à vous-même et à une petite négligence vis-à-vis des impôts ou des taxes à payer ? A moins que vous ne soyez obligé de prendre un avocat ou d'aller voir un juge parce que vous vous séparez de votre conjoint et entamez une procédure de divorce si vous étiez marié.

Cancer

Quelque chose doit changer, votre existence ne doit pas rester immobile. Résister au changement c'est résister au mouvement et, au bout du compte, à la vie. La vie c'est un mouvement perpétuel, on avance, on avance comme dirait Alain Souchon, l'important étant de choisir la direction. Mais il arrive que ce soit la vie elle-même qui vous montre le chemin et même s'il ne correspond pas à ce que vous désirez, le prendre peut s'avérer la meilleure décision de votre vie.

Lion

Les personnes que vous croiserez aujourd'hui seront très flatteuses et vous ronronnerez comme un chaton tant vous apprécierez les compliments, 2e décan. En revanche, si vous êtes né en juillet, vous ne serez pas très en phase avec vous-même, surtout né autour des 27 et 28 ; un membre de la famille ou de votre clan professionnel sera un peu désagréable avec vous et vous ne comprendrez pas pourquoi. Ne l'auriez-vous pas pris de haut ?

Vierge

Né début septembre, il y a du mouvement dans votre vie, ça bouge dans tous les sens, mais ne le prenez pas mal, c'est pour vous construire un nouvel équilibre. Toutefois, Saturne nous indique aussi que vous pourriez vous retrouver seul et que cela ne vous déplaît pas forcément ! Vous en avez même besoin pour vous retrouver et reprendre votre vie en main. Cela semble très nécessaire pour votre évolution future, qui sera importante en 2019.

Balance

Si l'ambiance est bien plus légère pour le 1er décan, ce n'est pas le cas pour le 3ème, Uranus s'oppose et vous demande encore de changer votre schéma relationnel. Cela dit, vous avez déjà reçu cette opposition, depuis plus d'un an, mais les aléas que vous avez rencontrés n'ont peut-être pas suffi à vous faire comprendre ce que vous deviez changer dans votre vision du couple. Vous en avez encore la possibilité jusqu'en mars ; et, selon votre thème, cela pourrait être indispensable pour vos futures relations.

Scorpion

Ceux d'octobre qui reçoivent Vénus pourraient être très séduits par quelqu'un, mais ce quelqu'un ne vous connaît pas bien et pourrait faire une petite faute. Encore une fois, vous idéalisez trop celui ou celle qui vous plaît, ou vous lui attribuez toutes les qualités possibles, alors que vous savez que la perfection n'existe pas. Pour qu'un Scorpion soit bien et se sente en sécurité avec quelqu'un, il faut que cette personne connaisse ses qualités et défauts sur le bout des doigts !

Sagittaire

Prévoyez une journée comme vous les aimez, vous serez très sollicité par votre entourage ou vos clients et vous n'aurez pas une minutes pour vous poser. Il est vrai que certains (2e décan) sont un peu agités en ce moment, à cause de la dissonance de Mars qui est irritante et agaçante. En outre, votre énergie déborde et vous avez tout intérêt à la canaliser, c'est-à-dire que faire du sport ou un exercice de cardio vous permettrait de dépenser ce trop-plein d'énergie.

Capricorne

Et si vous mettiez un peu d'ordre dans vos finances ? Vous êtes apparemment rigoureux et organisé dans tous les domaines, sauf dans celui de l'argent. C'est étonnant, mais c'est dû au Verseau, le signe qui gère précisément vos gains et possessions. Il est donc très possible que vous vous fichiez complètement d'avoir de l'argent et même que vous le méprisiez. Du coup, vous avez souvent des trous d'air dans ce domaine et ça peut être le cas ces jours-ci.

Verseau

Dans votre signe, la Lune se heurte à Vénus dans la matinée, aussi vos émotions ne resteront pas sagement là où vous les enfouissez pour ne pas avoir à les subir. Quelque chose ou quelqu'un vous touchera plus que vous ne le voudriez, surtout si vous êtes du 1er décan. Un peu plus tard, Lune et Jupiter seront en harmonie et vous oublierez vos émois pour vous réjouir de la progression de l'un de vos projets, lequel semble bien parti pour marcher.

Poissons

Il faudra vous méfier de votre imaginaire, un peu trop foisonnant, vous ne verrez que ce qui vous arrange et ne serez pas tout à fait dans la réalité, 1er décan. Cela dit, c'est probablement une manière de vous protéger des désagréments de la vie, mais à trop vous en protéger vous ne vous créez pas de défenses ou ne renforcez pas vos défenses naturelles. Nous en avons tous, et je ne parle pas des défenses immunitaires, mais de celles qui font qu'on lutte pour son bien-être.