L'horoscope du 8 décembre 2018

Bélier

Vous serez d'humeur morose, mécontent de tout si vous êtes de fin mars. Certains pourraient avoir l'impression d'être en échec, ou au minimum de stagner. Ce n'est pas nouveau, c'est un des " effets " de la présence de Saturne au point haut de votre thème, dans votre Mi-Ciel (MC). Mais il se peut aussi que vous ayez de gros soucis familiaux, ou parfois à cause d'une maison qui ferait partie d'un héritage. De toute façon, quand Saturne s'en mêle, difficile d'être satisfait de sa vie.

Taureau

Vous serez probablement le plus heureux du zodiaque ce week-end, vous vous sentirez en phase avec les autres et certains passeront une soirée très amoureuse. En effet, Vénus est face à vous, 1er décan, et entame un bon aspect avec Saturne. C'est de bon augure pour vos amours : soit vous êtes célibataire et êtes satisfait de votre statut, mais vous pouvez aussi être invité et faire de sympathiques rencontres. En couple, c'est une séquence plutôt harmonieuse.

Gémeaux

1er et 3e décan, vos éternels soucis d'argent reviennent au premier plan de ce samedi, alors que le 2e décan commence à se sortir d'une grosse embrouille. Mars était conjointe à Neptune ces derniers temps et elle fait un pas en avant. C'est-à-dire qu'elle se sépare d'un degré de Neptune, puis va avancer et s'en séparer définitivement. En espérant que vous aurez intégré ce que cette conjoncture vous demandait, c'est-à-dire d'agir de manière constructive et non à l'inverse de vos intérêts.

Cancer

Vous ne serez pas ravi de l'opposition Lune/Saturne active en fin de journée, né fin juin, début juillet il faut faire un choix ou il faut en accepter un qui vous déplaît. Dans ce cas, ce n'est pas vous qui avez décidé : vous subissez quelque chose dont vous ne voulez pas et vous vous demandez si vous n'allez pas jeter l'éponge. Cela peut autant se passer dans le travail que dans votre vie sentimentale où votre partenaire vous semble de plus en plus détaché.

Lion

En bon comédien que vous êtes, vous ferez comme si tout allait bien alors qu'en réalité quelque chose vous vous tourmentera à l'arrière-plan, 1er décan surtout. Peut-être que vous devez héberger quelqu'un que vous n'avez pas vraiment envie de voir, ou que vous avez fait des travaux d'aménagement chez vous dont vous n'êtes pas satisfait ; certains en étant vraiment très mécontents (nés dans les premiers jours d'août). Mais pas de panique, ça ne durera que quelques heures.

Vierge

Quand c'est flou, il y a un loup paraît-il, et le 2e décan s'est retrouvé confronté à un flou ces derniers jours. Alors où est le loup, ou plutôt qui est le loup ? Vous avez probablement vu, ou su, mais vous avez le plus grand mal à accepter ce que vous avez vu ou appris. Cela dit, ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à ce problème, nous en avons parlé et reparlé tout au long de cette année. En espérant que ce dernier transit vous incitera à agir et non à subir.

Balance

Né début octobre, c'est une des dernières fois où vous serez sensible à la dissonance de Saturne et à tout ce qui peut ressembler au rejet ou à l'abandon. C'est en effet ce que vous vivez (1er décan) depuis la fin 2017, une conjoncture qui est en train de se défaire et que vous ne ressentez plus que très légèrement, surtout que Jupiter vous envoie par ailleurs un bon aspect qui vous permet de penser à autre chose, de vous changer totalement les idées.

Scorpion

Vous aussi, vous serez parmi les élus de ce week-end, avec Lune et Vénus dans votre poche 1er décan, vous pouvez prévoir une soirée tendre et coquine. Vénus est conjointe à votre Soleil (né fin octobre en particulier), et va former à partir de demain un bon aspect avec Saturne. Vous pourriez installer une relation qui a des racines solides mais qui est plus une relation de complicité qu'une relation amoureuse. Toutefois, elle pourrait le devenir d'ici quelque temps !

Sagittaire

Gourmand de tout, vous aurez du mal à mettre de limites à une forme d'avidité, comme si votre argent, la boisson ou la nourriture allaient manquer sous peu. En réalité, et surtout si vous êtes du 2e décan, il y a un vide à combler qu'aucun de vos substituts préférés ne pourra jamais le combler ; c'est en cherchant et en comprenant d'où vient ce vide que vous pourrez vous-même y faire quelque chose ; mais ça ne viendra pas de l'extérieur...

Capricorne

La Lune va passer le week-end chez vous et obligatoirement rencontrer Saturne, cela se fera la nuit prochaine. Essayez de ne pas voir le verre à moitié vide. En effet, quoi qu'il se passe et même si la planète est constructive, avec Saturne on a tendance à broyer du noir, à se dire que " ça ne va pas marcher ", qu'on va manquer ou qu'on va perdre quelque chose. Vénus entame demain un bon aspect avec elle, qui va certainement vous réconforter.

Verseau

Mal réveillé, ou dans les nuages, vous arborerez un air qui, pour les autres, semblera indifférent. Il est vrai que vous serez plus intériorisé que d'habitude. Mais peut-être aurez-vous besoin de faire le point sur vos projets, sur vos attentes, tout ce qui fait le sel de la vie d'un Verseau... Cela dit, la Lune étant en Capricorne, vous aurez tendance à ne pas " y croire ", d'autant plus qu'elle va croiser Saturne ce soir. N'accordez pas trop d'importance à des humeurs un peu moroses.

Poissons

Une conjoncture positive pour vous, 1er décan, avec une harmonie Lune/Vénus qui vous mettra dans de tendres dispositions ce soir. 2ème décan, ça se calme. Mars se détache un peu de Neptune (1° de différence) mais c'est déjà ça et cela va continuer dans les prochains jours. Né autour du 5 mars, vous allez peu à peu retrouver vos esprits, en espérant que ce qui vous a été dévoilé de votre fonctionnement ne sera pas de nouveau enfoui dans les profondeurs de votre cerveau.