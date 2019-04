L'horoscope du 12 avril

publié le 12/04/2019 à 06:28

Bélier

3e décan, Vénus vous envoie à présent quelques vibrations qui vous demandent d'être plus passif qu'actif, c'est-à-dire qu'il vaut mieux vous laisser séduire. Votre compassion et votre empathie seront également sollicitées d'ici le 20 avril, date à laquelle Vénus investira votre signe. D'ici là, il se peut aussi que vous ayez besoin d'être soigné ou en tout cas qu'on fasse davantage attention à vous, car la conjonction de Saturne avec votre Soleil n'est jamais agréable, elle est donneuse de leçons.

Taureau

3e décan, la conjoncture place les réunions amicales au 1er plan, que vous invitiez ou que vous soyez invité ; un bon déjeuner ou dîner entre amis sera un vrai plaisir. Vous qui aimez les plaisirs simples, et surtout ceux de la bonne chère, vous serez servi, surtout si c'est vous qui êtes aux fourneaux, vous êtes souvent parmi les meilleurs cuisiniers du zodiaque (ascendant Taureau encore plus). Vous pourriez aussi avoir à contacter quelqu'un à propos d'un projet qui se met en place (1er décan).

Gémeaux

Tout en haut de votre ciel, Vénus domine votre thème et s'allie avec Saturne pour que vous soyez plus raisonnable, plus sérieux et plus fidèle en amour, 3e décan. Les autres décans l'ont déjà vue passer, et d'ailleurs elle n'a pas été top pour le 2e décan. Mais à présent elle ne fait que des bons aspects et même si elle n'occupe pas un secteur sentimental de votre thème, elle vous donne plus le sens des responsabilités vis-à-vis de ceux que vous aimez. Un ou deux jours, pas plus.

Cancer

Très bien disposée en signe et en secteur, Vénus gratifie le 3e décan de quelques journées de détente et de bonnes relations avec les proches ou les clients. Au plan personnel, vous vous laisserez davantage aller à ce que vous ressentez et surtout aux sentiments affectueux, qu'il s'agisse de votre chéri/e ou même de vos amis et, bien sûr, des membres de votre famille. On sait à quel point ils comptent pour le Cancer, surtout pour ceux qui ont eu la chance d'avoir eu une bonne enfance.

Lion

Mercure et Jupiter forment un rapide aspect qui pourrait vous inciter à parler un peu trop vite ou trop fort. On risque de vous reprocher vos propos, 3e décan. Il se peut aussi qu'on vous dise que vous êtes injuste vis-à-vis de quelqu'un, ou que ce soit vous qui ayez le sentiment d'être injustement traité. Toutefois, étant donné que Jupiter est en harmonie avec vous, vous n'aurez aucun mal à rétablir la situation et à prouver qu'on a mal interprété vos propos (par exemple).

Vierge

Vous aussi vous devriez avoir quelques tracas à cause de Mercure et Jupiter, on risque de vous réclamer des documents qui ont disparu de la circulation. Ou de vous imposer de juger une situation ou une personne, ce qui ne vous plaît pas du tout. Mais vous pouvez aussi être la personne qu'on juge, ou que vous vous sentiez jugé - et cela ne concerne en principe que ceux du 3e décan. C'est peut-être déjà derrière vous, sans la mesure où Mercure et Jupiter se séparent.

Balance

Né début octobre, vous avez la forme en ce moment et, on dirait que vous saurez en profiter pour travailler deux fois plus et, peut-être, gagner deux fois plus. En tout cas, il semble qu'il y ait une extension du domaine du travail, mais provisoire car vous ne pouvez pas être éternellement sur ce rythme, qui vous demande d'être sur plusieurs fronts à la fois. 3e décan, vous serez content de vos résultats dans le travail et de ce qu'ils vous rapportent. Et Mars sera de votre côté la semaine du 29 avril !

Scorpion

Né après le 12 novembre, un bon aspect de Vénus pendant deux-trois jours verra les uns plus créatifs et les autres désireux de donner/recevoir plus d'amour. Ce que vous éprouverez vous envahira et vous donnera l'impression que vos sentiments englobent tout le monde. Vous êtes entier et votre façon d'aimer est intense ; plus vous aimez fort et plus vous avez la sensation d'exister, et c'est ce qui va se produire pour le 3e décan jusqu'au 20 avril.



Sagittaire

Plus que d'autres, vous serez mécontent de la dissonance Mercure/Jupiter qui vous oblige à vous justifier, 3e décan alors que vous ne devriez pas avoir à le faire. La plupart du temps, il s'agit quelque chose de banal, surtout si vous êtes né autour des 16, 17 décembre, aussi essayez de ne pas en faire une montagne, même si vous avez l'impression qu'on se montre injuste à votre égard. Attention aussi à une possible erreur de jugement, de votre part ou de celle d'un autre.

Capricorne

Né après le 10 janvier, l'ambiance des prochains jours vous plaira, surtout si des événements sont en train de changer votre vie. Une pause tendresse s'annonce. Mais de toute façon, il y a un mode de vie à changer, un détachement à opérer par rapport à quelque chose/quelqu'un ou à une activité à laquelle vous étiez très attaché et que vous êtes obligé d'abandonner. C'est une période un peu difficile, mais qui, à terme, va alléger votre vie ; mais ce n'est pas ce que vous ressentez pour le moment.

Verseau

Né fin janvier, Mars est encore à vos côtés pour vous inciter à prendre des initiatives audacieuses. Le seul risque que vous courez c'est de vous disperser. Vous serez en effet tenté d'entreprendre plusieurs choses en même temps, ou de vouloir faire valider plusieurs idées, alors que vous auriez intérêt à vous concentrer sur un seul " dossier " à la fois. 3e décan, continuez à croire en vous et en vos chances, même si pour l'instant les choses n'avancent pas très vite.

Poissons

Né après le 11 mars, vous accueillez Vénus et, plus que d'habitude, l'amour vous semblera être l'ultime refuge, vous aurez besoin de vous sentir amoureux et surtout de susciter l'amour chez les autres. Mais il n'est pas exclu qu'il vous soit tombé dessus ou que cela ne tarde pas trop ; deux planètes vous envoient de bons influx depuis un secteur d'amitié et il se peut que l'une d'entre elles évolue vers quelque chose de plus sérieux, ou que des amis vous présentent quelqu'un.